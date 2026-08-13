Umdeildur rabbíni segist vera fórnarlamb hatursglæps eftir að íslenskur maður gekk upp að honum og sagði: „Til fjandans með Ísrael“. Hann segir Íslendingum slétt sama um Palestínu og að umræddur maður sé hættulegur gyðingahatari og kvenhatari.
Þetta sagði rabbíninn Shmuley Boteach um Samúel Guðmundsson en þeir mættust í þættinum Piers Morgan Uncensored sem birtur var á Youtube undir kvöld. Tilefni þess að þeir voru fengnir í þáttinn var myndband sem rabbíninn birti af Samúel í síðustu viku, þar sem hann sakaði Íslendinginn um gyðingahatur og áreitni.
Það var eftir að Samúel gekk upp að Shmuley í miðbæ Akureyrar og bað hann að vera með sér í myndbandi undir því yfirskini að hann væri aðdáandi. Þegar þeir voru saman komnir í mynd sagði hann svo: „Fuck Israel“ eða „Til fjandans með Ísrael“.
Rabbíninn sakaði Samúel um gyðingahatur og sagðist ætla að kæra hann fyrir hatursorðræðu.
Í þættinum byrjaði Morgan á því að rifja málið upp og sýna hluta úr myndbandi Shmuley. Hann sagði að athæfi rabbínans hefði að mestu mistekist, þar sem almenningur virtist með Samúel í liði og rifjaði hann einnig upp að ríkisstjórnir Íslands hefðu í gegnum árin tekið afstöðu með Palestínu og væru meðal fyrstu þjóða sem tekið hefðu þátt í málaferlum gegn ríkisstjórn Ísrael þar sem Ísraelar hafa verið sakaðir um þjóðarmorð.
Það fyrsta sem Morgan spurði Samúel að var hvort hann væri samþykkur því að það að ganga upp að rabbínanum og segja „Til fjandans með landið þitt“ væri ögrandi.
„Auðvitað. Það var tilgangurinn,“ svaraði Samúel um hæl.
Hann sagðist með þessu hafa viljað sýna rabbínanum og syni hans, sem tækju þátt í þjóðarmorðinu á Gasaströndinni, að Íslendingar litu það ekki jákvæðum augum.
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Samúel sagði það helbera þvælu að hann væri gyðingahatari. Hann sagði að rabbíninn hefði getað kallað sig dónalegan eða eitthvað annað. Boteach hefði þess í stað farið beint í að kalla Samúel gyðingahatara.
Þá sagði Samúel einnig rangt að hann hefði sagst hata alla gyðinga, eins og rabbíninn hafi haldið fram og að Samúel hafi heldur ekki snert hann.
„Ég þekki til hans, fyrir þetta atvik, þá vissi ég hver hann var, augljóslega.“
Hann sagðist vita að rabbíninn ögraði og væri mjög trúaður. Þá sagðist hann einnig vita að Shmuley ætti auðvelt með að segja ósanna hluti um aðra, sama hverjar afleiðingarnar væru.
„Mér er illa við það.“
Morgan spurði Samúel svo út það hvernig rabbíninn hefði elt hann og kærustu hans um götur Akureyrar í um tíu mínútur og hvernig kærasta hans hefði tekið þessu.
Samúel sagði henni hafa verið ógnað og að henni hefði þótt þetta óþægilegt. Þá sagði hann að hún hefði ekkert með þetta að gera og að það hefði verið óásættanlegt af feðgunum að fara á eftir henni.
Þá sagðist Samúel stoltur af henni fyrir að standa þetta af sér.
Horfa má á þáttinn í spilaranum hér að neðan en myndbandið ber titilinn „Þú ert hættulegur maður“. Umræðan um Samúel og Shmuley hefst mjög fljótt í þættinum og stendur yfir í rúmlega fjörutíu mínútur. Fyrstu tíu mínúturnar eða svo eru Morgan og Samúel einir en síðan mætti rabbíninn einnig í þáttinn.
Mestur tíminn virðist þó fara í rifrildi og köll milli Morgans og Shmuley.
Shmuley Boteach mætti einnig í þáttinn en hann hafði þá hlustað á viðtal Morgans við Samúel og var ekki sáttur. Rabbíninn þakkaði fyrir að fá að mæta í þáttinn og benti á að þeir Morgan hefðu verið vinir um árabil.
„Piers, ertu í alvörunni að snúa þessari sögu á haus? Frá gyðingi sem er fórnarlamb hatursglæps (við það hló Samúel lítillega) sem gæti ekki hafa verið almennilegri við íslenskan mann. Sem gekk að mér og viðurkennir að hann laug að mér og afvegaleiddi með því að segjast vera mikill aðdáandi.“
Shmuley rifjaði upp að hann væri að tala við lögmann, sem væri dýrt, og að hann hefði beðið um nokkrar mínútur. Í staðinn hefði Samúel sagt: „Til fjandans með Ísrael.“
„Hann réðst á mig með hatursglæp.“
Boteach sagði einnig að það að Samúel hefði „dregið kærustu sína“ inn í þetta með sér sýndi að hann væri einnig kvenhatari.
Þá sakaði rabbíninn Samúel um að hafa hafið öldu áreitis í garð barna sinna og barnabarns.
Shmuley sagðist ætla að sanna það að Samúel, og benti þá á að þeir væru nafnar þar sem Samúel væri Shmuley á hebresku, væri alveg sama um „falskt þjóðarmorð“ á Gasaströndinni. Vísaði hann til þess að þegar Ísrael tók Gasaströndina yfir árið 1967 hafi um fjögur hundruð þúsund manns búið þar og nú búi þar rúmlega tvær milljónir.
„Hvernig fimmfaldast íbúafjöldi í þjóðarmorði? Þetta er rugl,“ sagði rabbíninn.
„En ég ætla að sanna að þér er alveg sama, Samúel.“
Því næst spurði hann Samúel hvað Ísland hefði tekið við mörgu flóttafólki frá Palestínu í gegnum árin og átti sú spurning að sanna að Samúel og Íslendingum væri alveg sama um Palestínu.
Shmuley sagði Ísland stórt og „tómt“ og gaf til kynna að Íslendingar gætu bjargað fjölda Palestínumanna úr hinni meintu hættu.
„Hvað kemur þetta einhverju við?“ spurði Samúel á móti.
„Tvö hundruð Palestínumenn,“ sagði rabbíninn en Morgan bað hann um að leyfa Samúel að svara fyrir sig.
Samúel sagði að Palestínumenn ættu ekki að þurfa að yfirgefa heimili sín vegna árásarstríðs Ísraela og stækkunar ísraelska ríkisins.
Þá fór rabbíninn að tala um að Ísland væri „hvítasta land í heimi“ og að Íslendingar ættu ekki að dygðaskreyta sig. Hélt hann því þá fram að þeldökkt fólk og múslimar væru ekki leyfðir hér á landi.
„Eingöngu hvítu fólki er hleypt inn í þetta land en við ætlum að velja einn hóp til að djöflavæða og áreita úti á götu, ráðast á þau og kalla þau barnamorðingja.“
Þá tók rabbíninn fram að hann væri ekki ísraelskur heldur Bandaríkjamaður og sagði að Bandaríkin hefðu verndað Ísland í fimmtíu ár. Hann sneri sér nokkuð frá atvikinu sem var til umfjöllunar.
Morgan reyndi að snúa umræðunni aftur að því sem hann vildi tala um og spurði rabbínann af hverju hann væri að fara í frí til Íslands ef það hefði verið svo hræðilegt og sagði að hegðun hans í kjölfar þess að Samúel sagði að Ísrael ætti að fara til fjandans, hefði verið alfarið óviðeigandi.
Shmuley skrifaði á dögunum grein sem birt var á vef ísraelsks miðils, þar sem hann sagði Ísland gífurlega fallegt en sagðist hafa orðið fyrir stöðugu áreiti hér á landi. Hann sagði að Íslendingar hefðu sífellt gargað „til fjandans með Ísrael“ á sig og jafnvel veist að sér.
Morgan spurði Shmuley einnig út í hegðun hans í garð kærustu Samúels. Hún hefði verið óviðeigandi og þó að það sem Samúel hefði sagt hefði einnig verið óviðeigandi réttlætti það ekki hegðun rabbínans.
Shmuley sagði þá að það væri ótrúlegt hvernig Morgan væri að snúa þessu upp á sig. Hann væri fórnarlamb hatursglæps.
„Þetta er alltaf svona með gyðingana,“ sagði Boteach.
„Þú ert eilíft fórnarlamb,“ stakk Samúel þá inn í og Morgan kallaði: „Þetta var ekki hatursglæpur! Hvar var gyðingahatrið?“
Shmuley rifjaði þá upp árás Hamas-liða og annarra á Ísrael 7. október 2023 og sagði að þegar Ísraelar hefðu varið sig, hefðu þeir verið sagðir árásarmennirnir.
Samúel sagði rabbínann vera að sóa tíma þeirra og Morgan þráspurði á meðan hvert gyðingahatrið hefði verið. Að endingu svaraði rabbíninn á þá leið að það að ganga upp að bandarískum gyðingi og áreita hann og hræða, segja „til fjandans með Ísrael“ væri hreint og klárt gyðingahatur.
Það vildi Morgan ekki samþykkja og kölluðust þeir þá á um stund, þar sem Shmuley sagðist meðal annars vera mjög vonsvikinn í garð Morgans.
Á meðan að þeir görguðu á hvorn annann virtist Samúel hinn rólegasti.
„Hann er að grafa sína eigin gröf. Ég þarf ekki einu sinni að segja neitt.“
Hann fékk skömmu síðar að svara fyrir sig en það Shmuley greip fljótt frammí fyrir honum og sagði Samúel lygara.
Því næst fór rabbíninn að tala um það að skattgreiðslur hans sem Bandaríkjamanns, hefðu verið notaðar til að verja Ísland í áttatíu ár. Íslendingar verðu engu til varnarmála.
„Ég er bandarískur ferðamaður. Ég skilið að komið sé fram við mig af virðingu.“
Morgan tók fram að þeir væru allir frá þremur lýðræðisríkjum og að ef Samúel vildi segja að Ísrael ætti að fara til fjandans væri það ekki ólöglegt.
„Má hann áreita mig út á götu?“ spurði Shmuley þá.
Morgan og rabbíninn deildu þá um það hvort Shmuley hefði áreitt kærustu Samúels, sem hann þvertók fyrir að hafa gert.
„Þú ert að kenna fórnarlambinu um,“ sagði Shmuley.
Morgan svaraði um hæl og bað rabínann um að þroskast aðeins.
Samúel og Shmuley kölluðust einnig á um tíma og töluðu um Gasaströndina en það endaði þegar rabbíninn sagði að Samúel vildi að gyðingar dræpust, án þess að verja sig.
Þá spurði Morgan hvort hann hefði misst vitið. Hann gæti ekki sakað Samúel um að vilja að gyðingar myndu deyja. Þá tóku við nokkrar deilur um þau ummæli.
Morgan spilaði svo samantekt af samfélagsmiðlasíðum rabbínans, sem sýndi myndbönd þar sem hann gengur upp að fólki víðsvegar um heiminn og sakaði það um gyðingahatur.
Þáttastjórnandinn sagðist nokkuð viss um að Shmuley hefði gaman af þessu en spurði hvort hann hefði lesið athugasemdir við myndbandið af samskiptum hans við Samúel.
„Þau eru yfirgengilega neikvæð í þinn garð. Þetta er að mestu fólk sem fylgir þér á samfélagsmiðlum.“
Morgan sagðist skilja að rabbínanum þætti leiðinlegt þegar einhver gengi upp að honum og segði Ísrael að fara til fjandans. Það gerði viðkomandi hins vegar ekki sjálfkrafa að gyðingahatara. Það þýddi að fólkið væri andvígt hernaði Ísraelska ríkisins og annarra aðgerða. Það ætti við meirihluta heimsbyggðarinnar.
Shmuley sagði Morgan fá mun neikvæðari athugasemdir við sín myndbönd. Honum væri hins vegar alveg sama um það hvað fólk segði.
Seinna sagði hann að Samúel hefði opnað ormagryfju sem hefði leitt til áreitni í garð fjölskyldumeðlima sinna. Samúel greip frammí og Shmuley vildi að Morgan slökkti einnig á hljóðnema Samúels.
Þá sagðist rabbíninn hafa fengið skilaboð frá bandarískum gyðingum um að þeir ætluðu ekki að ferðast til Íslands, sem Morgan sagði að væri þvæla.
Þegar Samúel fékk orðið spurði hann hvort rabbíninn væri enn á Íslandi og við því brást Shmuley mjög illa við og gaf í skyn að Samúel ætlaði að siga vinum sínum á hann.
„Þú ert hættulegur maður.“
Samúel sagðist þó hafa spurt af því að Íslandi væri aðili að Alþjóðaglæpadómstólnum og að ef fólk væri grunað um að fremja stríðsglæpi væri hægt að handtaka það. Shmuley og sonur hans, sem er í ísraelska hernum, ættu því kannski að drífa sig úr landi.
Fréttin hefur verið uppfærð.