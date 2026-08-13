Olíuboranir á Grænlandi munu ekki hefjast fyrr en í fyrsta lagi veturinn 2027, þar sem enn á eftir að meta umhverfis- og samfélagsáhrif þeirra. Þetta segja stjórnvöld í Bandaríkjunum eftir viðræður við embættismenn á Grænlandi.
Áður hafði verið greint frá því að Greenland Energy, orkufyrirtæki með tengsl við Donald Trump Bandaríkjafoseta, hygðist hefja boranir eftir nokkrar vikur og þá hafði sérlegur sendifulltrúi forsetans í málefnum Grænlands, Jeff Landry, sem jafnframt er ríkisstjóri Louisiana, lýst því yfir að olían myndi fara að flæða frá Grænlandi innan tíu mánaða.
Robert Price, forstjóri Greenland Energy, segir fyrirtækið munu halda ótrautt áfram en í fullu samráði við stjórnvöld á Grænlandi. Hann hafði áður sagt að um 300 gámar af búnaði yrðu fluttir til landsins í september og boranir hafnar í október. Þá sagði hann að stjórnvöld á Grænlandi hefðu gefið leyfi fyrir flutningunum, sem reyndist ósatt.
Hlutabréf í fyrirtækinu féllu um þriðjung eftir að greint var frá því í gær að tafir yrðu á verkefninu.
Yfirvöld á Grænlandi eiga meðal annars eftir að taka afstöðu til þess hvort heimila eigi boranir í vernduðu votlendi á Jameson Land, sem er heimkynni sjaldgæfra fuglategunda og sauðnautsins, sem íbúar á svæðinu veiða sér til matar.