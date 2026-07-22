Fyrirsætuveiðari Epsteins fannst látinn Samúel Karl Ólason skrifar 22. júlí 2026 13:50 Daniel Siad og Jeffrey Epstein. Franskur maður sem kynnti Jeffrey Epstein fyrir fyrirsætum í gegnum árin fannst látinn á heimili sínu í gær. Daniel Siad var 69 ára gamall en ekki liggur fyrir enn hvernig hann dó. Siad var einn nokkurra franskra manna sem unnu við það að finna fyrirsætur og hafa verið sakaðir um að hjálpa Epstein við að misnota ungar konur. Jean-Luc Brunel var annar slíkur maður en hann var handtekinn fyrir nauðgun árið 2020 og fannst látinn í fangaklefa sínum árið 2022. Sjálfur dó Epstein í fangelsi árið 2019. Sjá einnig: „Besti vinur“ Epsteins ætlaði að leysa frá skjóðunni 2016 Siad hafði meðal annars verið sakaður um nauðgun og var til rannsóknar hjá löggæsluembætti sem sérhæfir sig í að rannsaka mansal. Hann sagðist aldrei hafa brotið af sér og hafði sagst vilja ræða við lögregluþjóna um ásakanirnar. Sú umræða fór þó aldrei fram, samkvæmt frétt France24. Nafn Siads birtist gífurlega oft í hinum svokölluðu Epstein-skjölum. Þar kemur meðal annars fram að Epstein greiddi Siad tugi þúsunda dala gegnum árin fyrir það að leita að ungum konum, sem Frakkinn líkti við fiskveiði. Í einu skjali, sem snýr að samskiptum Siads og Epsteins á Skype, sést að Epstein bað Frakkann um að taka mynd af einhverri konu og vegabréfi hennar. „Hún er mjög sæt,“ segir Epstein á einum tímapunkti. Eftir að hann biður um frekari myndir og fær þær segir hann svo: „Hún virðist ekki glöð“ og „Eru þetta gervibrjóst?“ Siad svaraði og sagði að hún væri mjög ljúf og kurteis og að hún hefði farið í brjóstaaðgerð. Í öðrum skilaboðum þeirra á milli sendi Siad Epstein mynd af konu sem hann sagði einnig „kurteisa“ og að hún gæti verið aðstoðarkona auðjöfursins eða fyrirsæta. Epstein svaraði: „Of gömul.“ Samkvæmt CNN sendi Siad Epstein myndir af fjölda kvenna í gegnum árin. Sneri sér að Austur-Evrópu eftir fangelsisvist Epstein hafði fyrst verið handtekinn árið 2006. Hann var þá sakaður um að hafa brotið á fjölda stúlkna og ungra kvenna yfir nokkurra ára tímabil. Til stóð að ákæra hann í 32 liðum og þá meðal annars fyrir að hóta sextán ára stúlku. Sjá einnig: Sextán ára fékk greitt fyrir að færa Epstein stúlkur Eftir handtökuna og afplánunina einbeitti Epstein sér að því að flytja ungar konur frá Evrópu og aðallega Rússlandi til Bandaríkjanna, á þeim grunni að þær væru fyrirsætur. Á þessum konum braut hann í skjóli þess að þær voru háðar honum upp á bæði peninga og landvistarleyfi í Bandaríkjunum. Þá þrýsti hann einnig á þær og fékk til að segja sér frá samneyti þeirra með öðrum mönnum. Grunur leikur á að eftir að hann var upprunalega fangelsaður 2008 hafi menn eins og Siad aðstoðað hann við að finna þessar konur. Mál Jeffrey Epstein Frakkland Erlend sakamál Mest lesið Páll biður einhvern að forða því að Ísland verði að athlægi Innlent Óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist Innlent Hamingjuóskum rignir yfir Skúla Tómas: „Vanhugsað strax frá upphafi“ Innlent „Verið að herja á fólk sem er búið að missa maka“ Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Alltaf jafn óþægilegt að heyra af nálægri árás Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Gluggar þaktir klósettpappír og túrblóð í lakinu: „Aldrei séð annað eins“ Innlent Nýja brúin átti að bæta flæðið: Mislæga lausnin vék fyrir ljósum Innlent Þungt högg í magann með tvíburastelpur á vökudeild Innlent Fleiri fréttir Fyrirsætuveiðari Epsteins fannst látinn Vill að Infantino stýri Sameinuðu þjóðunum Rýnt í deilurnar: Hver er nýr yfirherforingi Úkraínu? Vill billjónir vegna stríðsins og reifst við þingmenn Frakkar lögleiða samfélagsmiðlabann barna Eigandi Michelin-staðar ákærður fyrir notkun maura í mat Undirrita samkomulag sem opnar á úranauðgun Sáda Utanríkisráðherrann lýsir árásunum sem urðu Khamenei að bana Yfirhershöfðingja Úkraínuhers vikið úr embætti Minnst tólf létust í árásum Ísraelshers Handtakan þyrfti að byggja á alþjóðalögum Widdecombe slegin með hamri tuttugu og einu sinni Hútar hóta Sádum og ráðist á Íran tíundu nóttina í röð Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Ortega segir engar frekari kosningar verða haldnar í Níkaragva Varnarmálaráðherrann verður fjármálaráðherra og Miliband utanríkisráðherra Ákærður fyrir morðið á Widdecombe Tíu látnir eftir árásir Rússa á flutningaskip Skoða að auka umfang árása enn frekar Vill færa Bretum von á nýjan leik Auka þrýstinginn á Taívan verulega Ekkert lát á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Fleiri en hundrað um borð í ferju sem hvolfdi Mamdani skoðar að láta handtaka Netanjahú Níu nauðgunarákærur bætast við langan lista Mörg hundruð manns hafa misst heimili sín í stórbrunanum í Noregi Háskólinn á Grænlandi fer ekki í samstarf við Bandaríkjamenn Sjá meira