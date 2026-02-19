„Besti vinur“ Epsteins ætlaði að leysa frá skjóðunni 2016

Árið 2016 var hinn franski Jean-Luc Brunel, sem starfaði lengi við að finna fyrirsætur, í viðræðum við lögmenn fórnarlamba Jeffreys Epstein. Þær viðræður snerust um að hann segði saksóknurum í New York frá því sem hann vissi um meint mansal Epsteins.
Lögmaður Brunels sagði lögmönnum fórnarlambanna að Brunel hefði útvegað Epstein stúlkur og ætti ljósmyndir sem hægt yrði að nota í málaferlum gegn honum. Viðræðurnar voru komnar það langt að verið var að tala um dagsetningu þegar Brunel gæti gengið inn á skrifstofu saksóknaranna og það mögulega í skiptum fyrir friðhelgi gegn ákærum, samkvæmt frétt Wall Street Journal.
Þar er vísað til bréfs sem er hluti af Epstein-skjölunum svokölluðu en þar segir að einn af „bestu vinum Epsteins, Jean Luc Brunel“, sem hafi hjálpað Epstein að verða sér úti um konur, vilji aðstoða saksóknara en óttist lögsókn.
Um það leyti hættu lögmennirnir að ná í Brunel eða lögmann hans. Fyrirspurnum var ekki svarað og svo virtist sem hann hefði horfið af yfirborði jarðar um tíma.
Samkvæmt WSJ hafði Epstein uppgötvað að Brunel ætti í viðræðum við lögmennina og sést það á tölvupósti sem hann sendi á Kathy Ruemmler, einn af sínum lögmönnum. Epstein skrifaði henni að Brunel væri á leið til saksóknara. Þá sagði Epstein að vinur Brunels hefði beðið sig um þrjár milljónir dala og ef þær fengjust myndi Brunel ekki leysa frá skjóðunni.
Sjá einnig: „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein
Ekki er ljóst af hverju Brunel ræddi að endingu ekki við saksóknara en Epstein gekk laus í þrjú ár til viðbótar, þar til hann var handtekinn árið 2019. Brunel sjálfur var ekki heldur handtekinn eða rannsakaður frekar.
Í samtali við WSJ segir einn lögmanna fórnarlamba Epsteins sem áttu í viðræðum við Frakkann að gögn þeirra bendi til þess að rúmlega fimmtíu konur hafi lent í mansali á milli 2016 og 2019.
Brunel er sagður hafa spilað stóra rullu í mansali Epsteins og flutningi hans á stúlkum og ungum konum. Hann mun hafa notað stöðu sína til að finna erlendar konur og útvegað þeim vegabréfsáritun í skjóli fyrirsætustarfa sem voru ekki raunveruleg. Hann ferðaðist ítrekað með einkaþotu Epsteins, heimsótti eyju hans og skiptist á fjölda tölvupósta við hann.
Árið 1988 var fjallað um Brunel í fréttaskýringaþættinum 60 Minutes þar sem fyrirsætur sögðu Brunel hafa byrlað þeim og krafist þess að þær hefðu mök við hann og vini hans í skiptum fyrir vinnu sem fyrirsætur.
Ein kona sagði frá því í viðtali að Brunel hefði byrjað fyrir henni og nauðgað henni. Brunel hafnaði öllum ásökununum og var aldrei kærður eða ákærður.
Í upphafi fyrsta áratugs aldarinnar urðu Brunel og Epstein vinir en árið 2005 sendi auðjöfurinn Brunel milljón dala til að hjálpa honum að koma á laggirnar eigin fyrirsætuskrifstofu sem var með starfsemi í New York og Miami. Nafn fyrirtækisins var E=MC² en E-ið táknaði Epstein.
Epstein-skjölin sýna samkvæmt frétt WSJ fram á að Epstein notaði þetta fyrirtæki til að verða sér úti um stúlkur og konur og greiða þeim peninga.
Eftir að Epstein var dæmdur til fangavistar í Flórída árið 2008, þegar hann gerði mjög svo umdeilt samkomulag og játaði að hafa haft mök við stúlku undir lögaldri, heimsótti Brunel hann nærri því sjötíu sinnum í fangelsi.
Brunel var handtekinn í Frakklandi árið 2020 og var hann þá til rannsóknar vegna ásakana um nauðgun og um að hafa útvegað Epstein ungar konur. Hann dó í fangelsið árið 2022.
Epstein hafði fyrst verið handtekinn árið 2006. Hann var þá sakaður um að hafa brotið á fjölda stúlkna og ungra kvenna yfir nokkurra ára tímabil. Til stóð að ákæra hann í 32 liðum og þá meðal annars fyrir að hóta sextán ára stúlku.
Sjá einnig: Sextán ára fékk greitt fyrir að færa Epstein stúlkur
Eftir handtökuna og afplánunina einbeitti Epstein sér að því að flytja ungar konur frá Evrópu og aðallega Rússlandi til Bandaríkjanna, á þeim grunni að þær væru fyrirsætur. Á þessum konum braut hann í skjóli þess að þær voru háðar honum upp á bæði peninga og landvistarleyfi í Bandaríkjunum.
Þá þrýsti hann einnig á þær og fékk til að segja sér frá samneyti þeirra með öðrum mönnum.