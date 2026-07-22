Stríð Bandaríkjanna gegn Íran hefur kostað um það bil 37,5 milljarða dala. Það sagði Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, á fundi fjármálanefndar öldungadeildarinnar í gær, þar sem hann bað um 95 milljarða dala aukafjárveitingu fyrir ráðuneytið. Um mikinn átakafund var að ræða þar sem til skarpra orðaskipta kom.
37,5 milljarðar dala samsvara um 4,7 billjónum króna og 95 milljarðar tæplega tólf billjónum. Landsframleiðsla Íslands árið 2025 var tæpar fimm billjónir króna.
Hegseth og Hvíta húsið höfðu áður farið fram á að þingið verji 1,5 billjón dala til varnarmála á næsta ári, 2027, en það samsvarar tæplega tvö hundruð billjónum króna (200.000.000.000.000).
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Á fundinum í gær sagði Hegseth að herafli Bandaríkjanna þyrfti nauðsynlega þessa peninga og 95 milljarða dala aukafjárveitinguna. Annars stæði heraflinn frammi fyrir skorti á mikilvægum hergögnum og öðrum sviðum.
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Um tíu milljarðar af aukafjárveitingunni eiga að fara í aðstoðarpakka handa bændum og um tíu eiga að fara í breytingar á lögum um kosningar í Bandaríkjunum. 67 milljarðar eiga að fara til hersins.
New York Times segir að um 46 milljarðar eigi að fara í framleiðslu hergagna eins og nákvæmra sprengja, ofurhljóðfrárra eldflauga og í kerfi til að verjast sjálfsprengidrónum.
Hegseth gaf síðast upp hvað stríðið gegn Íran hefði kostað í apríl og var upphæðin þá um 25 milljarðar dala. Það var skömmu áður en Donald Trump, forseti, samdi við klerkastjórnina í Íran um vopnahlé en stríðið virðist nú komið á fullt skrið á nýjan leik.
Árásir á báða bóga hafa nú staðið yfir nánast linnulaust í tæpar tvær vikur, þrátt fyrir að bæði Trump og Hegseth hafi ítrekað frá því átökin hófust fyrir um fimm mánuðum síðan lýst því yfir að Bandaríkjamenn hefðu í raun gersigrað Íran og að samkomulag væri nærri.
Bæði Demókratar og Repúblikanar lýstu yfir efasemdum um aukafjárveitinguna á fundinum í gær.
Patty Murray, æðsti þingmaður Demókrata í fjármálanefndinni, sagði að henni virtist ríkisstjórn Trumps reyna að komast hjá hefðbundnu fjárlagaferli með því að fara fram á þessa peninga með neyðarbeiðni.
Hegseth kenndi ríkisstjórn Joes Biden um ástandið.
Öldungadeildarþingmaðurinn Jon Ossoff gagnrýndi Hegseth einnig harðlega og spurði hann ítrekað út í fjölmargar yfirlýsingar ráðherrans um sigur í Íran. Vísaði hann meðal annars til ummæla Hegseths frá því þegar um tvær vikur voru liðnar af stríðinu um að herafli Íran hefði verið svo gott sem þurrkaður út.
Gary Peters, sem er einnig Demókrati, gagnrýndi Hegseth harðlega og sagði að hvorki hann né Trump hefðu hugmynd um hvernig þeir ætluðu að binda enda á stríðið gegn Íran. Hegseth varð reiður og sakaði Peters um að gagnrýna almenna hermenn og að þjást af því sem Trump-liðar kalla „Trump derangement syndrome“.
Peters: You, sir, are the failure… Hegseth: You have Trump Derangement Syndrome. pic.twitter.com/s1AvsYRR8g— Acyn (@Acyn) July 21, 2026
Peters: You, sir, are the failure… Hegseth: You have Trump Derangement Syndrome. pic.twitter.com/s1AvsYRR8g
Repúblikaninn John Kennedy var einnig gagnrýninn á stríðið gegn Íran og gagnrýndi bæði Hegseth og herforingjann John Caine, formann herforingjaráðs Bandaríkjanna, fyrir að veita þingmönnum ekki skýr svör.
GOP Sen. Kennedy cuts off Hegseth as he rambles and says, "Guys, we need straight answers! We need straight answers" pic.twitter.com/LfmJqV8eER— Aaron Rupar (@atrupar) July 21, 2026
GOP Sen. Kennedy cuts off Hegseth as he rambles and says, "Guys, we need straight answers! We need straight answers" pic.twitter.com/LfmJqV8eER
Flestir Bandaríkjamenn eru verulega á móti því hvernig Trump hefur haldið á spöðunum hvað varðar stríðið gegn Íran, samkvæmt könnunum. Ný könnun sýnir að um 65 prósent Bandaríkjamanna segja Trump hafa staðið sig illa.
Áhugasamir geta horft á allan fundinn í gær, sem stóð yfir í meira en þrjá tíma, í spilaranum hér að neðan.