Á venjulegum miðvikudegi í ágúst væru sex lögreglumenn á vakt á öllum Vestfjörðum. Sem viðbragð við almyrkvanum 12. ágúst verður lögregluþjónum á vakt fjölgað um sextán sem er nánast fjórfalt á við venjulegan dag. Umferðarstýring verður víða og verður að hámarki þrjú þúsund bílum leyft að keyra vestur að Látrabjargi.
Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn á Vestfjörðum, segir undirbúning hafa staðið yfir síðustu mánuði en í fréttum hefur komið fram að fjöldi ferðamanna á landinu yfir almyrkvann sé áttatíu þúsund. Fjölmargir stefna vestur á firði til að berja myrkvann augum.
„Umferðin er að þyngjast,“ segir Hlynur. „En allt gengið stórslysalaust hingað til.“
Undirbúningur fyrir stóra daginn hefur staðið yfir síðustu mánuði á Vestfjörðum og hefur meðal annars falið í sér samráð við lögreglu, sveitarfélaga, Vegagerðarinnar og heilbrigðisþjónustu á svæðinu.
Undirbúningur hefur meðal annars falið í sér þolmarkagreiningu, hver sé sá hámarksfjöldi sem svæðið geti tekið við, og greiningu á því hvar þurfi að setja upp umferðarstýringu. Erfitt hefur verið fyrir yfirvöld á svæðinu hve margir muni sækja svæðið heim meðan almyrkvinn skellur á.
Óvissa um fjölda ferðamanna ríkir fram á síðustu stundu því einn stærsti þátturinn er hin síhvika veðurspá. Útlit er nú fyrir að einna best verði að sjá til myrkvans á Vestfjörðum.
„Nú virðist veðurspáin vera þannig að það ætti að vera ágætt veður hérna,“ segir Hlynur.
Lögregla hefur allt sem í sínu valdi stendur til að greina hættur og tryggja öruggt viðbragð ef eitthvað fer úrskeiðis. Umferðarstýring fer fram á völdum stöðum.
Einstefna verður að Látrabjargi á morgun, vestasta tanga Íslands, þar sem hægt verður að kreista út nokkrar aukasekúndur af almyrkva. Erfitt hefur verið að meta hve margir munu ferðast þangað til að berja sólmyrkvann augum. Að Látrabjargi liggur Örlygshafnarvegur, malarvegur sem sjaldan heyrist hrósað fyrir ástand sitt.
„Þetta er bara nauðsynlegt, að það sé ekki verið að mætast,“ segir Hlynur. Vegurinn liggur um 45 kílómetra leið vestur frá Patreksfirði og er á köflum mjór svo erfitt er fyrir bíla að mætast. Hlynur bendir einnig á að með eina akrein lokaða sé aðgengi viðbragðsaðila tryggt.
Hámark þrjú þúsund bílum verður leyft að aka veginn vestur að Látrabjargi. Það er mat lögreglu að ekki sé hægt að leggja fleiri bílum en svo á áfangastað. Einnig verður lokað fyrir för hópferðabíla sem taka fleiri en tuttugu og einn farþega á veginum.
Lokað verður fyrir almenna umferð upp Bolafjall en þess í stað verða farnar svokallaðar sætaferðir með rútum frá félagsheimili Bolungarvíkur og upp á fjallið.
Vegagerðin mun sjá um umferðarstýringu um Vestfjarðargöng, þríarma einbreið göng, þar sem bílar þurfa venjulega að mætast í útskotum, sem tengja meðal annars Suðureyri og Flateyri við Ísafjörð. Við umferðarstýringu verður tekið mið af því í hvaða átt umferðin flæðir, að sögn Hlyns.
Björgunarsveitarfólk verður staðsett víða á Vestfjörðum til að auðvelda viðbragð og aðstoða við umferðarstýringu. Þá er aukinn fjöldi heilbrigðisstarfsfólks á vakt auk þess sem sjúkrabíll verður staðsettur nálægt Látrabjargi. Fyrir eru sjúkrabílar á Ísafirði, Þingeyri, Hólmavík og Patreksfirði. Fjöldi lögreglumanna á vakt verður nánast fjórfaldaður, eins og fyrr var minnst á.
„Vanalega erum við sex lögreglumenn á vakt á öllum Vestfjörðum en nú ætlum við að bæta sextán lögreglumönnum við.“
Hvatning Hlyns til fólks á ferðinni á morgun er einföld.
„Við viljum hvetja ökumenn til að keyra í samræmi við lög og reglur. Ef fólk gerir það þá eru nánast engar líkur á slysum og óhöppum.“