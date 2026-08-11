Hundur á sveitabæ einum í Húnaþingi er orðinn stjarna á netinu. Hann liggur gjarnan á áningarstað við Vatnsdalshóla og bíður eftir ferðamönnum sem streyma að til að fá að klappa honum.
Í kvöldfréttum Sýnar hittum við vingjarnlega smalahundinn Lappa en hann má iðulega sjá við Skúlahól, einn af Vatnsdalshólum. Sá hóll er með stiga upp á topp, stiga sem ferðamenn eru farnir að kalla „Stairway to Heaven“ eða Himnastiga.
Lappi á heima á bænum Vatnsdalshólum skammt frá og þar hittum við hann á hlaðinu. Eigandi hundsins, Dóra Sigurðardóttir, rekur þar listagallerí. Hún fylgdi okkur að áningarstaðnum við hólana frægu til að segja okkur frá hundinum.
Þar er meira að segja komið skilti sem á stendur: „Vingjarnlegi smalahundurinn Lappi tekur vel á móti ykkur.“ Og þar bíður hann eftir næstu ferðamönnum.
-Hundurinn, hann hefur slegið í gegn, hann er orðinn vinsæll?
„Heldur betur. Og við komumst ekki að þessu fyrr en að fólk kom heim og fór að spyrja eftir honum. Þá var okkur sagt að hann væri fjölmiðlastjarna á netinu. Það væru allir að, sem sagt, að taka selfí af honum með sér,“ segir bóndinn og listamaðurinn Dóra.
Á meðan við vorum á staðnum mætti þangað hópur erlendra ferðamanna til að klappa hundinum og mynda sig með honum.
En hversvegna er hann svona vinsæll?
„Þetta er bara vinalegur hundur og hefur þolinmæði til að láta klóra sér og klappa. Ætli það sé ekki það.
Hann nennir þessu. Það eru ekki læti í honum. Hann er kominn yfir unglingaveikina. Þannig að hann nennir að lofa fólki að klappa sér. Ég held að það sé það sem er svona sjarmerandi,“ svarar Dóra.
Og ef ferðafólk finnur ekki hundinn á áningarstaðnum þá kemur það fyrir að það aki heim á hlað til Dóru í von um að hitta hann.
„Það hefur engan áhuga á að sjá listina mína heldur er það hundurinn sem það vill hitta,“ segir Dóra og skellihlær, eins og heyra má hér í sjónvarpsfrétt Sýnar:
Íbúar Vatnsdals í Húnaþingi sjá fram á umtalsverðar vegarbætur með lagningu bundins slitlags á þrettán kílómetra vegarkafla. Vanda þarf sérstaklega til verksins þar sem kaflinn liggur í gegnum friðlýsta Vatnsdalshóla.