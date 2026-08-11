Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir Svani Arinbjarnarsyni sem er 68 ára að aldri. Svanur glímir við málstol og getur lítið tjáð sig en er að öðru leyti í góðu líkamlegu standi.
Síðast er vitað um ferðir hans í Reykjavík fyrr í dag, þriðjudag.
Svanur var síðast klæddur í bláan bol, svarta peysu og svartar buxur. Hann er gráhærður með grátt skegg. Lögregla birti eftirfarandi mynd af Svani til að gefa hugmynd um útlit hans og klæðnað.
Þau sem geta gefið upplýsingar um ferðir Svans eða vita hvar hann er að finna, eru vinsamlegast beðin um að hafa tafarlaust samband við lögregluna í síma 112.