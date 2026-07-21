Widdecombe slegin með hamri tuttugu og einu sinni Sigurgeir Þorkelsson skrifar 21. júlí 2026 14:50 Ann Widdecombe var 78 ára gömul. AP Maður er sakaður um að hafa slegið Ann Widdecombe, fyrrverandi ráðherra breska Íhaldsflokksins, alls tuttugu og einu sinni með hamri í höfuðið. Widdecombe hafði síðustu ár verið áberandi meðlimur hins breska Umbótaflokks (e. Reform). Komið var að Widdecombe látinni að heimili hennar í Suðvestur-Englandi þann 9. júlí síðastliðinn. Áhyggjur vöknuðu þegar Widdecombe mætti ekki til viðtals þann 8. júlí. Það var svo daginn eftir sem garðyrkjumaður kom að henni látinni á eldhúsgólfi heimilisins. Hún var 78 ára gömul. Lögregla lýsti því fljótlega yfir að líkur væru á að hún hefði verið myrt. Ástæður morðsins eru enn ókunnar. Málið hefur verið rannsakað sem hryðjuverk. Tuttugu og átta ára gamall maður, Joshua Kerry, hefur verið handtekinn og ákærður fyrir morðið. Í umfjöllun Reuters er tekið fram að Kerry sé hvítur á hörund. Í máli saksóknarans í málinu hefur komið fram að verknaðurinn hafi náðst á öryggismyndavél á heimili hennar. Ákærði kom að húsinu meðan hin látna snæddi hádegisverð og spurði hana hvort hún bæri á sér bankakort eða skilríki. Kerry var íklæddur svörtum hönskum og bar hamar í hendi sér, sem hann huldi fyrir Widdecombe. Kerry sló hana því næst tuttugu og einu sinni í höfuðið með hamrinum, hrinti henni í gólfið, tók veski hennar og var á bak og brott aðeins tveimur mínútum eftir að hann kom. Áætlað er að réttarhöld í málinu muni hefjast 8. júní á næsta ári. Widdecombe áberandi í bresku þjóðlífi síðustu áratugi Widdecombe var á stjórnmálaferli sínum þekkt fyrir íhaldssöm viðhorf. Hún hafði á síðustu árum sérstaklega beitt sér í innflytjendamálum. Widdecombe var áfram áberandi í bresku samfélagi eftir að þingferli hennar lauk og var hún meðal annars keppandi í raunveruleikaþættinum Strictly Come Dancing og Celebrity Big Brother. Umræður hafnar um öryggi stjórnmálamanna Morð Widdecombe hefur endurvakið umræður í Bretlandi um öryggi stjórnmála en tveir þingmenn hafa verið myrtir þar í landi á síðustu tíu árum, Jo Cox, þingmaður Verkamannaflokksins, árið 2016 í aðdraganda Brexit-kosningarinnar, og sir David Amess, þingmaður Íhaldsflokksins, árið 2021 af stuðningsmanni Íslamska ríkisins (ISIS). Þá vekur hamarsárásin einnig hugrenningartengsl við árás sem gerð var á heimili Nancy Pelosi í október 2022. Nancy Pelosi hefur staðið framarlega í Demókrataflokknum síðustu áratugi og hefur meðal annars tvisvar gegn embætti þingforseta fulltrúadeildarinnar. Pelosi var ekki heima þegar árásarmanninn bar að garði en hann réðst á eiginmann hennar Paul Pelosi, þá 82 ára gamlan. Paul lifð árásina af og var árásarmaðurinn síðar dæmdur til þrjátíu ára fangelsisvistar. Bretland Erlend sakamál Mest lesið Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Innlent Flugmennirnir sviptir flugréttindum Innlent Eftirlitsmenn Strætó báðu um að fá að klæðast stunguvestum Innlent Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn Innlent „Fólk bara skammast sín svo rosalega mikið“ Innlent „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ Innlent Ekki auðvelt að skrifa grein sem þessa Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Innlent Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Erlent Fleiri fréttir Widdecombe slegin með hamri tuttugu og einu sinni Hútar hóta Sádum og ráðist á Íran tíundu nóttina í röð Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Ortega segir engar frekari kosningar verða haldnar í Níkaragva Varnarmálaráðherrann verður fjármálaráðherra og Miliband utanríkisráðherra Ákærður fyrir morðið á Widdecombe Tíu látnir eftir árásir Rússa á flutningaskip Skoða að auka umfang árása enn frekar Vill færa Bretum von á nýjan leik Auka þrýstinginn á Taívan verulega Ekkert lát á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Fleiri en hundrað um borð í ferju sem hvolfdi Mamdani skoðar að láta handtaka Netanjahú Níu nauðgunarákærur bætast við langan lista Mörg hundruð manns hafa misst heimili sín í stórbrunanum í Noregi Háskólinn á Grænlandi fer ekki í samstarf við Bandaríkjamenn Ekki lengur ákærður fyrir tilraun til manndráps Búið að ráða niðurlögum eldsins Tate-bræður teknir fastir í Miami Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Forseti Ungverjalands segir af sér Þriðja hitabylgjan nálgast: Hiti gæti náð 45 gráðum á Spáni Skógræktarstarfsmönnum haldið í gíslingu í hjólhýsi Fjölskyldur kvennanna í sárum eftir nýjar fréttir Maður fluttur með sjúkraflugi undir læknishendur eftir hákarlaárás Ríflega fimm þúsund látnir í kjölfar skjálftanna Árásarmaðurinn hafi sagst „ekki geta meir“ Sjá meira