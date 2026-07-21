Erlent

Widdecombe slegin með hamri tuttugu og einu sinni

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Ann Widdecombe var 78 ára gömul.
Ann Widdecombe var 78 ára gömul. AP

Maður er sakaður um að hafa slegið Ann Widdecombe, fyrrverandi ráðherra breska Íhaldsflokksins, alls tuttugu og einu sinni með hamri í höfuðið. Widdecombe hafði síðustu ár verið áberandi meðlimur hins breska Umbótaflokks (e. Reform).

Komið var að Widdecombe látinni að heimili hennar í Suðvestur-Englandi þann 9. júlí síðastliðinn.  Áhyggjur vöknuðu þegar Widdecombe mætti ekki til viðtals þann 8. júlí. Það var svo daginn eftir sem garðyrkjumaður kom að henni látinni á eldhúsgólfi heimilisins. Hún var 78 ára gömul. 

Lögregla lýsti því fljótlega yfir að líkur væru á að hún hefði verið myrt. Ástæður morðsins eru enn ókunnar. Málið hefur verið rannsakað sem hryðjuverk.

Tuttugu og átta ára gamall maður, Joshua Kerry, hefur verið handtekinn og ákærður fyrir morðið. Í umfjöllun Reuters er tekið fram að Kerry sé hvítur á hörund. 

Í máli saksóknarans í málinu hefur komið fram að verknaðurinn hafi náðst á öryggismyndavél á heimili hennar. Ákærði kom að húsinu meðan hin látna snæddi hádegisverð og spurði hana hvort hún bæri á sér bankakort eða skilríki. Kerry var íklæddur svörtum hönskum og bar hamar í hendi sér, sem hann huldi fyrir Widdecombe.

Kerry sló hana því næst tuttugu og einu sinni í höfuðið með hamrinum, hrinti henni í gólfið, tók veski hennar og var á bak og brott aðeins tveimur mínútum eftir að hann kom.

Áætlað er að réttarhöld í málinu muni hefjast 8. júní á næsta ári. 

Widdecombe áberandi í bresku þjóðlífi síðustu áratugi

Widdecombe var á stjórnmálaferli sínum þekkt fyrir íhaldssöm viðhorf. Hún hafði á síðustu árum sérstaklega beitt sér í innflytjendamálum. Widdecombe var áfram áberandi í bresku samfélagi eftir að þingferli hennar lauk og var hún meðal annars keppandi í raunveruleikaþættinum Strictly Come Dancing og Celebrity Big Brother. 

Umræður hafnar um öryggi stjórnmálamanna

Morð Widdecombe hefur endurvakið umræður í Bretlandi um öryggi stjórnmála en tveir þingmenn hafa verið myrtir þar í landi á síðustu tíu árum, Jo Cox, þingmaður Verkamannaflokksins, árið 2016 í aðdraganda Brexit-kosningarinnar, og sir David Amess, þingmaður Íhaldsflokksins, árið 2021 af stuðningsmanni Íslamska ríkisins (ISIS). 

Þá vekur hamarsárásin einnig hugrenningartengsl við árás sem gerð var á heimili Nancy Pelosi í október 2022. Nancy Pelosi hefur staðið framarlega í Demókrataflokknum síðustu áratugi og hefur meðal annars tvisvar gegn embætti þingforseta fulltrúadeildarinnar. Pelosi var ekki heima þegar árásarmanninn bar að garði en hann réðst á eiginmann hennar Paul Pelosi, þá 82 ára gamlan. Paul lifð árásina af og var árásarmaðurinn síðar dæmdur til þrjátíu ára fangelsisvistar. 

Bretland Erlend sakamál

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