Leik lokið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa Hjörvar Ólafsson skrifar 20. júlí 2026 21:06 FH-ingar unnu síðasta leik sinn en fá krefjandi verkefni á móti Breiðabliki. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson FH og Breiðablik skildu jöfn, 0-0, þegar liðin leiddu saman hesta sína á Kaplakrikavöll í fimmtándu umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld. Þrátt fyrir markaleysið fengu bæði lið tækifæri til þess að hirða stigin þrjú sem í boði voru. Ívar Örn Árnason skallaði boltann í netið um miðjan fyrri hálfleik en Gunnar Freyr Róbertsson, dómari leiksins dæmdi brot í aðdraganda marksins og þar af leiðandi stóð markið ekki. Að öllum líkindum er Gunnar Freyr og dómarateymið að dæma á Ásgeir Helga Orrason fyrir að toga í peysu Ísaks Óla Ólafssonar. Það er umdeilanlegt að dæma aukaspyrnu í þessu atviki og markið hefði hæglega mátt standa. Stutu síðar átti Ágúst Orri Þorsteinsson skot úr aukapsyrnu sem fór í hönd Jóhannesar Kristins Bjarnasonar og það má færa sterk rök fyrir því að hönd Jóhannesar Kristins hafi verið í ónáttúrulegri stöðu og dæma hefði átt vítaspyrnu. Blikar leiknir grátt í fyrri hálfleik og FH fékk betri færi í seinni Gils Gíslason komst næst því að brjóta ísinn fyrir FH í fyrri hálfleik en Anton Ari Einarsson sá við honum í tvígang. Gils fékk einnig gott færi í seinni hálfleik en náði ekki að sigra Anton Ara. Kjartan Kári Halldórsson var einnig nálægt því að setja boltann í netið tvisvar sinnum í seinni hálfleik í annað skiptið small boltinn í stöngina þegar hann freistaði gæfunnar rétt utan vítateigs og í seinna skiptið þrumaði hann boltanum yfir í afbragðs færi. Kristján Flóki Finnbogason fékk svo tvö góð skallafæri eftir hann kom inná sem varamaður í seinni hálfleik en hann skallaði boltann annars vegar í stöngina og hins vegar framhjá. Kristján Flóki var ljónheppinn að sleppa við refsingu þegar hann steig ofan á Ívar Örn eftir að annað framangreindra færa fór forgörðum. Niðurstaðan markalaust jafntefli en FH er taplaust í síðustu sex deildarleikjum sínum með fjögur jafntefli og tvö sigra og fjögur jafntefli í þeim leikjum. Breiðablik er hins vegar taplaust í síðustu fimm leikjum sínum í öllum keppnum en fyrir þennan leik hafði liðið haft betur í fjórum leikjum í röð í deild og bikar. Breiðablik situr í fjórða sæti deildarinnar með 26 stig og er sjö stigum á eftir Fram sem er sæti ofar. FH er aftur á móti með 12 stig í næstneðsta sæti og er tveimur stigum frá KA sem er í sætinu fyrir ofan fallsvæði deildarinnar. Stjarnan og ÍA eru svo þar fyrir ofan með 15 stig hvort lið og þar fyrir ofan er Stjarnan með 16 stig. Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH. Vísir/Hulda Margrét Jóhannes Karl: Fengum færi til þess að tryggja okkkur sigurinn „Þetta er gott stig að mínu mati. Við höldum markinu hreinu sem er jákvætt og fengum svo nokkur ansi góð færi til þess að tryggja okkur sigurinn. Við gerðum vel að ná að herja á Blikana á lokakafla leiksins og bjuggum til góðar stöður og fengum góð fær til þess að ná að skora sigurmark,“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, að leik loknum. „Frammistaðan í heild sinni bara virkilega góð og við sköpum færi í báðum hálfleikjum til þess að skora markið sem hefði þurft til þess að næla í sigurinn. Mér fannst við ná að stýra leiknum vel og það er margt jákvætt sem við getum tekið út úr þessum leik,“ sagði Jóhannes Karl enn fremur. „Við skutum tvisvar sinnum í stöngina og Kristján Flóki færi tvö frábær skallafæri undir lok leiksins. Flóki gerir í raun allt rétt þar og er bara óheppinn að skora. Boltinn vildi bara ekki inn og jafntefli niðurstaðan,“ sagði hann. „Við erum á góðu skriði og erum að verða betri í að stýra leikjum með því að halda í boltann. Við erum að taka betri og betri ákvarðanir með boltann og gæðin í uppspilinu að verða betri. Varnarleikurinn var svo góður bæði í pressu og að verja markið okkar þegar þess þurfti. Við tökum þetta stig og höldum áfram að safna þeim,“ sagði Jóhannes. Ólafur Ingi: „,“ „,“ „Við skorum löglegt mark og eigum svo að fá vítaspyrnu. Svo stígur Kristján Flóki ofan á Ívar Örn. Því miður þá sáu dómararnir þau atvik eða mátu þau á annan hátt en ég. Það er vissulega svekkjandi en ekkert við því að að gera. Þeir eiga slakan leik í dag og það getur gerst hjá öllum,“ sagði Ólafur um umdeilanleg atvik í leiknum sem hölluðu að hans mati á Blikum. „Það er hins vegar engin afsökun fyrir úrslitunum. Við vorum einfaldlega ekki nógu góðir í þessum leik og hefðum þurft að gera meira til þess að ná í sigur,“ Besta deild karla FH Breiðablik