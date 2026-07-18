Eftir að hafa unnið þrettán leiki í röð í Bestu deild karla töpuðu Íslandsmeistarar Víkings fyrir nýliðum Þórs, 2-1. Aron Einar Gunnarsson lék sinn fyrsta leik fyrir Þór í efstu deild í dag og spilaði í 67 mínútur.
Þórsarar byrjuðu leikinn vel og settu pressu á gestina á fyrstu mínútunum. Bjarni Guðjón Brynjólfsson átti skot fyrir utan teig sem fór af varnarmanni og í hendurnar á Ögmundi Kristinssyni. Skömmu síðar fékk Víkingar færi þegar Viktor Örlygur Andrason var í góðri stöðu inni á teig Þórs en brást bogalistin.
Eftir því sem leið á hálfleikinn náðu Víkingar betri tökum á leiknum og voru líklegri til að skora. Gestirnir kölluðu eftir vítaspyrnu þegar þeir töldu boltann hafa farið í hönd Yann Emmanuel Affa en ekkert var dæmt. Aron Birki Stefánsson stóð vaktina vel í marki Þórs og varði meðal annars frá Róberti Orra Þorkelssyni og Ármann Inga Finnbogason. Gylfi Þór Sigurðsson komst einnig í skotfæri undir lok hálfleiksins en Affi fór fyrir boltann. Markalaust var hins vegar þegar liðin gengu til búningsherbergja.
Víkingar héldu áfram að vera sterkari aðilinn í upphafi síðari hálfleiks og sköpuðu sér nokkur góð færi. Aron Birki Stefánsson varði meðal annars frábærlega fast skot Valdimars Þórs Ingimundarsonar en Þórsarar vörðust af krafti og héldu gestunum frá markinu.
Það voru síðan heimamenn sem brutu ísinn á 81. mínútu. Boltinn barst til Ágústs Eðvalds Hlynssonar eftir hornspyrnu og skot hans fór af Gunnari Vatnhamar og í markið. Aðeins sjö mínútum síðar tvöfaldaði Gyrðir Hrafn Guðbrandsson forystuna þegar hann skallaði boltann í netið eftir aðra hornspyrnu og skoraði þar með sitt fyrsta mark fyrir félagið en hann kom til Þórs í síðustu viku.
Víkingar minnkuðu muninn strax í næstu sókn þegar Daði Berg Jónsson skallaði fyrirgjöf í markið. Gestirnir reyndu að jafna á lokamínútunum en Þórsarar héldu út og fögnuðu 2-1 sigri, sínum fyrsta í deildinni síðan 23. apríl og urðu um leið fyrsta liðið til að leggja Víking að velli í sumar.
Þegar dómarinn flautar leikinn af og gríðarlegur fögnuður braust út meðal leikmanna og stuðningsfólks Þórs. Heimamenn höfðu komið sér í góða stöðu með 2-0 forystu en Víkingar minnkuðu muninn strax í næstu sókn. Lokamínúturnar urðu því afar spennuþrungnar áður en fyrsti deildarsigur Þórs síðan í apríl var í höfn.
Aron Birkir Stefánsson átti frábæran leik í marki Þórs. Hann var öruggur í öllum sínum aðgerðum og varði á köflum stórkostlega. Einar Freyr Halldórsson var kröftugur og Gyrðir Hrafn Guðbrandsson kom frábærlega inn í Þórsliðið og skoraði annað mark liðsins. Þá ber einnig að nefna Ágúst Eðvald Hlynsson sem braut ísinn með fyrsta marki leiksins sem og Aron Einar Gunnarsson sem gaf liðinu mikið í þessum fyrsta leik sínum. Annars á allt Þórsliðið hrós skilið. Það er stórt að verða fyrsta liðið til að leggja Víkinga að velli í deildinni í sumar, sérstaklega í ljósi þess hversu góðu skriði gestirnir hafa verið á.
Erfitt að benda á einn ákveðinn skúrk í liði Víkinga. Sjö breytingar voru gerðar á byrjunarliðinu og það sást á leik liðsins sem var á köflum ósamstillt og gerði of mikið af einföldum mistökum. Víkingar fengu vissulega færi til að komast yfir en nýttu þau ekki og voru síðan refsað í lokin.
Veðrið lék við þá sem mættu á völlinn í dag, fín mæting og mikið stuð í stúkunni bæði frá stuðningsfólki heimamanna sem og stuðningsfólk Víkings sem hafði fjölmennt norður og létu vel í sér heyra.
Twana Khalid Ahmed og hans teymi átti sæmilegan leik, ekkert meira en það. Mér fannst sum gul spjöld skrítin og dómarnir mismunandi og lítið samræmi í dómgæslunni. Stundum var eins og þetta væri að leysast upp í einhverja vitleysu.
„Ég er reyndar búin að vakna með þá tilfinningu alla leikdaga en já það var góð tilfinning í morgun. Það var líka góð tilfinning eftir æfingu í gær og fund í morgun. Mér fannst við hrikalega flottir hérna í dag,“ sagði Sigurður eftir sigur á móti Víking á heimavelli í dag. Fyrir leik sagði hann í viðtali að hann hafði haft þá tilfinningu í morgun að þeir myndu vinna Víking í dag.
„Það var barátta, skipulag og andi. Við fengum tvo gaura inn sem að gáfu okkur svaka orku, einmitt það sem við vorum að biðja um frá þeim. Að það kæmi talandi og stýring, menn með alvöru hugarfar. Þeir hjálpuðu okkur að finna það og mér fannst hrikalega margir í Þórsliðinu í dag svakalega góðir.“
Fyrsta mark Þórs kom eftir hornspyrnu.
„Það var frábært, við vorum búnir að fara vel yfir föstu leikatriðin. Þau eru ótrúlega mikilvæg og sjá boltann inni var frábært. Gústi er búin að skora í fimm leikjum í röð held ég. Gyrðir var stórkostlegur allan leikinn og frábært að sjá hann skora seinna markið.“
Þór fékk hins vegar mark á sig strax eftir að hafa skorað seinna mark sitt.
„Það er bara týpískt fyrir okkur, við verðum bara að gera betur. Við getum ekki hleypt þessum fríu fyrirgjöfum endalaust inn. Þetta er eitthvað sem við verðum bara bæta. Það er bara hræðilegt að skora og fá alltaf mark á okkur í andlitið en við verðum bara að læra af þessu og gera betur.“
Sigurinn í dag gefur Þórsliðinu mikið upp á framhaldið.
„Þetta gefur bara mjög góð fyrirheit, við eigum mjög spennandi og skemmtilegan leik í næstu viku og þetta er frábær frammistaða til byggja ofan á fyrir næsta leik og fara þá með meiri trú inn í næstu viku og framhaldið af mótinu. Við töluðum um að við þyrftum að fá innspýtingu inn í hópinn og fáum tvo gaura sem voru stórkostlegir.
Næst er leikur á móti nágrönnunum í KA en sá leikur fer fram 27. júlí.
„Við þurfum að hefna fyrir síðasta leik gegn þeim og ég trúi ekki öðru en að það verði alvöru dæmi næsta mánudag.“