Íslenski boltinn

Topp­lið Lengjudeildarinnar fær liðs­styrk frá Stjörnunni

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Haukur Örn Brink á að hjálpa Aftureldingu að endurheimta sæti sitt í Bestu deild karla og komast í bikarúrslit.
Haukur Örn Brink á að hjálpa Aftureldingu að endurheimta sæti sitt í Bestu deild karla og komast í bikarúrslit. vísir/diego

Afturelding, sem er með eins stigs forskot á toppi Lengjudeildar karla, hefur fengið kantmanninn Hauk Örn Brink að láni frá Stjörnunni.

Haukur klárar tímabilið með Aftureldingu sem hefur unnið fimm leiki í röð í Lengjudeildinni.

Haukur, sem er 21 árs, kom við sögu í tólf leikjum með Stjörnunni í Bestu deildinni í sumar og skoraði eitt mark. Hann hefur alls leikið 37 leiki í Bestu deildinni og skorað sex mörk.

Næsti leikur Aftureldingar er gegn Fylki í undanúrslitum Mjólkurbikarsins á þriðjudaginn. Með sigri komast Mosfellingar í bikarúrslit í fyrsta sinn. Næsti deildarleikur Aftureldingar er gegn Gróttu eftir viku.

Stjarnan er í 7. sæti Bestu deildarinnar. Liðið sækir KR heim klukkan 16:00 á morgun.

Besta deild karla Stjarnan Lengjudeild karla Afturelding

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