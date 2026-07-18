Afturelding, sem er með eins stigs forskot á toppi Lengjudeildar karla, hefur fengið kantmanninn Hauk Örn Brink að láni frá Stjörnunni.
Haukur klárar tímabilið með Aftureldingu sem hefur unnið fimm leiki í röð í Lengjudeildinni.
Haukur, sem er 21 árs, kom við sögu í tólf leikjum með Stjörnunni í Bestu deildinni í sumar og skoraði eitt mark. Hann hefur alls leikið 37 leiki í Bestu deildinni og skorað sex mörk.
Næsti leikur Aftureldingar er gegn Fylki í undanúrslitum Mjólkurbikarsins á þriðjudaginn. Með sigri komast Mosfellingar í bikarúrslit í fyrsta sinn. Næsti deildarleikur Aftureldingar er gegn Gróttu eftir viku.
Stjarnan er í 7. sæti Bestu deildarinnar. Liðið sækir KR heim klukkan 16:00 á morgun.