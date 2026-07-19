Fram vann sinn þriðja leik í röð í Bestu deildinni í dag með 1-2 sigri á Víkingum í Víkinni. Með sigrinum stekkur Fram upp fyrir Víkinga í töflunni og skilur þá jafnframt eftir í fallsæti.
Fyrsta mark leiksins kom eftir um stundarfjórðungs leik. Fram átti þá markspyrnu sem Ashley Brown Orkus, markvörður Fram, tók. Sveif spyrnan yfir varnarlínu Víkinga sem var staðsett framarlega. Þar hafði Alda Ólafsdóttir stungið sér inn fyrir og því komin ein í gegn. Kláraði hún færið vel og gestirnir komnir yfir. Ótrúlega auðvelt mark í gegnum leið eitt.
Fram hefði getað tvöfaldað forystu sína á 32. mínútu þegar Taylor Hamlett fékk algjört dauðafæri eftir góðan samleik við Öldu Ólafsdóttur. Sigurborg K. Sveinbjörnsdóttir, í marki Víkinga, varði þó glæsilega.
Framarar fóru því með eins marks forystu inn í hálfleikinn en heimakonur voru afar bitlausar fram á við fyrstu 45 mínútur leiksins.
Síðari hálfleikurinn var þó aðeins sex mínútna gamall þegar Víkingar voru búnir að jafna. Bergdís Sveinsdóttir tók þá hornspyrnu á nærsvæðið og hrökk boltinn virtist vera af Hörpu Helgadóttur og í slá og inn. Óheppilegt sjálfsmark sem Víkingar fögnuðu vel.
Eftir markið var leikurinn hnífjafn og fengu bæði lið fína sénsa.
Það var hins vegar ekki fyrr en á 78. mínútu að þriðja mark leiksins leit dagsins ljós. Alda tók þá við langri sendingu inn á teig Víkinga og kom boltanum fyrir sig áður en hún lagði hann í netið. Gestirnir í Fram aftur komnir í forystu.
Eftir markið þyngdist sóknarleikur Víkinga allverulega og áttu Framarar í vök að verjast.
Tókst Víkingum að skora á lokakafla leiksins em markið dæmt af vegna rangstöðu sem virtist vera mjög tæpt. Lukkudísirnar með Fram í liði sem fór með stigin þrjú úr Víkinni.
Sigurmarkið er atvikið. Á þeim tímapunkti sem það kom þá hefði leikurinn getað fallið hvoru megin sem var. Alda sýndi þar frábæra takta og tryggði sínu liði sigurinn. Víkingar hefðu þó hæglega getað varist betur í markinu.
Alda er stjarna leiksins. Tvö mörk í fallbaráttuslag á útivelli, gerist ekki mikið betra. Ashley var einnig frábær í marki gestanna og veitti ákveðna ró í teignum fyrir sitt lið.
Varnarleikur Víkinga ekki góður í mörkunum tveimur. Í bæði skiptin beita Framarar háum boltum sem varnarmenn Víkinga ráða ekki við og upp úr því koma mörkin.
Hallgrímur Viðar Arnarson með fína frammistöðu í dag, en það er spurning hvort það hafi verið rétt að flagga rangstöðu á Víkinga undir lokinn. Ef mistök er um að ræða gæti það reynst dýrt fyrir Víkinga sem eru komnir í fallsæti.
Allt í lagi mæting á þennan leik í grámanum í Víkinni, en skiljanlega ekki spennandi að vera úti þessi dægrin í Reykjavík. Umgjörðin alltaf til fyrirmyndar hjá Víkingum.
Einar Guðnason, þjálfari Víkinga, var afar súr eftir tap liðsins í dag.
„Í fyrsta lagi þá hefðum við bara þurft að mæta í fyrri hálfleikinn, það hefði kannski getað hjálpað okkur, við gerðum það ekki. Hvort sem það var uppspil eða varnarleikur þá vorum við virkilega off í fyrri hálfleik. Markið sem þær skora þarna er alls ekki gott, bara mjög slæmt.“
„Svo í seinni hálfleik komum við miklu betur til leiks. Skorum mark eftir hornspyrnu og erum kannski að fá þokkaleg færi. Hún er að grípa rosalega vel inn í markmaðurinn hjá þeim og svo fáum við þetta skíta mark á okkur. Þetta er bara ömurlegur varnarleikur hjá okkur í þessu marki, óþolandi trekk í trekk.“
„Svo reynum við allt sem við getum. Skorum mark sem að fólk sem horfði á þetta í sjónvarpinu segir að þetta sé ekki rangstaða en samt dæmd rangstaða. Lítið sem við getum gert í því annað en að bíða eftir því að sjá þetta sjálfur, ég nenni svo sem ekkert að væla yfir því en það er dýrt ef þetta voru mistök hjá dómaranum.“
Þegar Einar var inntur eftir svörum við hans sjónarhorni á markið sem dæmt var af, þá hafði hann þetta að segja.
„Best að segja sem minnst um þetta. Auðvitað er þetta ekki í fyrsta skipti sem við lendum í svona í sumar, en við þurfum bara að hætta að væla yfir því. Einhvern tímann fáum við þessa dóma með okkur, þetta jafnast út.“
Að lokum sagði Einar vilja að sitt lið tæki Fram til fyrirmyndar í sinni spilamennsku.
„Við þurfum að taka þetta Fram lið til fyrirmyndar. Þær eru grjótharðar og skora þessi tvö mörk einfaldlega því þær eru harðari en við og við þurfum bara að taka það í okkar leik því við vorum bara soft. Ef við ætlum að vera soft þá vitum við hvað bíður okkar.“