Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Valur Páll Eiríksson skrifar 18. júlí 2026 21:15 Fram skoraði þrjú mörk á örskömmum tíma gegn Val. vísir/Anton Fram lyfti sér upp í 2. sæti Bestu deildar karla með 2-3 sigri á Val á Hlíðarenda. Öll þrjú mörk Framara komu á sex mínútna kafla í fyrri hálfleik. Framarar komu fullir sjálfstrausts til leiks í dag með óbreytt lið frá 6-1 sigri á Þór frá Akureyri í síðasta leik. Valsmenn leituðu enn fyrsta sigursins eftir að Chris Brazell tók við af Hermanni Hreiðarssyni og höfðu tapað fyrstu tveimur undir hans stjórn. Valsmenn voru sprækari til að byrja með og komust yfir þökk sé frábæru marki Lúkasar Loga Heimissonar eftir tíu mínútur. Hann negldi boltann af um 25 metrum í bláhornið til að veita Val forystuna. Barátta var í leiknum og liðin skiptust á að sækja. Fram tókst hins vegar að jafna um miðjan fyrri hálfleik þegar Ægir Jarl Jónasson gerði frábærlega er hann lyfti boltanum yfir varnarmann Vals á miðjum vellinum og sendi frábæra sendingu inn fyrir á Frey Sigurðsson sem skoraði. Haraldur Einar Ásgrímsson skoraði annað mark Fram eftir hornspyrnu þar sem heimamenn sváfu á verðinum. Ægir Jarl kassaði hornspyrnu Fred fyrir fætur Haraldar sem skoraði af metra færi. Skömmu síðar mistókst Bjarna Mark Antonssyni hrapallega að hreinsa boltann frá, hann féll fyrir fætur Fred sem slapp inn fyrir og skoraði þriðja markið. Sex mínútum eftir að Freyr hafði jafnað var staðan orðin 3-1. Valsmenn sáu ekki til sólar eftir það í fyrri hálfleik og Framarar hefðu hæglega getað bætt við. Munurinn hins vegar aðeins tvö mörk þegar hálfleiksflautið gall. Valsmenn fengu draumabyrjun á síðari hálfleik þegar Lúkas Logi skoraði öðru sinni þegar aðeins átta mínútur voru liðnar til að minnka muninn í 3-2. Sjö mínútum eftir markið kom Patrick Pedersen inn af bekknum og spilaði sinn fyrsta leik fyrir Val síðan í bikarúrslitum í fyrra. Þorri Stefán Þorbjörnsson skoraði strax eftir skiptinguna löglegt mark fyrir Fram eftir hornspyrnu sem var ranglega dæmt af þar sem Ægir Jarl Jónasson var metinn hafa handleikið boltann í aðdragandanum. Staðan var því enn 3-2 þegar Bjarni Mark Antonsson var rekinn af velli fyrir að rífa í treyju Freys Sigurðssonar á gulu spjaldi. Tíu Valsmenn létu ekki deigan síga og voru hættulegir á lokakafla leiksins en varð ekki erindi sem erfiði. Framarar slökuðu á klónni og gerðu úr þessu töluvert spennandi leik sem þeir hefðu átt að klára fyrir hlé. 3-2 sigur Fram niðurstaðan og þeir bláklæddu komnir upp í annað sæti deildarinnar mep 33 stig, sjö á eftir toppliði Víkings, og einu á undan KR. Valur er í fimmta sæti með 19 stig eftir þrjá tapleiki í röð og hafa leikið tveimur leikjum fleiri en liðin fyrir neðan þá sem eru skammt undan. Atvik leiksins Fyrsta mark Framara, sem Freyr Sigurðsson skoraði, breytti leiknum. Fram skoraði í kjölfarið tvö í viðbót á fimm mínútna kafla og kláruðu leikinn. Hefðu átt að bæta frekar við. Stjörnur og skúrkar Ægir Jarl var öflugur með tvær stoðsendingar og Fred frábær að venju. Lúkas Logi frábær hinu megin með tvö mörk. Albin Skoglund einnig flottur hjá Val. Varnarmenn Vals ekkert frábærir, Birkir Heimis, Samúel Kári, Veldman og svo þarf Bjarni Mark að taka á sig skúrkinn vegna rauða spjaldsins. Dómarinn Ívar Orri dæmdi allan leikinn vel fyrir utan eitt atvik. Það var stórt. Fram hefði átt að komast í 4-2 þegar Þorri Stefán skoraði eftir hornspyrnu á 63 mínútu. Dæmdi hendi sem var aldrei hendi. Stemning og umgjörð Það er lágskýjað á Hlíðarenda þessa dagana. Framarar voru líklega fleiri í stúkunni en heimamenn og stór hluti áhorfenda túristar. Margir út úr bænum og erlendis í sumarfríum en það virðist ekki margt trekkja stuðningsmenn Vals að þessi dægrin. Ægir Jarl: Héldum spennu í þessu fyrir áhorfendur Ægir Jarl Jónasson lagði upp tvö í dag.vísir/Anton „Þetta var virkilega tens í lokin og orðið mjög erfitt. Við vorum komnir dálítið langt niður og fengum margar fyrirgjafir á okkur. En það er frábært að halda þetta út. Geggjaður sigur,“ segir Ægir Jarl Jónasson, leikmaður Fram, sem átti góðan leik í sigri kvöldsins. Þrjú mörk á sex mínútna kafla dugðu fyrir sigri. En þau mörk hefðu getað verið fleiri hjá þeim bláklæddu. „Klárlega. Mér fannst við eiga að skora fleiri og ég hefði getað skorað tvö hérna. Við hefðum getað gert þetta þægilegra í dag. En við erum svolítið að reyna að halda spennu í þessu fyrir áhorfendur,“ segir Ægir léttur. Slakir ellefu gegn tíu. „Þegar menn verða fleiri halda menn að þetta verði eitthvað léttara og hinir gefa meira í. Við náðum ekki að halda stjórn á þessu og þeir gengu á lagið. Við þurftum bara að halda þetta út og það er það sem skiptir máli,“ segir Ægir Jarl. Besta deild karla Valur Fram