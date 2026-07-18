„Þetta var ekki góður leikur hjá okkur, mikið af tæknifeilum. Við vorum bara ekki líkir sjálfum okkur. Við vorum að taka góð hlaup bak við vörnina og þá var sendingin kannski of löng, þannig einfaldar sendingar voru að klikka.“ sagði Sölvi Geir Ottesen Jónsson þjálfari Víkings eftir fyrsta tapleik liðsins í Bestu deildinni í sumar gegn Þór á Akureyri í dag, 2-1.
„Það vantaði meiri grimmd hjá okkur og hraða á boltann. Við vorum alveg að koma okkur í góðar stöður, fengum góð færi til að koma okkur yfir. Við vorum klaufar fyrir framan markið og síðan er okkur bara refsað með tveimur hornspyrnum frá Þórsurum. Allt hrós á Þórsara, þeir börðust eins og ljón í leiknum.“
Það voru margar breytingar gerðar á byrjunarliði Víkings en sjö nýir leikmenn komu inn í liðið frá síðasta leik og þá voru aðrir utan hóps sem spila yfirleitt.
„Sennilega hefur það einhver áhrif inn í liðið, leikmenn sem hafa ekki spilað í lengri tíma en við erum með stóran hóp og góða leikmenn sem geta komið inn í þetta. Ég taldi þetta vera besta liðið í dag og tek bara ábyrgð á því. Við vorum alveg að spila ágætis fótbolta fyrir utan klaufa mistök og ákvarðanatökur inn á milli en við sköpum meira en Þórsarar og við komum okkur í betri stöður og færi. Þannig að leikurinn hefði alveg geta farið á okkur vegu og þá hefði þessi spurningin verið öðruvísi.“
Víkingar eru nýkomnir úr leik í forkeppni Meistaradeildar Evrópu þar sem þeir komust í næstu umferð á milli þess sem þeir spila í Bestu deildinni.
„Við erum í mikilli törn núna og við þurfum róta í hópnum, halda mönnum ferskum og ég taldi þetta bara vera leiðin með framhaldið í huga. Við þurfum líka aðeins að horfa fram í tímann, það tókst ekki í dag en við þurfum bara að læra af því. Við þurfum að læra að vera í þynnku vegna Evrópuleikja, það eru miklar tilfinningar í Evrópu og síðan stuttu síðar aftur komnir í Bestu deildina. Fljúga norður og spila á móti Þór þannig það er hægara sagt en gert að ná spennustiginu aftur upp á sama spennustig og það var fyrir leikinn á móti Györ. Það hefur sýnt sig síðustu ár að þetta er erfiður kafli hjá félagsliðum að fara í gegnum þessa törn en við þurfum að læra af því. Við þurfum að búa til einhvers konar mynd í hausnum og læra hvernig við stýrum spennustiginu á milli verkefna.“