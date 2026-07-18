„Fagmannleg frammistaða hjá okkur, mér fannst við loka vel á styrkleika þeirra og unnum þetta saman sem lið í dag. Það hefur vantað smá geðveiki í þetta en við vorum fínir í því í dag og það skóp þennan sigur,“ sagði Aron Einar Gunnarsson eftir 2-1 sigur á Víking Reykjavík á Akureyri í dag.
„Við lokum á flæðið hjá þeim, boltinn gengur hratt á milli hjá þeim. Við vissum líka að þeir voru að koma úr erfiðu verkefni og að hvíla menn. Þeir voru að koma úr löngu ferðalagi og eru á leið í langt ferðalag. Við þurftum að nýta okkur það, ef það var einhver tímann lag á að vinna Víkinga að þá var það í dag.“
Aron Einar var kynntur sem leikmaður Þórs.
„Það er mjög gott að vera komin heim, það hefur alltaf verið stefnan að klára þetta hér heima með Þór. Þór er líka komið í efstu deild og það kitlaði alveg. Það vantar aðeins upp á formið, ég var farin að finna fyrir fótunum í lokin. Svo er ég líka búin að vera á báðum áttum um það hvað sé að fara að gerast, hvort ég sé að koma heim eða ekki.“
Þetta var fyrsti sigurleikur Þórs síðan 23. apríl. Þeir eru nú með 11 stig í deildinni.
„Eina leiðin er upp, við komumst ekki mikið neðan en við erum akkúrat núna. Við gáfum okkur séns í dag, löguðum stigafjöldann í deildinni. Nú er að einbeita sér að næsta leik sem er KA eftir tíu daga. Það verður annar naglbítur, við vitum það. Þannig bara spennandi framhald.“
Framundan er leikur á móti nágrönnunum í KA sem fer fram mánudaginn, 27. júlí.
„Mér líður vel í skrokknum en þarf aðeins að komast í betra form hvað lungun varðar og þá fylgir rest. Hlakka til að taka þátt í KA - Þór.“