Fótbolti

Steig á liggjandi mót­herja en ekkert dæmt

Andri Broddason skrifar
Blikar voru gríðarlega ósáttir með dómgæslu leiksins.
Blikar voru gríðarlega ósáttir með dómgæslu leiksins. Guðmundur/Vísir

FH og Breiðablik gerðu markalaust jafntefli í Bestu deild karla í kvöld en leikurinn var þó ekki laus við vafaatriði. Blikar setja stórt spurningamerki við dómgæslu leiksins.

Á 21. mínútu skoraði Ívar Örn Árnason fyrir Breiðablik með góðum skalla en Tómas Orri Róbertsson féll við í teignum og dómarinn dæmdi brot. Ágúst Orri Þorsteinsson ýtti lítillega við honum í teignum en það var nóg fyrir dómarann að dæma brot og Blikar voru verulega ósáttir.

Klippa: Vafaatriði í leik FH og Breiðabliks

Seinna í hálfleiknum fékk Breiðablik aukaspyrnu á stórhættulegum stað og ætlaði Hlynur Freyr Karlsson að skjóta á markið. Boltinn fór hins vegar í varnarvegg FH, nánar tiltekið í höndina á Jóhannesi Kristni Bjarnasyni sem er nýgenginn til FH frá Víking. Breiðablik bað skiljanlega um víti en ekkert var dæmt.

Undir lok leiksins fóru bæði lið að reyna að sækja mörk og fékk FH gott færi til þess. Kjartan Kári Halldórsson kom með góða fyrirgjöf þar sem Kristján Flóki Finnbogason skallaði boltann að marki Breiðabliks en boltinn endaði í stönginni.

Við skallann féll Ívar Örn Árnason hjá Breiðablik við og í staðinn fyrir að Kristján Flóki myndi labba fram hjá honum þá steig hann á brjóstkassann á Ívari Erni sem lá í teignum. Enginn af dómurunum sá atvikið og slapp Kristján Flóki með skrekkinn.

Atvikin má sjá í spilaranum hér að ofan.

Besta deild karla Íslenski boltinn Breiðablik FH

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