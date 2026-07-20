Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Andri Broddason skrifar 20. júlí 2026 22:03 Blikar voru gríðarlega ósáttir með dómgæslu leiksins. Guðmundur/Vísir FH og Breiðablik gerðu markalaust jafntefli í Bestu deild karla í kvöld en leikurinn var þó ekki laus við vafaatriði. Blikar setja stórt spurningamerki við dómgæslu leiksins. Á 21. mínútu skoraði Ívar Örn Árnason fyrir Breiðablik með góðum skalla en Tómas Orri Róbertsson féll við í teignum og dómarinn dæmdi brot. Ágúst Orri Þorsteinsson ýtti lítillega við honum í teignum en það var nóg fyrir dómarann að dæma brot og Blikar voru verulega ósáttir. Klippa: Vafaatriði í leik FH og Breiðabliks Seinna í hálfleiknum fékk Breiðablik aukaspyrnu á stórhættulegum stað og ætlaði Hlynur Freyr Karlsson að skjóta á markið. Boltinn fór hins vegar í varnarvegg FH, nánar tiltekið í höndina á Jóhannesi Kristni Bjarnasyni sem er nýgenginn til FH frá Víking. Breiðablik bað skiljanlega um víti en ekkert var dæmt. Undir lok leiksins fóru bæði lið að reyna að sækja mörk og fékk FH gott færi til þess. Kjartan Kári Halldórsson kom með góða fyrirgjöf þar sem Kristján Flóki Finnbogason skallaði boltann að marki Breiðabliks en boltinn endaði í stönginni. Við skallann féll Ívar Örn Árnason hjá Breiðablik við og í staðinn fyrir að Kristján Flóki myndi labba fram hjá honum þá steig hann á brjóstkassann á Ívari Erni sem lá í teignum. Enginn af dómurunum sá atvikið og slapp Kristján Flóki með skrekkinn. Atvikin má sjá í spilaranum hér að ofan. Besta deild karla Íslenski boltinn Breiðablik FH Mest lesið Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Kevin Keegan látinn Enski boltinn Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Leik lokið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa Íslenski boltinn Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Íslenski boltinn Íslenska víkingaklappið lifir: FH-strákarnir unnu Gothia Cup Sport Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Fótbolti Fleiri fréttir Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Markasúpa í Kórnum Leik lokið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa Argentína nú þegar undir rannsókn Horfðu á alla leiki HM í glerkassa „Sársaukinn er gríðarlegur“ Keflavík – ÍA | Geta Skagamenn endað taphrinuna? Grindavík/Njarðvík - Þróttur | Eiga Þróttarakonur eitthvað svar? Guardiola í viðræðum við ítalska landsliðið Hefur þjálfað hetjuna sína í fjórum landsliðum Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum Vinsælasta kvikmyndin í Kína er um kvennafótbolta og kungfú Haaland fékk þrjátíu milljónir nýrra fylgjenda Kevin Keegan látinn Óþolandi Argentínumenn áttu ekkert skilið Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Sveindís vildi ekki eigna sér eitt prósent af markinu sínu Notuðu gervigreind til að endurskapa mark Pele sem náðist aldrei á filmu Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Spánverjar heimsmeistarar Sjá meira