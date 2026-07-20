Jóhann Kristinn Gunnarsson: ,, Við þurfum að gera eitthvað róttækt í málunum” Katla Margrét Jónsdóttir skrifar 20. júlí 2026 23:29 Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, hefur ekki fagnað góðu gengi upp á síðkastið. Vísir/Diego Jóhann Kristinn, þjálfari Þróttar segir leikinn hafa verið erfiður, ekki mjög fallegur og að Grindavík/Njarðvík hafi ráðið betur við aðstæður heldur enn Þróttur. “Mér fannst við ekki ná að róa okkur niður þegar að við vorum með boltann. Grindavík/Njarðvík voru einhvern veginn alltaf skrefi á undan okkur og aggresífari en við. Við náðum að komast tvisvar sinnum yfir í þessum leik. Það er því miður oft merki um lið sem er í mikilli brekku eins og við,” segir Jóhann Kristinn aðspurður út í leikinn Jóhann segir Þróttara hafa verið með lítið sjálfstraust og að hafi brotnað auðveldlega þegar Grindavík/Njarðvík sótti að markinu. “Sóknarleikurinn var ekkert frábær hjá okkur. Við komum hingað til þess að vera aðeins þéttari. Ég held að þessi seinni tvö mörk í leiknum súmmeri vel upp hvernig það er að ganga hjá okkur þessa dagana. Við þurfum að gera eitthvað róttækt í málunum,” sagði Jóhann Kristinn. Jóhann segist vilja sjá leikmenn vera stærri og hugrakkari. Einnig segist hann vilja sjá leikmenn sína standa saman. „Það eru ekkert margar leiðir út úr svona ógöngum eins og við erum kominn í núna. Við þurfum að finna lausn og komast úr þessari baráttu, sem við erum augljóslega kominn í. Þetta er barátta sem við ætlum ekki að vera í,“ sagði Jóhann spurður út í næstu skref hjá Þrótturum. Besta deild kvenna Íslenski boltinn Þróttur Reykjavík Mest lesið Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Kevin Keegan látinn Enski boltinn Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Íslenski boltinn Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Íslenski boltinn Íslenska víkingaklappið lifir: FH-strákarnir unnu Gothia Cup Sport Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Fótbolti Fleiri fréttir Jóhann Kristinn Gunnarsson: ,, Við þurfum að gera eitthvað róttækt í málunum” Gylfi Tryggvason : ,,Ótrúlega stoltur af stelpunum” „Fengum klárlega færi til þess að ná í sigur“ „Slæmur dagur dómaranna ekki afsökun fyrir okkur“ „Frábært að skora fimm mörk hérna heima” „Við erum að skila ágætum frammistöðum en þær gefa okkur ekki neitt“ Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Markasúpa í Kórnum Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Argentína nú þegar undir rannsókn Horfðu á alla leiki HM í glerkassa „Sársaukinn er gríðarlegur“ Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna Guardiola í viðræðum við ítalska landsliðið Hefur þjálfað hetjuna sína í fjórum landsliðum Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum Vinsælasta kvikmyndin í Kína er um kvennafótbolta og kungfú Haaland fékk þrjátíu milljónir nýrra fylgjenda Kevin Keegan látinn Óþolandi Argentínumenn áttu ekkert skilið Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Sveindís vildi ekki eigna sér eitt prósent af markinu sínu Notuðu gervigreind til að endurskapa mark Pele sem náðist aldrei á filmu Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Sjá meira