Fótbolti

Jóhann Kristinn Gunnars­son: ,, Við þurfum að gera eitt­hvað rót­tækt í málunum”

Katla Margrét Jónsdóttir skrifar
Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, hefur ekki fagnað góðu gengi upp á síðkastið.
Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, hefur ekki fagnað góðu gengi upp á síðkastið. Vísir/Diego

Jóhann Kristinn, þjálfari Þróttar segir leikinn hafa verið erfiður, ekki mjög fallegur og að Grindavík/Njarðvík hafi ráðið betur við aðstæður heldur enn Þróttur.

“Mér fannst við ekki ná að róa okkur niður þegar að við vorum með boltann. Grindavík/Njarðvík voru einhvern veginn alltaf skrefi á undan okkur og aggresífari en við. Við náðum að komast tvisvar sinnum yfir í þessum leik. Það er því miður oft merki um lið sem er í mikilli brekku eins og við,” segir Jóhann Kristinn aðspurður út í leikinn

Jóhann segir Þróttara hafa verið með lítið sjálfstraust og að hafi brotnað auðveldlega þegar Grindavík/Njarðvík sótti að markinu.

“Sóknarleikurinn var ekkert frábær hjá okkur. Við komum hingað til þess að vera aðeins þéttari. Ég held að þessi seinni tvö mörk í leiknum súmmeri vel upp hvernig það er að ganga hjá okkur þessa dagana. Við þurfum að gera eitthvað róttækt í málunum,” sagði Jóhann Kristinn.

Jóhann segist vilja sjá leikmenn vera stærri og hugrakkari. Einnig segist hann vilja sjá leikmenn sína standa saman.

„Það eru ekkert margar leiðir út úr svona ógöngum eins og við erum kominn í núna. Við þurfum að finna lausn og komast úr þessari baráttu, sem við erum augljóslega kominn í. Þetta er barátta sem við ætlum ekki að vera í,“ sagði Jóhann spurður út í næstu skref hjá Þrótturum.

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