Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum

Heimsmeistaramótinu í fótbolta lauk um helgina en löngu fyrir úrslitaleikinn voru starfsmenn leikvanga mótsins byrjaðir að rífa niður allt sem minnti á mótið.
Dallas-völlurinn hýsti níu leiki á HM í ár eða fleiri en nokkur annar leikvangur. Hann heitir í daglegu tali „AT&T Stadium“ en mátti ekki heita það meðan á mótinu stóð vegna reglna Alþjóðaknattspyrnusambandsins og breytti nafni sínu tímabundið í „Dallas-leikvangurinn“.
Þessir níu leikir á Dallas-vellinum voru fimm leikir í riðlakeppni, tveir leikir í 32-liða úrslitum, einn leikur í 16-liða úrslitum og einn undanúrslitaleikur.
Fljótlega eftir síðasta leikinn, undanúrslitaleik Spánar og Frakklands, hófu starfsmenn leikvangsins að rífa upp grasið af vellinum og sjá til þess að allar AT&T-merkingarnar fengju að sjá dagsljósið á nýjan leik.
NFL-félagið Dallas Cowboys spilar á leikvanginum en leikir þess fara ekki fram á náttúrulegu grasi heldur gervigrasi. Það styttist í nýtt NFL-tímabil og starfsmenn drifu því strax í að moka náttúrulega grasinu út af vellinum og undirbúa völlinn fyrir lagningu gervigrassins.
Það er samt sérstakt að sjá myndirnar hérna fyrir neðan þar sem gröfur og vinnuvélar eru á fullu að moka burtu hágæða HM-grasi af vellinum.
View this post on Instagram A post shared by @footballterminal_
A post shared by @footballterminal_