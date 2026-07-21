Klipptu Trump út af bikarmyndinni en Hvíta húsið bætti honum aftur inn

Alþjóðaknattspyrnusambandið FIFA virtist hafa klippt Donald Trump forseta og Gianni Infantino, forseta FIFA, út af myndum sem deilt var á samfélagsmiðlum til að fagna sigri Spánar á heimsmeistaramótinu í fótbolta en Hvíta húsið deildi seinna röð mynda þar sem forsetinn er áberandi á þeim öllum.
Myndum sem deilt var á opinberum samfélagsmiðlareikningum FIFA eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins, sem sýna spænska liðið halda á bikarnum á sviði á MetLife-leikvanginum, virðast vandlega klipptar til að útiloka Trump, sem stóð nálægt spænska liðinu á meðan það fagnaði.
Mynd sem spænska liðið birti á Instagram strax eftir leikinn sýnir heldur ekki Trump, né heldur tuttugu mynda færsla frá því síðar á sunnudagskvöldið sem sýnir liðið fagna.
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Svo var ekki staðan í gær þegar Hvíta húsið deildi sex myndum frá úrslitaleiknum á samfélagsmiðlum, sem allar sýna Trump. Á tveimur þeirra er hann eina manneskjan í fókus en aðeins tvær myndanna sýna spænska liðið.
Afhending bikarsins af hálfu Trumps var af sumum lýsendum sögð vandræðaleg, þar sem Infantino virtist reyna að leiða Trump frá liðinu þegar það lyfti bikarnum og skoteldum var skotið úr fallbyssum.
Trump gerði nær það sama í fyrra þegar hann og Infantino afhentu Chelsea bikarinn á heimsmeistaramóti félagsliða. Á meðan Infantino færði sig úr rammanum stóð forsetinn fremstur og í miðju á meðan liðið lyfti bikarnum. Fyrirliði Chelsea, Reece James, sagði eftir leikinn að honum hefði verið sagt að Trump myndi „afhenda bikarinn og yfirgefa svo sviðið“ á meðan leikmaðurinn Cole Palmer sagðist hafa verið „dálítið ringlaður“ yfir atvikinu.
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