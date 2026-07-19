„Alltaf gaman að vinna, en extra gaman að koma til baka aftur,“ sagði Anton Ingi Rúnarsson, þjálfari Fram, eftir 1-2 seiglusigur á Víkingum í botnbaráttuslag í Víkinni í dag.
„Við komum boltanum frekar oft fyrir aftan varnarlínuna þeirra, sem við ætluðum okkur að gera. Spilamennskan hefur oft verið betri spillega séð en einföldu hlutirnir virkuðu vel, unnum fyrsta og annan bolta og skoruðum tvö mörk. Það var helvíti gott,“ sagði Anton Ingi aðspurður út í hvað lið hans gerði vel í dag.
Alda Ólafsdóttir kom Fram í 1-2 á 78. mínútu og eftir það lág Víkingsliðið á liði Fram. aðspurður hvort ekki hafi farið um menn á bekknum, þá svaraði Anton Ingi því játandi.
„Já, það fór um okkur. Þær lágu svolítið á okkur og við bökkuðum svolítið mikið. Tókum svolítið Englands-fasann á þetta nokkuð snemma þannig að það var orðið smá stress. En við náðum að halda hreinu og Ashley gerði frábærlega í föstu leikatriðunum, það hjálpaði okkur helling.“
Á lokarandartökunum skoruðu Víkingar mark sem dæmt var af vegna rangstöðu sem virtist vera afar tæpt. Anton Ingi segist þakka Guði fyrir að flaggið hafi farið á loft þarna.
„Ég þakkaði bara Guði fyrir þegar ég sá flaggið fara á loft. Ég var svekktur þarna, en það tók tvær sekúndur að sjá flaggið og það var helvíti flott.“
Fram hefur nú unnið þrjá leiki í röð í deildinni eftir að hafa aðeins verið með fjögur stig eftir níu leiki. Næsti leikur liðsins er undanúrslitaleikur í Mjólkurbikarnum sem er einn stærsti leikur í sögu kvennaliðs Fram í mörg ár. Anton Ingi segist það vera gaman að vera í Fram þessi dægrin.
„Það er bara stemning. Það er mjög gaman og það er bara eins og Þóra varamarkvörður talaði um, það er bara að fara á völlinn og njóta þess að spila og hafa gaman og það er bara það sem við erum búin að vera gera og ætlum að halda því gangandi.“