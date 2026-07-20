Argentína nú þegar undir rannsókn Andri Broddason skrifar 20. júlí 2026 20:32 Leandro Paredes, leikmaður Argentínu, byrjaði að slást við leikmenn Spánar eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins Lars Baron/Getty Images Fifa mun líklegast setja af stað rannsókn vegna skammarlegrar hegðunar leikmanna argentíska landsliðsins eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta. Fifa er nú þegar að rannsaka Argentínu eftir að liðið hélt á pólitískum borða eftir leik Argentínu og Englands. Eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins þar sem Spánn vann Argentínu í framlengdum leik urðu ljót atvik eftir leikinn. Leandro Paredes, leikmaður Argentínu, var heppinn að hafa ekki verið rekinn út af meðan á leiknum stóð en hann náði að krækja sér í rautt spjald eftir leik með því að ráðast á leikmenn Spánar. Rauða spjald Paredes virðist þó ekki lengur vera í leikskýrslunni og hvergi er hægt að sjá neina refsingu í hans garð. Allir leikmenn og þjálfarar Argentínu eiga þó möguleika á að fá refsingu en aganefnd Fifa ætlar ekki að gera neitt fyrr en hún er komin með skýrsluna í hendur. Ekki er víst hversu stórt bann leikmenn Argentínu geta búist við en það eru til fordæmi um bann frá fótbolta í nokkra mánuði í senn. Sem dæmi fékk þjálfari spænska kvennalandsliðsins, Luis Rubiales, þriggja ára bann frá fótbolta eftir að hafa kysst leikmann í liði sínu. Einnig var Luis Suarez settur í fjögurra mánaða bann fyrir að bíta Giorgio Chiellini á HM árið 2014. Áður hagað sér illa Síðustu ár hafa leikmenn Argentínu lent hagað sér illa og oft fengið refsingu fyrir það. Eftir að hafa unnið heimsmeistaramótið árið 2022 var argentíska knattspyrnusambandið sektað fyrir að fagna á óviðeigandi hátt. Þar var þó enginn leikmaður dæmdur heldur Argentína sem heild. Argentíska liðið er nú þegar undir rannsókn fyrir að halda á borða sem á stóð að Argentína ætti Falklandseyjar eftir leik gegn Englandi í undanúrslitum. Liðið hefur áður verið sektað fyrir að halda á borða með sömu skilaboðum í vináttuleik árið 2014. Það tók um tvo mánuði fyrir Fifa að refsa Argentínu eftir HM-leikinn 2022 og því má ekki búast við að Fifa dæmi Argentínu í bráð. HM 2026 í fótbolta Argentína Mest lesið Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Kevin Keegan látinn Enski boltinn Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Fótbolti Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Fótbolti Íslenska víkingaklappið lifir: FH-strákarnir unnu Gothia Cup Sport FH – Breiðablik | Hafa ekki unnið tvo leiki í röð í sumar Íslenski boltinn Fleiri fréttir Argentína nú þegar undir rannsókn Horfðu á alla leiki HM í glerkassa „Sársaukinn er gríðarlegur“ Keflavík – ÍA | Geta Skagamenn endað taphrinuna? Grindavík/Njarðvík - Þróttur | Eiga Þróttarakonur eitthvað svar? FH – Breiðablik | Hafa ekki unnið tvo leiki í röð í sumar Guardiola í viðræðum við ítalska landsliðið Hefur þjálfað hetjuna sína í fjórum landsliðum Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum Vinsælasta kvikmyndin í Kína er um kvennafótbolta og kungfú Haaland fékk þrjátíu milljónir nýrra fylgjenda Kevin Keegan látinn Óþolandi Argentínumenn áttu ekkert skilið Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Sveindís vildi ekki eigna sér eitt prósent af markinu sínu Notuðu gervigreind til að endurskapa mark Pele sem náðist aldrei á filmu Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Spánverjar heimsmeistarar „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjá meira