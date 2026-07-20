Fótbolti

Argentína nú þegar undir rann­sókn

Andri Broddason skrifar
Leandro Paredes, leikmaður Argentínu, byrjaði að slást við leikmenn Spánar eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins
Leandro Paredes, leikmaður Argentínu, byrjaði að slást við leikmenn Spánar eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins Lars Baron/Getty Images

Fifa mun líklegast setja af stað rannsókn vegna skammarlegrar hegðunar leikmanna argentíska landsliðsins eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta. Fifa er nú þegar að rannsaka Argentínu eftir að liðið hélt á pólitískum borða eftir leik Argentínu og Englands.

Eftir úrslitaleik heimsmeistaramótsins þar sem Spánn vann Argentínu í framlengdum leik urðu ljót atvik eftir leikinn. Leandro Paredes, leikmaður Argentínu, var heppinn að hafa ekki verið rekinn út af meðan á leiknum stóð en hann náði að krækja sér í rautt spjald eftir leik með því að ráðast á leikmenn Spánar.

Rauða spjald Paredes virðist þó ekki lengur vera í leikskýrslunni og hvergi er hægt að sjá neina refsingu í hans garð.

Allir leikmenn og þjálfarar Argentínu eiga þó möguleika á að fá refsingu en aganefnd Fifa ætlar ekki að gera neitt fyrr en hún er komin með skýrsluna í hendur.

Ekki er víst hversu stórt bann leikmenn Argentínu geta búist við en það eru til fordæmi um bann frá fótbolta í nokkra mánuði í senn. Sem dæmi fékk þjálfari spænska kvennalandsliðsins, Luis Rubiales, þriggja ára bann frá fótbolta eftir að hafa kysst leikmann í liði sínu. Einnig var Luis Suarez settur í fjögurra mánaða bann fyrir að bíta Giorgio Chiellini á HM árið 2014.

Áður hagað sér illa

Síðustu ár hafa leikmenn Argentínu lent hagað sér illa og oft fengið refsingu fyrir það. Eftir að hafa unnið heimsmeistaramótið árið 2022 var argentíska knattspyrnusambandið sektað fyrir að fagna á óviðeigandi hátt. Þar var þó enginn leikmaður dæmdur heldur Argentína sem heild.

Argentíska liðið er nú þegar undir rannsókn fyrir að halda á borða sem á stóð að Argentína ætti Falklandseyjar eftir leik gegn Englandi í undanúrslitum. Liðið hefur áður verið sektað fyrir að halda á borða með sömu skilaboðum í vináttuleik árið 2014.

Það tók um tvo mánuði fyrir Fifa að refsa Argentínu eftir HM-leikinn 2022 og því má ekki búast við að Fifa dæmi Argentínu í bráð.

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