Fótbolti

„Slæmur dagur dómaranna ekki af­sökun fyrir okkur“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Ólafur Ingi Skúlason var að vonum pirraður eftir leik í kvöld.
Ólafur Ingi Skúlason var að vonum pirraður eftir leik í kvöld. Vísir / Diego

Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, var óánægður við bæði frammistöðu liðs síns og dómara leiksins þegar Blikar gerðu markalaust jafnteli á móti FH í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld. 

„Mér fannst við aldrei ná almennilegum tökum á þessum leik ef frá er talið síðasta korterið í fyrri hálfleik þar sem mér fannst við ná að tengja saman sendingar og þrýsta þeim aðeins niður á völlinn,“ sagið Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, eftir leik.

Aðspurður um hvort það vanti bit í framlínu Breiðabliks eða hreinræktaðan framherja í liðið sagði Ólafur Ingi: „Að mínu mati vantar ekki breidd í framlínuna og við erum bara að glíma við meiðsli í framherjastöðunni þessa stundina. Við erum með stóran og breiðan leikmannahóp og erum ekki aktívt að leita að framherja. Ég hef hins vegar sagt það áður og það er þannig áfram að við erum með augun opin ef það er eitthvað í boði sem styrkir liðið klárlega.“

„Við skorum löglegt mark og eigum svo að fá vítaspyrnu. Svo stígur Kristján Flóki ofan á Ívar Örn. Því miður þá sáu dómararnir þau atvik eða mátu þau á annan hátt en ég. Það er vissulega svekkjandi en ekkert við því að að gera. Þeir eiga slakan leik í dag og það getur gerst hjá öllum,“ sagði Ólafur um umdeilanleg atvik í leiknum sem hölluðu að hans mati á Blikum.

„Það er hins vegar engin afsökun fyrir úrslitunum. Við vorum einfaldlega ekki nógu góðir í þessum leik og hefðum þurft að gera meira til þess að ná í sigur. Við vorum ekki nógu góðir í nógu langan tíma til þess að innbyrða sigurinn sem við ætluðum okkur að sjálfsögðu,“ sagði hann.

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