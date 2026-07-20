„Slæmur dagur dómaranna ekki afsökun fyrir okkur“ Hjörvar Ólafsson skrifar 20. júlí 2026 22:45 Ólafur Ingi Skúlason var að vonum pirraður eftir leik í kvöld. Vísir / Diego Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, var óánægður við bæði frammistöðu liðs síns og dómara leiksins þegar Blikar gerðu markalaust jafnteli á móti FH í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld. „Mér fannst við aldrei ná almennilegum tökum á þessum leik ef frá er talið síðasta korterið í fyrri hálfleik þar sem mér fannst við ná að tengja saman sendingar og þrýsta þeim aðeins niður á völlinn,“ sagið Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, eftir leik. Aðspurður um hvort það vanti bit í framlínu Breiðabliks eða hreinræktaðan framherja í liðið sagði Ólafur Ingi: „Að mínu mati vantar ekki breidd í framlínuna og við erum bara að glíma við meiðsli í framherjastöðunni þessa stundina. Við erum með stóran og breiðan leikmannahóp og erum ekki aktívt að leita að framherja. Ég hef hins vegar sagt það áður og það er þannig áfram að við erum með augun opin ef það er eitthvað í boði sem styrkir liðið klárlega.“ „Við skorum löglegt mark og eigum svo að fá vítaspyrnu. Svo stígur Kristján Flóki ofan á Ívar Örn. Því miður þá sáu dómararnir þau atvik eða mátu þau á annan hátt en ég. Það er vissulega svekkjandi en ekkert við því að að gera. Þeir eiga slakan leik í dag og það getur gerst hjá öllum,“ sagði Ólafur um umdeilanleg atvik í leiknum sem hölluðu að hans mati á Blikum. „Það er hins vegar engin afsökun fyrir úrslitunum. Við vorum einfaldlega ekki nógu góðir í þessum leik og hefðum þurft að gera meira til þess að ná í sigur. Við vorum ekki nógu góðir í nógu langan tíma til þess að innbyrða sigurinn sem við ætluðum okkur að sjálfsögðu,“ sagði hann. Íslenski boltinn Besta deild karla Breiðablik Mest lesið Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Kevin Keegan látinn Enski boltinn Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Íslenski boltinn Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Íslenski boltinn Íslenska víkingaklappið lifir: FH-strákarnir unnu Gothia Cup Sport Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Fótbolti Fleiri fréttir Jóhann Kristinn Gunnarsson: ,, Við þurfum að gera eitthvað róttækt í málunum” Gylfi Tryggvason : ,,Ótrúlega stoltur af stelpunum” „Fengum klárlega færi til þess að ná í sigur“ „Slæmur dagur dómaranna ekki afsökun fyrir okkur“ „Frábært að skora fimm mörk hérna heima” „Við erum að skila ágætum frammistöðum en þær gefa okkur ekki neitt“ Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Markasúpa í Kórnum Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Argentína nú þegar undir rannsókn Horfðu á alla leiki HM í glerkassa „Sársaukinn er gríðarlegur“ Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna Guardiola í viðræðum við ítalska landsliðið Hefur þjálfað hetjuna sína í fjórum landsliðum Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum Vinsælasta kvikmyndin í Kína er um kvennafótbolta og kungfú Haaland fékk þrjátíu milljónir nýrra fylgjenda Kevin Keegan látinn Óþolandi Argentínumenn áttu ekkert skilið Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Sveindís vildi ekki eigna sér eitt prósent af markinu sínu Notuðu gervigreind til að endurskapa mark Pele sem náðist aldrei á filmu Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Sjá meira