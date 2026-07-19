Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra Valur Páll Eiríksson skrifar 19. júlí 2026 19:00 KR-ingar fagna. Vísir/Anton Brink KR vann 5-0 sigur á Stjörnunni í Bestu deild karla í fótbolta síðdegis. Sigurinn var síst of stór en KR heldur þar með hreinu í fyrsta sinn í ellefu mánuði. Stjarnan mætti með töluvert breytt lið frá 2-2 jafntefli í Færeyjum í Sambandsdeildinni á fimmtudaginn var til leiks í Vesturbæ í dag. Jón Þór Hauksson gerði sex breytingar á liðinu þar sem Árni Vilhjálmsson þreytti frumraun sína. Eiður Gauti skoraði tvö í dag og hefði átt að setja þrjú.Vísir/Anton Brink Ljóst var snemma að þetta breytta lið átti eftir að spila sig saman og illa gekk að tengja saman sendingar upp völlinn gegn þrotlausri hápressu KR-inga. Skemmst er frá því að segja að nánast allur fyrri hálfleikurinn fór fram á vallarhelmingi Stjörnunnar og 2-0 forysta KR í hálfleik, þökk sé mörkum Arnórs Ingva Traustasonar og Eiðs Gauta Sæbjörnssonar, var síst til of stór. Galdur Guðmundsson átti stóran þátt í báðum mörkum, með stoðsendingu í því fyrra og hokkísendingu í því síðara. Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, brá á það ráð að gera þrefalda skiptingu í hléi en það skilaði litlu fyrir Garðbæinga. Ef vonin var einhver var hún drepin af öðru marki Eiðs Gauta þegar sex mínútur voru liðnar af síðari hálfleik og Aron Sigurðarson skoraði þremur mínútum síðar. Þá skoraði Aron af vítapunktinum á 61. mínútu, hans sextánda mark í eins mörgum leikjum í sumar. Margur velti fyrir sér hvort KR færi hreinlega í tveggja stafa tölu hvað markaskorun varðar og það hefði ekki verið ósanngjarnt út frá spilamennskunni að dæma. KR vann hins vegar 5-0 og heldur þar með hreinu í deildinni í fyrsta sinn í ellefu mánuði. Óskari Hrafni Þorvaldssyni, þjálfara KR, er hins vegar drullusama. Liðið fer upp í annað sæti með 35 stig, fimm á eftir toppliði Víkings, og tveimur á undan Fram. Bæði eiga þó leik inni á KR. Stjarnan var flengd í dag, eins og Jón Þór Hauksson, þjálfari liðsins komst að orði. Liðið er ekki það fyrsta sem lendir í mulningsvél KR-inga og Garðbæingar voru hreinlega muldir mélinu smærra. Liðið er í áttunda sæti með 15 stig í þéttum pakka, og aðeins fjórum stigum frá fallsætunum tveimur. Atvik leiksins Það er af rosalega mörgu að taka. KR lék við hvurn sinn fingur og sóknarleikur liðsins mikil skemmtun. Það sem er frábrugðið þessum leik frá öðrum hjá liðinu er að KR hélt hreinu í fyrsta sinn í ellefu mánuði. Atvik leiksins kom því eftir leik þegar Halldór Snær Georgsson, markvörður KR, sem hefur sætt gagnrýni á tíma sínum í Vesturbænum, var hylltur af stuðningsmönnum sem sungu hástöfum „Dóri, safe hands“. Stjörnur og skúrkar Aron Sigurðarson er kominn með 16 mörk í 16 leikjum í sumar, flest allra. Hann hefur líka lagt upp sjö, flest allra. Aron Sigurðarson var sem endranær besti leikmaður vallarins. Það var enginn leikmaður KR sem skilaði ekki sínu í dag. Eiður Gauti skoraði tvö en hefði átt að skora tvö í viðbót. Galdur Guðmundsson var frábær á vinstri kantinum og það er ekki að sjá að liðið sakni Amin Cosic. Arnór Ingvi og Orri Hrafn góðir á miðjunni og vörn KR heldur hreinu í fyrsta sinn. Allir leikmenn Stjörnunnar, með tölu, fá falleinkunn fyrir þennan leik sem hefði hæglega getað endað 10-0. Dómarar Þórður Þorsteinn Þórðarson komst nokkuð vel frá leik dagsins. Hann lætur leikinn flæða vel en á til að vera of upptekinn af því með þeim afleiðingum að augljós leikbrot eru ekki dæmd sem slík. Því á til að fylgja að lína hans skekkist aðeins. KR átti líklega að fá víti í seinni hálfleik, í stöðunni 5-0, þegar Aron Sigurðarson skaut í hönd Þorra Mar Þórissonar. Stemning og umgjörð Sumarfrí, sól á Austurlandi og utanlandsferðir hafa áhrif á mætingu þessa helgina. 847 manns voru í heldur tómlegri stúku Meistaravalla en þeir sem mættu létu í sér heyra og Miðjan, stuðningssveit KR, studdi sína menn. Besta deild karla KR Stjarnan