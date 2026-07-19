Hans Viktor Guðmundsson, varnarmaður KA, var svekktur með vítið sem hann fékk dæmt á sig og leiddi til jöfnunarmarks ÍBV í 2-2 jafntefli liðanna í 15. umferð Bestu deildar karla. Hann segir dómarann hins vegar hafa hárrétt fyrir sér í rauða spjaldinu sem ÍBV fékk.
„Stigið er kannski nokkuð jákvætt miðað við spilamennsku okkar í dag, mér fannst við ekki nógu góðir, en svo á móti er auðvitað svekkjandi að vera 2-1 yfir og manni fleiri en tapa þessu niður á síðustu mínútunum,“ sagði Hans Viktor eftir leik í Eyjum.
Hans Viktor gerðist brotlegur í eigin vítateig á 85. mínútu þegar hann virtist stíga á ristina á Eiði Atla Rúnarssyni. Vicente Valor steig á punktinn og skoraði jöfnunarmark ÍBV.
„Mér fannst þetta ekki víti. Hann er fyrir framan mig en ég stíg fram fyrir hann og tel mig taka boltann. Þetta var rangur dómur,“ sagði Hans Viktor um vítadóminn.
Eyjamenn voru manni færri á þeim tímapunkti því Omar Sowe hafði fengið að líta rautt spjald.
„Hann skallaði hann bara í andlitið… Það er bannað,“ sagði Hans Viktor.
Hann segir þó jákvætt að KA-menn séu byrjaðir að safna stigum fleiri stigum.
„Það er bara jákvætt að vera byrjaðir að safna einhverjum stigum og síðustu tveir leikir fyrir þennan voru góðir finnst mér, smá bakslag í dag en við höldum áfram. Þór næst, stórleikur og skyldusigur,“ sagði Hans að lokum.