„Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ Árni Gísli Magnússon skrifar 19. júlí 2026 20:33 ÍBV laut í lægra haldi á Akureyri. vísir/guðmundur Jón Ólafur Daníelsson, þjálfari ÍBV, segir lið sitt hafa verið lítið og Þór/KA átt sigurinn skilið þegar liðin mættust á VÍS vellinum á Akureyri í Bestu deild kvenna. Þór/KA fór með 2-1 sigur af hólmi. Hvað skildi liðin að í dag? „Það var hugarfar norðankvenna í fyrri hálfleik. Þær bara jörðuðu okkur megnið af fyrri hálfleik, við vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja. Þetta var svona hlutur sem við vorum búnar að ræða í gær, þær vissu að við vorum þreyttar, þær myndu keyra á okkur. Þegar maður er þreyttur þá er maður aðeins vitlaus og látum það samt ekki fara inn í hausinn á okkur en þær komust nú hressilega inn í hausinn á okkur í fyrri hálfleik. Síðan ræddum við vel saman í hálfleik og byrjum seinni hálfleikinn og fáum fínasta færi en svo mark í andlitið sem gerir þetta erfitt.“ „Svo bara varð þetta týpískur leikur; þær svona halda fengnum hlut og við að reyna sækja jöfnunarmark og við spiluðum bara kjánalegan sóknarleik, vorum alltaf neglandi boltanum beint á hafsentana þeirra. Eins og ég sagði við Örnu Sif (Ásgrímsdóttur) áðan að það er rosalega gáfulegt að þruma honum alltaf þar sem leikmaður númer 11 hjá Þór/KA er, hún hefur tekið nokkra skallaboltana um ævina. Þetta var betra þegar við settum hann út í víddina og fengum fyrirgjafir en bara sanngjarn sigur Þór/KA í dag held ég, bara óska þeim til hamingju.“ Jón Ólafur talar um að hafa vitað að Þór/KA myndi keyra á ÍBV liðið þar sem þær væru þreyttar en úti á við litu leikmenn ekki út fyrir að hafa ekki verið undirbúnir fyrir þetta. „Við vorum bara ekki tilbúnar í þetta. Þær voru bara mikið grimmari en við og þær hittu hér á sinn dag en við ekki og þegar maður er ekki á sínum degi og maður fær lið með svona gott hugarfar á móti manni þá bara verður maður undir, sá dagur var okkar dagur í dag.“ ÍBV minnkaði muninn í 2-1 eftir tæpan klukkutíma en það var ekki fyrr en undir lok leiks sem alvöru leit að jöfnunarmarki hófst. „Við vorum búin að gefa fyrirskipun miklu fyrr um að gera þetta en eins og ég segi þegar maður er þreyttur fyrir og orðin dauðþreyttur í leiknum þá svona kannski bregst maður ekki alltaf rétt við og þetta var bara erfiður leikur fyrir okkur í dag og eins og ég segi þegar maður er þreyttur er erfitt að taka góðar ákvarðanir. Uppstaðið eins og ég sagði áðan, þetta er bara sanngjarn sigur Þór/KA og bara til hamingju með það.“ Jón Ólafur segir leikmannamál vera klár og einn erlendur leikmaður bætist við. „Það er allt klárt í raun. Ágústa María [Valtýsdóttir] er komin á láni frá Val og svo er Jessica Hinton, erlendur leikmaður sem ég held að fái leikheimild á morgun held ég þannig það er sú viðbót sem við verðum með það sem eftir er af mótinu.“ Besta deild kvenna ÍBV Þór Akureyri KA Mest lesið Spánn - Argentína | Meistarar mætast í úrslitaleik Fótbolti „Satt best að segja er mér drullusama“ Íslenski boltinn Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra Íslenski boltinn „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Íslenski boltinn Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Fótbolti Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Fótbolti „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ Íslenski boltinn Sjáðu árekstur Hamilton og Russell á fyrsta hring Formúla 1 Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Fótbolti Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga „Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“ „Eina leiðin er upp“ Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Fékk sigur í fimmtugsafmælisgjöf Topplið Lengjudeildarinnar fær liðsstyrk frá Stjörnunni Stórsigur á Seltjarnarnesi en markalaust í Grindavík Viktor Nói lánaður til Njarðvíkur Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ „Það ruglaður að manni finnst maður alltaf bestur“ Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé Bríet Fjóla keypt til Þróttar Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Sjá meira