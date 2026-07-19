„Satt best að segja er mér drullusama“ Valur Páll Eiríksson skrifar 19. júlí 2026 19:16 Óskar Hrafn lét vel í sér heyra í rigningunni. Vísir/Anton Brink Óskar Hrafn Þorvaldsson hafði lítið út á sitt lið að setja eftir frábæran 5-0 sigur liðsins á Stjörnunni í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Honum er sama um að hafa haldið hreinu og leitar ekki Ozempic lausna á markaðnum. Aðspurður hvort undan einhverju sé að kvarta eftir yfirburði KR-inga í leik dagsins segir Óskar: „Ekki nokkrum sköpuðum hlut. Þetta var frábær leikur allar 90 mínúturnar. Ég get ekki annað sagt en að þetta sé virkilega öflug frammistaða frá fyrstu mínútu til síðustu.“ KR var með öll völd allan leikinn og hefði hæglega getað skorað fleiri mörk í leik dagsins. „Hrós á drengina. Við töluðum um að við þyrftum að koma með orku. Ég hef sjálfur staðið stundum í þeirra sporum að vera með Evrópukeppnina. Það er erfitt að skipta um hatt. Þannig að við töluðum um það fyrir leikinn að við þyrftum að koma inn með alvöru orku. Það fannst mér við gera. Við hefðum átt að skora miklu, miklu fleiri mörk í þessum leik,“ segir Óskar og bætir við: „En ég ætla ekki að kvarta yfir því. Við höldum hreinu sem er mjög sjaldséð og sjaldgæft. Það eru ellefu mánuðir síðan við héldum hreinu síðast í deildarleik. Við vorum bara mjög einbeittir allan leikinn og ég er ánægður með það.“ Sefur vel á nóttunni þó liðið haldi ekki hreinu Eins og Óskar nefnir er KR að halda hreinu í fyrsta sinn í sumar og í fyrsta sinn í ellefu mánuði í deild. Vonast hann til að það sé styttra en ellefu mánuðir í næsta tilfelli? „Ég er ánægðari með fimm mörk en að halda hreinu. Satt best að segja er mér drullusama um það, ef við vinnum. Ef við fáum á okkur þrjú og skorum fimm þá er það bara fínt, það er bara geggjað. Það er það sem fólk vill sjá. Fólk vill fá mörk,“ segir Óskar og bætir við: „En auðvitað auðveldar það hlutina og við viljum verða betri í því sem við erum að gera varnarlega og þá fylgir það með að við höldum oftar hreinu. En ég sef alveg á nóttinni yfir þessu.“ KR hefur misst Amin Cosic og Gyrði Hrafn Guðbrandsson á markaðnum. Galdur Guðmundsson hefur komið vel inn fyrir Amin og Óskar hrósaði honum fyrir innkomu sína í liðið að undanförnu. Engar Ozempic lausnir Jason Daði Svanþórsson þreytti þá frumraun sína í dag eftir að hafa fengið leikheimild í vikunni. En Óskar býst ekki við að bæta frekar við hópinn, nema um leikmenn til framtíðar sé að ræða. „Ég veit það ekki maður. Það er langt eftir af markaðnum. Maður á aldrei að segja aldrei en við erum ekkert endilega að leita, nema að það passi fyrir okkur þegar til lengri tíma er litið. Við erum ekki að fara í neina skyndihjálp eða að fá okkur Ozempic sprautuna til að bæta í eitthvað til skamms tíma,“ segir Óskar Hrafn. KR Besta deild karla Stjarnan Íslenski boltinn Mest lesið Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra Íslenski boltinn „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Íslenski boltinn Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Fótbolti Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Fótbolti „Satt best að segja er mér drullusama“ Íslenski boltinn Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Fótbolti Sjáðu árekstur Hamilton og Russell á fyrsta hring Formúla 1 „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Íslenski boltinn Spánn - Argentína | Meistarar mætast í úrslitaleik Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga „Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“ „Eina leiðin er upp“ Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Fékk sigur í fimmtugsafmælisgjöf Topplið Lengjudeildarinnar fær liðsstyrk frá Stjörnunni Stórsigur á Seltjarnarnesi en markalaust í Grindavík Viktor Nói lánaður til Njarðvíkur Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ „Það ruglaður að manni finnst maður alltaf bestur“ Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé Bríet Fjóla keypt til Þróttar Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Yngri bróðir með frábæra ferilskrá tekur slaginn með KA Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Sjá meira