Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Árni Gísli Magnússon skrifar 19. júlí 2026 19:15 Þór/KA hefur sótt í sig veðrið eftir erfiða byrjun á tímabilinu. vísir/diego Þór/KA lyfti sér upp úr botnsæti Bestu deildar kvenna og upp í það sjöunda með 2-1 sigri á ÍBV á VÍS vellinum á Akureyri í dag. ÍBV eftir leikinn í fjórða sæti deildarinnar. Heimakonur pressuðu gestina hátt uppi á vellinum strax frá fyrstu mínútu og mikil ákefð og barátta einkenndi liðið og greinilegt hvert leikplanið var.Þessi taktík skilaði sér strax á sjöundu mínútu en þá kom Erin Flurey boltanum í netið þegar hún fékk að hlaupa óáreitt í gegnum hjarta varnar Eyjakvenna eftir misheppnaða sendingu þeirra á miðjunni. Áfram héldu heimakonur að pressa stíft og vinna boltann hátt á vellinum og sækja hratt og voru Eyjakonur í mestu vandræðum með að halda boltanum innan liðsins og skapa sér einhver alvöru færi. Eftir um 25 mínútna leik jafnaðist leikurinn meira út og var mikil stöðubarátta á milli liðanna og fá góð færi urðu til. Staðan i hálfleik 1-0 fyrir Þór/KA. Aftur mættur norðankonur ákveðnar til leiks í síðari hálfleik og uppskáru mark eftir aðeins tæpar tvær mínútur. Þór/KA átti hættulega sókn og mikið klafs varð inn á teig Eyjakvenna sem hreinsuðu loks boltann frá. Hulda Ósk Jónsdóttir átti þá fastan bolta inn á teig sem líklega átti að vera skot en endaði sem fyrirgjöf, Erin Flurey reyndi skotið í fyrsta en hitti ekki boltann en Bríet Jóhannsdóttir var tilbúin fyrir aftan hana og skilaði boltanum í netið og tvöfaldaði forystuna. Á 57. mínútu minnkuðu Eyjakonur muninn. Þóra Björg Stefánsdóttir tók hornspyrnu frá hægri og Avery Mae Vanderven skallaði boltann í markið þar sem hún var ein óvölduð í markteignum. Eftir mark Eyjakvenna féllu norðankonur aftar á völlinn en beitti hættulegum skyndisóknum þegar boltinn vannst.Eyjakonur sóttu stíft undir lok leiks í von um að ná inn jöfnunarmarki en allt kom fyrir ekki og Þór/KA hélt fengum hlut og lönduðu sterkum 2-1 sigri. Atvik leiksins Fyrsta mark leiksins sem Erin Flurey skorar eftir aðeins sjö mínútur. Þór/KA hafði pressað stíft í upphafi leiks sem skilaði sér með þessu marki þar sem Flurey geystist í gegnum hjarta varnarinnar og kláraði færið sitt vel. Stjörnur og skúrkar Karen Hulda Hrafnsdóttir er maður leiksins að mínu mati. Ungur varnarmaður sem stangaði alla bolta í burtu og varðist glæsilega með stöllu sinni í hjarta varnarinnar, Örnu Sif Ásgrímsdóttur. Bríet Jóhannsdóttir spilaði á vinstri vængnum og kórónaði góðan leik sinn með marki. Þá átti Erin Flurey góðan leik frammi og gerði varnarmönnum ÍBV erfitt fyrir og skoraði auk þess mark. Hulda Ósk Jónsdóttir var spræk þangað til hún var tekin af velli. Hjá ÍBV átti Þóra Björg Stefánsdóttir góða innkomu af bekknum en annars var ekki mikið að frétta. Dómarinn Guðmundur Páll Friðbertsson átti fínasta leik á flautunni og mér fannst bæði lið kvarta alltof mikið yfir mjög augljósum brotum á miðjum vellinum, sérstaklega í fyrri hálfleik. Stemning og umgjörð Algjörlega frábært veður á Akureyri í dag; tuttugu stiga hiti og glampandi sól og létu 124 áhorfendur sjá sig á VÍS vellinum. Besta deild kvenna Þór Akureyri KA ÍBV