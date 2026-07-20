Íslenski boltinn

Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Alda Ólafsdóttir skoraði tvö mörk og sendi Víkingskonur niður í botnsæti Bestu deildarinnar.
Alda Ólafsdóttir skoraði tvö mörk og sendi Víkingskonur niður í botnsæti Bestu deildarinnar. Sýn Sport

Fram og Þór/KA unnu gríðarlega mikilvæga sigra í fallbaráttu Bestu deildar kvenna í fótbolta í gær og komust bæði um leið upp úr fallsæti. Nú má sjá mörk gærdagsins hér inni á Vísi.

Fram vann 2-1 útisigur á Víkingi og sendi Víkingsliðið niður í botnsæti deildarinnar. Alda Ólafsdóttir skoraði bæði mörk Framliðsins sem vann sinn þriðja leik í röð.

Víkingar höfðu jafnað metin með sjálfsmarki en hamingjan hefur algjörlega yfirgefið Víkina því Víkingskonur voru þarna að tapa sjötta heimaleik sínum í röð.

Klippa: Sjáðu mörkin úr leik Víkings og Fram

Þór/KA vann ekki leik í fyrstu átta umferðunum en eftir 2-1 sigur Þór/KA á ÍBV hafa norðankonur unnið þrjá af síðustu fjórum leikjum sínum og komist upp úr fallsætinu.

Erin Flurey og Bríet Jóhannsdóttir skoruðu mörk Þór/KA en Avery Mae Vanderven minnkaði muninn fyrir Eyjakonur.

Þar sem Fram og Þór/KA sluppu úr fallsætunum og snéru fallbaráttunni í Bestu deild kvenna á hvolf þá sitja þar nú Reykjavíkurfélögin Valur og Víkingur.

Það má sjá mörkin úr leikjunum hér fyrir ofan og neðan.

Klippa: Sjáðu mörkin úr leik Þór/KA og ÍBV
Besta deild kvenna Þór Akureyri KA Víkingur Reykjavík Fram ÍBV

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið