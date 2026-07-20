Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. júlí 2026 14:03 Alda Ólafsdóttir skoraði tvö mörk og sendi Víkingskonur niður í botnsæti Bestu deildarinnar. Sýn Sport Fram og Þór/KA unnu gríðarlega mikilvæga sigra í fallbaráttu Bestu deildar kvenna í fótbolta í gær og komust bæði um leið upp úr fallsæti. Nú má sjá mörk gærdagsins hér inni á Vísi. Fram vann 2-1 útisigur á Víkingi og sendi Víkingsliðið niður í botnsæti deildarinnar. Alda Ólafsdóttir skoraði bæði mörk Framliðsins sem vann sinn þriðja leik í röð. Víkingar höfðu jafnað metin með sjálfsmarki en hamingjan hefur algjörlega yfirgefið Víkina því Víkingskonur voru þarna að tapa sjötta heimaleik sínum í röð. Klippa: Sjáðu mörkin úr leik Víkings og Fram Þór/KA vann ekki leik í fyrstu átta umferðunum en eftir 2-1 sigur Þór/KA á ÍBV hafa norðankonur unnið þrjá af síðustu fjórum leikjum sínum og komist upp úr fallsætinu. Erin Flurey og Bríet Jóhannsdóttir skoruðu mörk Þór/KA en Avery Mae Vanderven minnkaði muninn fyrir Eyjakonur. Þar sem Fram og Þór/KA sluppu úr fallsætunum og snéru fallbaráttunni í Bestu deild kvenna á hvolf þá sitja þar nú Reykjavíkurfélögin Valur og Víkingur. Það má sjá mörkin úr leikjunum hér fyrir ofan og neðan. Klippa: Sjáðu mörkin úr leik Þór/KA og ÍBV Besta deild kvenna Þór Akureyri KA Víkingur Reykjavík Fram ÍBV Mest lesið Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Spánverjar heimsmeistarar Fótbolti Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Fótbolti Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Fótbolti Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Fótbolti Strákarnir fengu silfur á EM Körfubolti Fleiri fréttir Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga „Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“ „Eina leiðin er upp“ Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Fékk sigur í fimmtugsafmælisgjöf Topplið Lengjudeildarinnar fær liðsstyrk frá Stjörnunni Stórsigur á Seltjarnarnesi en markalaust í Grindavík Viktor Nói lánaður til Njarðvíkur Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ „Það ruglaður að manni finnst maður alltaf bestur“ Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Sjá meira