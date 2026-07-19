„Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ Árni Gísli Magnússon skrifar 19. júlí 2026 19:19 Stelpurnar hans Aðalsteins Jóhanns Friðrikssonar eru komnar upp í 7. sæti Bestu deildar kvenna eftir gott gengi að undanförnu. vísir/diego Aðalsteinn Jóhann Friðriksson, þjálfari Þór/KA, var ánægður eftir 2-1 sigur gegn ÍBV á heimavelli í 13. umferð Bestu deildar kvenna. Þór/KA komst í 2-0 snemma í seinni hálfleik áður en Eyjakonur minnkuðu muninn. Lokamínúturnar voru svo æsilega og Aðalsteini var létt eftir að loka flautið gall. „Já ekki spurning, þetta var svona svolítið kaos í uppbótartímanum en mjög ánægður með að vinna og leikurinn svona heilt yfir bara fínn. Við byrjum ofan á og mikil orka og skorum og svona fyrstu 20-25 mínúturnar, kannski styttra ég veit það ekki, en allavega í fyrri hálfleik og svo svona jafnaðist hálfleikurinn. 1-0 í hálfleik, seinni hálfleikur fer bara af stað frábærlega fyrir okkur, náum marki og 2-0. Eftir það erum föllum við kannski of mikið frá þeim og verjum forystuna og þær skora tiltölulega snemma. Eins marks forysta er aldrei, svolítið órólegur þá, en akkúrat núna skiptir það engu máli, við unnum leikinn og erum mjög hamingjusöm með það.“ Þór/KA pressaði Eyjakonur hátt á vellinum strax frá fyrstu mínútu og var mikil orka í liðinu og leikplanið augljóslega að reyna keyra yfir þær strax í upphafi sem skilaði marki strax eftir sjö mínútur. „Við töluðum um það í aðdraganda leiksins að það er styttra á milli leikja hjá þeim, þær spiluðu degi seinna en við núna og svolítið langt ferðalag þannig okkur fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti og vera ofan á í baráttu og orku og við byrjuðum þannig og uppskárum eftir því. Eins og ég segi það gaf okkur möguleikann á að leiða eftir fyrri hálfleikinn og það var planið og stelpurnar fylgdu því og Þór/KA liðið átti skilið sigurinn í dag.“ ÍBV minnkaði muninn í 2-1 eftir tæpan klukkutíma leik og Þór/KA liðið féll neðar á völlinn í kjölfarið og voru síðustu mínútur leiksins sérstaklega spennuþrungnar á meðan Eyjakonur leituðu eftir jöfnunarmarki. „Ég veit ekki hvað var stutt á milli 2-0 marksins og 2-1 marksins, það er oft þannig að þegar það er kannski 2-0 að þá er það frábært en við fengum mark beint í kjölfarið eftir það. Þá er stundum kannski betra að hafa bara 1-0 því þá svona sveiflast augnablikið svo mikið með liðinu sem minnkar en í grunninn þá var ÍBV mikið að dæla honum inn í teiginn okkar og vindurinn grípur það og boltinn dettur dálítið mikið þar. Við þurftum að verja það svolítið mikið og ég held við höfum gert það vel. Svo svona eftir því sem sá skjálfti fór úr þeim í restina þá sluppum við í gegn og hefðum geta skorað 3-1 markið en akkúrat núna, upp við vegginn, skiptir þetta ekki öllu máli.“ Karen Hulda frábær Karen Hulda Hrafnsdóttir átti frábæran leik í hjarta varnarinnar hjá Þór/KA og hefur vaxið vel sem leikmaður eftir því sem líður á tímabilið. Hún er einungis á sautjánda ári og virðist virkilega þroskaður varnarmaður miðað við það. Aðalsteinn Jóhann átti nokkur orð um frammistöðu hennar. „Hún er kannski þroskaður leikmaður miðað við aldur og þetta var ekki hennar aðalstaða og ekki hennar uppáhaldsstaða í vetur og kannski hugsa ég að það sé breytt hjá henni akkúrat núna. Hún er með ótrúlega marga skemmtilega eiginleika, hún er stór og stæðileg og sterk í loftinu og sterk bara líkamlega en svo er hún líka bara róleg á boltann, góð á boltann og bara tekur betri og betri ákvarðanir þannig hún er að standa sig vel og það er alltaf gaman þegar ungir leikmenn koma inn og taka sénsinn.“ Bríet Fjóla Bjarnadóttir er einn efnilegasti leikmaður landsins en hún er aðeins 16 ára gömul og spilaði sinn fyrsta meistaraflokksleik árið 2023 þegar hún var aðeins 13 ára. Hún gekk á dögunum í raðir Þróttar og var Aðalsteinn spurður út í ástæðuna fyrir skiptum hennar. „Bríet Fjóla var bara búin að plana að fara suður í skóla og þetta var einhver lending og bara gangi henni sem allra allra best í Þrótti eða hvar sem er sem hún fer. Hún er efnilegur leikmaður og við eigum svolítið mikið í henni en akkúrat núna er hún leikmaður Þróttar við bara vonum að hún standi sig vel þar en ekki á móti okkur samt“, sagði Aðalsteinn og brosti. Langt á milli leikja Deildin hefur verið skrítin í sumar kvennamegin þar sem oft er langt á milli leikja og nú eru 10 dagar í næsta leik Þór/KA sem er úti gegn Breiðablik. „Þetta er svo ótrúlegt sko. Ég veit það ekki, við erum alltaf að hugsa um það hvernig er best að finna taktinn til að vera sem ferskastar í hverjum leik því það er annað hvort mjög stutt á milli leikja eða dálítið langt á milli leikja og núna bara þýðir ekkert að væla, þetta er eins fyrir öll lið og við reynum að fá þetta í okkar hag en það er alltaf næsti leikur sem er á erfiðum útivelli. Við þurfum bara bæði eins og ég segi að ná okkur niður eftir þennan leik svo við séum rétt stilltar þegar við mætum þeim.“ Úrslitaleikur HM í fótbolta karla megin er í þann mund að fara í gang þegar þetta er skrifað og var Aðalsteinn spurður hvernig hann héldi að sá leikur færi á milli Spánar og Argentínu. „Ég gæti tekið langt núna. Ástríðan eða fótbolti? Ég ætla að segja að ástríðan og geðveikin hjá Argentínu taki þetta, það verður óvænt en þeir ná þessu á geðveikinni“, sagði Aðalsteinn léttur að lokum. Besta deild kvenna Þór Akureyri KA ÍBV Mest lesið Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra Íslenski boltinn „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Íslenski boltinn Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Fótbolti Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Fótbolti „Satt best að segja er mér drullusama“ Íslenski boltinn Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Fótbolti Sjáðu árekstur Hamilton og Russell á fyrsta hring Formúla 1 „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Íslenski boltinn Spánn - Argentína | Meistarar mætast í úrslitaleik Fótbolti Fleiri fréttir „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga „Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“ „Eina leiðin er upp“ Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Fékk sigur í fimmtugsafmælisgjöf Topplið Lengjudeildarinnar fær liðsstyrk frá Stjörnunni Stórsigur á Seltjarnarnesi en markalaust í Grindavík Viktor Nói lánaður til Njarðvíkur Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ „Það ruglaður að manni finnst maður alltaf bestur“ Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé Bríet Fjóla keypt til Þróttar Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Yngri bróðir með frábæra ferilskrá tekur slaginn með KA Sjá meira