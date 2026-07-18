Novak Tufegdzic verður yngsti leikmaður í sögu efstu deildar á Íslandi þegar hann spilar með Val gegn Fram í kvöld. Hann er nýorðinn fjórtán ára.
Novak er sonur Srdjan Tufegdzic sem þjálfaði Val á síðasta tímabili. Hann er í byrjunarliði Vals sem fær Fram í heimsókn í 15. umferð Bestu deildar karla í kvöld.
Novak verður yngsti leikmaður í sögu efstu deildar þegar flautað verður til leiks í kvöld. Alexander Rafn Pálmason var fjórtán ára, fjögurra mánaða og 25 daga þegar hann spilaði fyrsta leik sinn fyrir KR í september 2024 en í dag er Novak fjórtán ára og 25 daga gamall.
Patrick Pedersen, markahæsti leikmaður í sögu efstu deildar á Íslandi, er í hóp hjá Val í fyrsta sinn síðan hann sleit hásin í úrslitaleik Mjólkurbikarsins 22. ágúst í fyrra. Patrick byrjar á bekknum en þar er einnig bróðir Novaks, Stefan. Hann er fimmtán ára.
Chris Brazell, þjálfari Vals, gerir alls þrjár breytingar á byrjunarliði sínu frá 2-0 tapinu fyrir FH í síðustu umferð. Novak, Bjarni Mark Antonsson og Shkelzen Veseli koma inn í byrjunarliðið í staðinn fyrir Jakob Franz Pálsson, Ólaf Flóka Stephensen og Ingimar Torbjörnsson Stöle. Jakob tekur út leikbann í kvöld og Ólafur Flóki er farinn í skóla í Bandaríkjunum.
Shkelzen leikur sinn fyrsta leik fyrir Val í kvöld en hann er nýgenginn í raðir liðsins frá Leikni R.
Leikur Vals og Fram hefst klukkan 19:15 og verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland.