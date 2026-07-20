Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. júlí 2026 09:03 Eiður Gauti Sæbjörnsson skoraði tvö mörk og lagði upp eitt í stórsigrinum á Stjörnunni. Vísir/Anton KR-ingar voru í miklu stuði í stórsigri á Stjörnunni í Bestu deild karla í gær, því þeir skoruðu ekki aðeins fimm mörk heldur héldu einnig hreinu í fyrsta sinn í sumar. Nú má sjá mörkin úr leikjunum tveimur í gær hér inni á Vísi. KR-ingar voru í miklu stuði í stórsigri á Stjörnunni í Bestu deild karla í gær, því þeir skoruðu ekki aðeins fimm mörk heldur héldu einnig hreinu í fyrsta sinn í sumar. Nú má sjá mörkin úr leikjunum tveimur í gær hér inni á Vísi. KR-liðið smjattaði á Stjörnumönnum í 5-0 sigri í Vesturbænum og minnkaði forskot Víkinga á toppnum í fimm stig. Eiður Gauti Sæbjörnsson og Aron Sigurðarson skoruðu báðir tvö mörk en fyrsta markið skoraði Arnór Ingvi Traustason. ÍBV og KA gerðu 2-2 jafntefli í Vestmannaeyjum þar sem gestirnir frá Akureyri komust tvisvar yfir. André Rømer, í sínum fyrsta leik með KA í sumar, og Birgir Baldvinsson skoruðu mörk KA en Omar Sowe og Vicente Valor jöfnuðu metin. Eyjamenn enduðu leikinn manni færri eftir að Sowe fékk að líta rauða spjaldið tíu mínútum eftir að hann skoraði. Hér fyrir ofan og neðan má sjá mörkin úr leikjunum tveimur. Besta deild karla KR Stjarnan ÍBV KA Mest lesið Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Spánverjar heimsmeistarar Fótbolti Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Fótbolti Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Strákarnir fengu silfur á EM Körfubolti Scheffler segir DeChambeau „klárlega ekki vera svindlara“ Golf „Satt best að segja er mér drullusama“ Íslenski boltinn Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga „Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“ „Eina leiðin er upp“ Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Fékk sigur í fimmtugsafmælisgjöf Topplið Lengjudeildarinnar fær liðsstyrk frá Stjörnunni Stórsigur á Seltjarnarnesi en markalaust í Grindavík Viktor Nói lánaður til Njarðvíkur Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ „Það ruglaður að manni finnst maður alltaf bestur“ Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé Bríet Fjóla keypt til Þróttar Sjá meira