Íslenski boltinn

Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og marka­jafn­tefli í Eyjum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Eiður Gauti Sæbjörnsson skoraði tvö mörk og lagði upp eitt í stórsigrinum á Stjörnunni.
Eiður Gauti Sæbjörnsson skoraði tvö mörk og lagði upp eitt í stórsigrinum á Stjörnunni. Vísir/Anton

KR-ingar voru í miklu stuði í stórsigri á Stjörnunni í Bestu deild karla í gær, því þeir skoruðu ekki aðeins fimm mörk heldur héldu einnig hreinu í fyrsta sinn í sumar. Nú má sjá mörkin úr leikjunum tveimur í gær hér inni á Vísi.

KR-ingar voru í miklu stuði í stórsigri á Stjörnunni í Bestu deild karla í gær, því þeir skoruðu ekki aðeins fimm mörk heldur héldu einnig hreinu í fyrsta sinn í sumar. Nú má sjá mörkin úr leikjunum tveimur í gær hér inni á Vísi.

KR-liðið smjattaði á Stjörnumönnum í 5-0 sigri í Vesturbænum og minnkaði forskot Víkinga á toppnum í fimm stig.

Eiður Gauti Sæbjörnsson og Aron Sigurðarson skoruðu báðir tvö mörk en fyrsta markið skoraði Arnór Ingvi Traustason.

ÍBV og KA gerðu 2-2 jafntefli í Vestmannaeyjum þar sem gestirnir frá Akureyri komust tvisvar yfir.

André Rømer, í sínum fyrsta leik með KA í sumar, og Birgir Baldvinsson

skoruðu mörk KA en Omar Sowe og Vicente Valor jöfnuðu metin.

Eyjamenn enduðu leikinn manni færri eftir að Sowe fékk að líta rauða spjaldið tíu mínútum eftir að hann skoraði.

Hér fyrir ofan og neðan má sjá mörkin úr leikjunum tveimur.

Besta deild karla KR Stjarnan ÍBV KA

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið