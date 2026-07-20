Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Almyrkvi
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
HM 2026 í fótbolta
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
þriðjudagur 21. júlí 2026
11 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Almyrkvi
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
HM 2026 í fótbolta
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“
Fótbolti
Kevin Keegan látinn
Enski boltinn
Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul
Sport
Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta
Sport
Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“
Fótbolti
Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik
Íslenski boltinn
Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni
Fótbolti
Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum
Íslenski boltinn
Íslenska víkingaklappið lifir: FH-strákarnir unnu Gothia Cup
Sport
Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn
Fótbolti
Fleiri fréttir
Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik
Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum
Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna
Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna
Beið spenntur eftir því að Amin færi út
Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum
„Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“
„Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“
Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda
„Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“
„Satt best að segja er mér drullusama“
Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum
Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra
„Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“
„Mér fannst þetta ekki víti“
„Ég þakkaði bara Guði“
„Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“
Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft
Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð
Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“
„Ég er bara í brjáluðu skapi“
Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið
Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga
„Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“
„Eina leiðin er upp“
Fjórtán ára í byrjunarliði Vals
Fékk sigur í fimmtugsafmælisgjöf
Topplið Lengjudeildarinnar fær liðsstyrk frá Stjörnunni
Stórsigur á Seltjarnarnesi en markalaust í Grindavík
Viktor Nói lánaður til Njarðvíkur
Sjá meira
Mest lesið
Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“
Fótbolti
Kevin Keegan látinn
Enski boltinn
Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul
Sport
Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta
Sport
Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“
Fótbolti
Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik
Íslenski boltinn
Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni
Fótbolti
Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum
Íslenski boltinn
Íslenska víkingaklappið lifir: FH-strákarnir unnu Gothia Cup
Sport
Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn
Fótbolti
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Almyrkvi
Andlát
Flug
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
HM 2026 í fótbolta
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar