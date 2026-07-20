Beið spenntur eftir því að Amin færi út Valur Páll Eiríksson skrifar 20. júlí 2026 10:17 Galdur Guðmundsson var öflugur í 5-0 sigri KR á Stjörnunni í gær. Vísir/Anton Brink Galdur Guðmundsson hefur smellpassað eins og flís við rass í leik KR-inga eftir brottför Amin Cosic til Noregs. Hann viðurkennir að hafa beðið brottfarar Amins, er hann beið eftir tækifæri sínu með liðinu. Amin Cosic fór nýverið frá KR til Noregsmeistara Viking í Stafangri og varð með því á meðal dýrari leikmanna í sögu efstu deildar á Íslandi. Kaupverðið er sagt nema um 80 milljónum króna. Hann hafði leikið einkar vel á vinstri kanti KR-liðsins eftir skipti hans í Vesturbæinn frá Njarðvík um mitt síðasta sumar. Galdur átti stórleik, eins og flestir leikmenn KR, í 5-0 stórsigri á Stjörnunni í gær. Galdur Guðmundsson kom einnig til KR á miðju síðasta tímabili en meiddist illa síðasta haust. Hann hefur beðið eftir tækifæri sínu með liðinu og ekki er hægt að segja annað en að hann hafi gripið það. Hann hefur verið öflugur í undanförnum leikjum með KR, eftir brottför Amin til Noregs. „Ég er virkilega sáttur. Við erum á leið í smá frí frá deildinni og það er mikilvægt að klára svona góðan sigur fyrir fríið,“ sagði Galdur eftir leik í gær. Hann hefur beðið þess með eftirvæntingu að komast í lið KR. „Mér hefur liðið virkilega vel. Ég vissi að ég væri klár og mér finnst ég vera að sýna hversu góður ég er. Loksins þegar ég er farinn að spila. Ég hef verið klár lengi en ég á enn langt í land, en er ánægður,“ „Ég meiddist illa undir lok síðasta tímabils og var eiginlega allt undirbúningstímabilið að ná mér í stand. Þetta er ekki komið enn 100 prósent en síðustu vikur er ég búinn að vera heill. Ég er virkilega ánægður að vera farinn að spila. Það eru lífsgæði í því,“ Tóku þessi meiðsli á? „Já, klárlega. Það er svekkjandi að koma heim og meiðast strax. Það tók alveg á. En ég veit hvað í mér býr svo ég er að fara að sýna það áfram,“ segir Galdur. Amin hafði eignað sér þessa stöðu á vinstri kantinum og var öflugur. Taldir þú niður dagana eftir að hann færi út? „Ég veit það ekki,“ segir Galdur og hlær. „Amin er náttúrulega þvílíkur gæji. Hann á allt þetta skilið eftir það sem hann hefur lagt inn. En ég viðurkenni það alveg heiðarlega að ég var orðinn spenntur að hann færi út. Svona er þetta bara. Svona er fótboltinn.“ KR Besta deild karla Mest lesið Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Spánverjar heimsmeistarar Fótbolti Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Fótbolti Strákarnir fengu silfur á EM Körfubolti Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Fótbolti Scheffler segir DeChambeau „klárlega ekki vera svindlara“ Golf Fleiri fréttir Beið spenntur eftir því að Amin færi út Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga „Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“ „Eina leiðin er upp“ Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Fékk sigur í fimmtugsafmælisgjöf Topplið Lengjudeildarinnar fær liðsstyrk frá Stjörnunni Stórsigur á Seltjarnarnesi en markalaust í Grindavík Viktor Nói lánaður til Njarðvíkur Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ „Það ruglaður að manni finnst maður alltaf bestur“ Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé Sjá meira