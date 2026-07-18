Íslenski boltinn

Stór­sigur á Sel­tjarnar­nesi en marka­laust í Grinda­vík

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Grótta fagnaði 6-1 sigri gegn Ægi.
Grótta fagnaði 6-1 sigri gegn Ægi. GRÓTTA KNATTSPYRNA

Grótta vann 6-1 gegn Ægi en Grindavík og ÍR gerðu markalaust jafntefli í 14. umferð Lengjudeildar karla í fótbolta.

Gróttumenn voru í banastuði á Seltjarnarnesi í dag og leiddu með fjórum mörkum í hálfleik. Þeir settu svo fimmta markið í upphafi seinni hálfleiks og bættu því sjötta við skömmu eftir að Ægismenn minnkuðu muninn.

Hinn sextán ára gamli Matthías Kjeld skoraði tvennu fyrir Gróttu og er kominn með átta mörk í Lengjudeildinni í sumar.

Nökkvi Már Nökkvason, Björgvin Brimi Andrésson og Jónatan Ari Bragason komust einnig á blað fyrir Gróttu.

Daníel Karl Þrastarson náði að skora fyrir bæði lið í þessum leik. Hann bætti upp fyrir sjálfsmark á 47. mínútu með marki á 67. mínútu fyrir Ægi.

Sigurinn lyftir Gróttu upp í 5. sæti Lengjudeildarinnar en Ægismenn sitja enn límdir við botninn. 

Engin mörk í Grindavík

Grindavík gerði þriðja markalausa jafnteflið í röð á heimavelli þegar ÍR kom í heimsókn. Meira en mánuður er síðan mark var síðast skorað á heimavelli Grindavíkur og það gerðist í 0-1 tapi gegn Fylki. Grindavík hefur ekki skorað sjálft á heimavelli síðan þann 27. maí.

ÍR-ingar hafa ekki heldur fagnað góðu gengi að undanförnu en liðin sitja í 9. og 10. sæti deildarinnar. Grindavík með 14 stig, einu meira en ÍR.

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