Grótta vann 6-1 gegn Ægi en Grindavík og ÍR gerðu markalaust jafntefli í 14. umferð Lengjudeildar karla í fótbolta.
Gróttumenn voru í banastuði á Seltjarnarnesi í dag og leiddu með fjórum mörkum í hálfleik. Þeir settu svo fimmta markið í upphafi seinni hálfleiks og bættu því sjötta við skömmu eftir að Ægismenn minnkuðu muninn.
Hinn sextán ára gamli Matthías Kjeld skoraði tvennu fyrir Gróttu og er kominn með átta mörk í Lengjudeildinni í sumar.
Nökkvi Már Nökkvason, Björgvin Brimi Andrésson og Jónatan Ari Bragason komust einnig á blað fyrir Gróttu.
Daníel Karl Þrastarson náði að skora fyrir bæði lið í þessum leik. Hann bætti upp fyrir sjálfsmark á 47. mínútu með marki á 67. mínútu fyrir Ægi.
Sigurinn lyftir Gróttu upp í 5. sæti Lengjudeildarinnar en Ægismenn sitja enn límdir við botninn.
Grindavík gerði þriðja markalausa jafnteflið í röð á heimavelli þegar ÍR kom í heimsókn. Meira en mánuður er síðan mark var síðast skorað á heimavelli Grindavíkur og það gerðist í 0-1 tapi gegn Fylki. Grindavík hefur ekki skorað sjálft á heimavelli síðan þann 27. maí.
ÍR-ingar hafa ekki heldur fagnað góðu gengi að undanförnu en liðin sitja í 9. og 10. sæti deildarinnar. Grindavík með 14 stig, einu meira en ÍR.