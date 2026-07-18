„Ég er bara í brjáluðu skapi“ Valur Páll Eiríksson skrifar 18. júlí 2026 22:17 Rúnar var reiður þrátt fyrir sigur. Vísir/Diego Rúnar Kristinsson var ósáttur við sína menn í liði Fram þrátt fyrir 3-2 sigur á Val að Hlíðarenda í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Fram komst þó upp í annað sæti deildarinnar með sigrinum. Fram vann 3-2 sigur þökk sé þremur mörkum á sex mínútna kafla í fyrri hálfleik. Liðið var með öll völd á vellinum eftir mörkin þrjú fram að hléi en tókst ekki að nýta urmul færa. Svo slökuðu Framarar á klónni eftir hlé og refsaðist nærri því fyrir. „Alltof tæpt. Við vorum ekki góðir fyrstu tuttugu þar sem Valsmenn voru með yfirhöndina. Þeir gerðu okkur erfitt fyrir í byrjun en svo skorum við þrjú hröð mörk og komum okkur í frábæra stöðu,“ segir Rúnar eftir leik og bætir við: „Í stöðunni 3-1 eigum við fullt af færum. Við hefðum átt að vera 5-1 yfir í hálfleik. Í seinni hálfleik kemur Valur sterkur inn og minnkar muninn og svo þrýsta þeir okkur til baka,“ „En skyndisóknarmöguleikarnir okkar og möguleikarnir að skora mörk voru ótrúlegir. Fáránleg ákvarðanataka, léleg skot, skot þegar frekar átti að vera sending. Ég er bara í brjáluðu skapi og var orðinn pirraður á dómaranum og lét það fara í taugarnar á mér í restina. Ég er eiginlega bara fúll þó við höfum unnið,“ segir Rúnar. En hvernig skýrir hann það hversu mikið hans menn slökuðu á klónni? „Ég held að menn séu að reyna. En ég held allir hafi verið of æstir í skora í stað þess að gefa betri sendingu á næsta mann og taka betri ákvörðun. Svo skora þeir og það verður panik. Meira að segja þegar við verðum fleiri þá sér maður engar mun og við tökum endalausar rangar ákvarðanir í því þegar við erum að reyna að halda í boltann,“ „Seinni hálfleikurinn var ekki nægilega góður. Alltof mikið af feilsendingum og rangri ákvarðanatöku en það er ágætt að vinna þegar við erum ekki upp á okkar besta,“ segir Rúnar. Fram Besta deild karla Valur Mest lesið Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga Íslenski boltinn Frakkland - England | Tárin þerruð og tekist á um brons Fótbolti Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Íslenski boltinn „Sturlað“ að mæta Yamal eftir að hafa baðað hann Fótbolti Bætti heimsmet í míluhlaupi sem hafði staðið í 27 ár Sport Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Íslenski boltinn Martínez sleppti aðgerð og spilar meiddur Fótbolti Ætlaði allt um koll að keyra: „Óttuðust að það yrðu óeirðir“ Sport DeChambeau refsað eftir hringinn og dettur niður í fimmta sæti Golf Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga „Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“ „Eina leiðin er upp“ Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Fékk sigur í fimmtugsafmælisgjöf Topplið Lengjudeildarinnar fær liðsstyrk frá Stjörnunni Stórsigur á Seltjarnarnesi en markalaust í Grindavík Viktor Nói lánaður til Njarðvíkur Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ „Það ruglaður að manni finnst maður alltaf bestur“ Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé Bríet Fjóla keypt til Þróttar Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Yngri bróðir með frábæra ferilskrá tekur slaginn með KA Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Ari Leifsson í Stjörnuna Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Haukakonur fengu stóran skell í síðasta leik fyrir endurkomu Söru Afturelding með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjörið: Gri/Nja - FH 1-6 | Flugeldasýning sendi FH á toppinn Bubbi fékk áritaða KR-treyju í afmælisgjöf Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Uppgjörið: ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur Sjá meira