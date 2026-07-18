Íslenski boltinn

„Ég er bara í brjáluðu skapi“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Rúnar var reiður þrátt fyrir sigur.
Rúnar var reiður þrátt fyrir sigur. Vísir/Diego

Rúnar Kristinsson var ósáttur við sína menn í liði Fram þrátt fyrir 3-2 sigur á Val að Hlíðarenda í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Fram komst þó upp í annað sæti deildarinnar með sigrinum.

Fram vann 3-2 sigur þökk sé þremur mörkum á sex mínútna kafla í fyrri hálfleik. Liðið var með öll völd á vellinum eftir mörkin þrjú fram að hléi en tókst ekki að nýta urmul færa.

Svo slökuðu Framarar á klónni eftir hlé og refsaðist nærri því fyrir.

„Alltof tæpt. Við vorum ekki góðir fyrstu tuttugu þar sem Valsmenn voru með yfirhöndina. Þeir gerðu okkur erfitt fyrir í byrjun en svo skorum við þrjú hröð mörk og komum okkur í frábæra stöðu,“ segir Rúnar eftir leik og bætir við:

„Í stöðunni 3-1 eigum við fullt af færum. Við hefðum átt að vera 5-1 yfir í hálfleik. Í seinni hálfleik kemur Valur sterkur inn og minnkar muninn og svo þrýsta þeir okkur til baka,“

„En skyndisóknarmöguleikarnir okkar og möguleikarnir að skora mörk voru ótrúlegir. Fáránleg ákvarðanataka, léleg skot, skot þegar frekar átti að vera sending. Ég er bara í brjáluðu skapi og var orðinn pirraður á dómaranum og lét það fara í taugarnar á mér í restina. Ég er eiginlega bara fúll þó við höfum unnið,“ segir Rúnar.

En hvernig skýrir hann það hversu mikið hans menn slökuðu á klónni?

„Ég held að menn séu að reyna. En ég held allir hafi verið of æstir í skora í stað þess að gefa betri sendingu á næsta mann og taka betri ákvörðun. Svo skora þeir og það verður panik. Meira að segja þegar við verðum fleiri þá sér maður engar mun og við tökum endalausar rangar ákvarðanir í því þegar við erum að reyna að halda í boltann,“

„Seinni hálfleikurinn var ekki nægilega góður. Alltof mikið af feilsendingum og rangri ákvarðanatöku en það er ágætt að vinna þegar við erum ekki upp á okkar besta,“ segir Rúnar.

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