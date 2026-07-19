Íslenski boltinn

Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðar­enda

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Eftir þrettán sigra í Bestu deild karla í röð tapaði Víkingur fyrir Þór á Akureyri í gær.
Eftir þrettán sigra í Bestu deild karla í röð tapaði Víkingur fyrir Þór á Akureyri í gær. vísir/diego

Þór varð í gær fyrsta liðið til að vinna Víking, 2-1, í Bestu deild karla síðan 10. ágúst í fyrra. Þá vann Fram Val í Reykjavíkurslag, 2-3. Valsmenn hafa tapað þremur leikjum í röð.

Aron Einar Gunnarsson lék sinn fyrsta leik í efstu deild á Íslandi þegar Þór tók á móti Víkingi í gær. Þórsarar höfðu ekki unnið í ellefu leikjum í röð, eða síðan 23. apríl, en það breyttist í gær.

Ágúst Eðvald Hlynsson kom Þór yfir á 82. mínútu þegar skot hans fór af Gunnari Vatnhamar og í netið. Átta mínútum síðar rataði hornspyrna Ágústar á kollinn á Gyrði Hrafni Guðbrandssyni sem skoraði í sínum fyrsta leik fyrir Þór.

Daði Berg Jónsson lék í gær sinn fyrsta leik fyrir Víking í sumar og hann minnkaði muninn í 2-1 á lokamínútunni. En nær komust Íslandsmeistararnir ekki og sigurgöngu þeirra því lokið.

Fram skoraði þrjú mörk á sex mínútum þegar liðið sótti Val heim í gærkvöldi. 

Lúkas Logi Heimisson kom Valsmönnum yfir með langskoti á 9. mínútu en Freyr Sigurðarson jafnaði metin fyrir Framara á 22. mínútu. Haraldur Einar Ásgrímsson kom gestunum yfir fjórum mínútum síðar og Fred jók muninn svo í 1-3 á 28. mínútu.

Lúkas Logi minnkaði muninn á 53. mínútu en fleiri urðu mörkin í leiknum ekki. Valur var manni færri síðustu 22 mínútur leiksins eftir að Bjarni Mark Antonsson fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt.

Mörkin úr leikjum gærdagsins má sjá hér fyrir ofan.

Besta deild karla Þór Akureyri Víkingur Reykjavík Valur Fram

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„Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“

„Þetta var ekki góður leikur hjá okkur, mikið af tæknifeilum. Við vorum bara ekki líkir sjálfum okkur. Við vorum að taka góð hlaup bak við vörnina og þá var sendingin kannski of löng, þannig einfaldar sendingar voru að klikka.“ sagði Sölvi Geir Ottesen Jónsson þjálfari Víkings eftir fyrsta tapleik liðsins í Bestu deildinni í sumar gegn Þór á Akureyri í dag, 2-1. 

„Eina leiðin er upp“

„Fagmannleg frammistaða hjá okkur, mér fannst við loka vel á styrkleika þeirra og unnum þetta saman sem lið í dag. Það hefur vantað smá geðveiki í þetta en við vorum fínir í því í dag og það skóp þennan sigur,“ sagði Aron Einar Gunnarsson eftir 2-1 sigur á Víking Reykjavík á Akureyri í dag.

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