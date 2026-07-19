„Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ Valur Páll Eiríksson skrifar 19. júlí 2026 18:55 Jón Þór var hreinskilinn eftir leik. vísir/lýður Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, fór ekki í grafgötur með það að mestallt hafi farið úrskeiðis í 5-0 flengingu KR á Stjörnunni í Bestu deild karla í fótbolta síðdegis. Flenging var akkúrat orðið sem Jón Þór sjálfur notaði til að lýsa leik dagsins. „Við vorum bara flengdir á beran bossann og þá þarf maður bara að fara aðeins inn í herbergi og skammast sín pínulítið,“ segir Jón Þór við Sýn Sport og Vísi eftir leik dagsins. Stjarnan sá aldrei til sólar í dag, átti vart skot á mark og lenti hreinlega í hakkavél KR-inga sem át þá upp til agna. Stjörnumenn hafa hins vegar ekki langan tíma til að staldra við, enda Evrópuleikur við finnskan andstæðing á fimmtudaginn kemur. „En við þurfum að rífa okkur fljótt upp og vera klárir í fyrramálið. Við erum að fara í Evrópuverkefni strax á fimmtudaginn aftur. Nú er bara að einbeita sér að því að eiga þar góðan leik, góða frammistöðu og fínt verkefni.“ Jón Þór gat ekki mikið gert til að breyta gangi leiks dagsins.Vísir/Anton Brink Stjarnan er ekki fyrsta liðið sem lendir í KR-liðinu í slíkum ham er liðið var í dag. „Við hittum á KR-liðið hérna í fantaformi og vorum engan veginn tilbúnir að mæta því. Því fór sem fór. En við gerðum þetta líka helvíti þægilegt fyrir þá. Við urðum bara litlir í okkur eftir því sem leið á leikinn. KR gekk á lagið og eru með frábært lið í því að finna blóðlyktina og ráðast á hana,“ segir Jón Þór. Hann reyndi við þrefalda skiptingu í hálfleik, þegar staðan var 2-0. Aðeins korter var liðið á síðari hálfleik þegar staðan var orðin 5-0. Eru vonbrigði að skiptingarnar hafi ekki skila meiri árangri? „Það var fyrirfram ákveðið. Við erum að reyna að dreifa álaginu á milli Evrópuverkefna og stýra því þannig að allir verði klárir á fimmtudaginn. Við verðum að svara fyrir þetta þar,“ segir Jón Þór. Hver eru skilaboðin til leikmanna eftir svona lagað? „Við mætum ekki nægilega vel undirbúnir til leiks. Við töpum allri baráttu, vinnusemi, þéttleikinn var ekki til staðar. Það var ekkert hérna til staðar í dag. Það hlýtur að skrifast á minn reikning. Það eru engin skilaboð til liðsins önnur en þau að við mætum algjörlega á rassgatinu hérna í Frostaskjólið og þá er þetta bara niðurstaðan og það getur ekki verið nein önnur niðurstaða og það vita það allir.“ Besta deild karla Stjarnan KR Íslenski boltinn Mest lesið Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra Íslenski boltinn „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Íslenski boltinn Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Fótbolti Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Fótbolti „Satt best að segja er mér drullusama“ Íslenski boltinn Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Fótbolti Sjáðu árekstur Hamilton og Russell á fyrsta hring Formúla 1 „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Íslenski boltinn Spánn - Argentína | Meistarar mætast í úrslitaleik Fótbolti Fleiri fréttir „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga „Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“ „Eina leiðin er upp“ Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Fékk sigur í fimmtugsafmælisgjöf Topplið Lengjudeildarinnar fær liðsstyrk frá Stjörnunni Stórsigur á Seltjarnarnesi en markalaust í Grindavík Viktor Nói lánaður til Njarðvíkur Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ „Það ruglaður að manni finnst maður alltaf bestur“ Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé Bríet Fjóla keypt til Þróttar Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Yngri bróðir með frábæra ferilskrá tekur slaginn með KA Sjá meira