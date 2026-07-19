Íslenski boltinn

„Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Jón Þór var hreinskilinn eftir leik.
Jón Þór var hreinskilinn eftir leik. vísir/lýður

Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, fór ekki í grafgötur með það að mestallt hafi farið úrskeiðis í 5-0 flengingu KR á Stjörnunni í Bestu deild karla í fótbolta síðdegis. Flenging var akkúrat orðið sem Jón Þór sjálfur notaði til að lýsa leik dagsins.

„Við vorum bara flengdir á beran bossann og þá þarf maður bara að fara aðeins inn í herbergi og skammast sín pínulítið,“ segir Jón Þór við Sýn Sport og Vísi eftir leik dagsins.

Stjarnan sá aldrei til sólar í dag, átti vart skot á mark og lenti hreinlega í hakkavél KR-inga sem át þá upp til agna. Stjörnumenn hafa hins vegar ekki langan tíma til að staldra við, enda Evrópuleikur við finnskan andstæðing á fimmtudaginn kemur.

„En við þurfum að rífa okkur fljótt upp og vera klárir í fyrramálið. Við erum að fara í Evrópuverkefni strax á fimmtudaginn aftur. Nú er bara að einbeita sér að því að eiga þar góðan leik, góða frammistöðu og fínt verkefni.“

Jón Þór gat ekki mikið gert til að breyta gangi leiks dagsins.Vísir/Anton Brink

Stjarnan er ekki fyrsta liðið sem lendir í KR-liðinu í slíkum ham er liðið var í dag.

„Við hittum á KR-liðið hérna í fantaformi og vorum engan veginn tilbúnir að mæta því. Því fór sem fór. En við gerðum þetta líka helvíti þægilegt fyrir þá. Við urðum bara litlir í okkur eftir því sem leið á leikinn. KR gekk á lagið og eru með frábært lið í því að finna blóðlyktina og ráðast á hana,“ segir Jón Þór.

Hann reyndi við þrefalda skiptingu í hálfleik, þegar staðan var 2-0. Aðeins korter var liðið á síðari hálfleik þegar staðan var orðin 5-0. Eru vonbrigði að skiptingarnar hafi ekki skila meiri árangri?

„Það var fyrirfram ákveðið. Við erum að reyna að dreifa álaginu á milli Evrópuverkefna og stýra því þannig að allir verði klárir á fimmtudaginn. Við verðum að svara fyrir þetta þar,“ segir Jón Þór.

Hver eru skilaboðin til leikmanna eftir svona lagað?

„Við mætum ekki nægilega vel undirbúnir til leiks. Við töpum allri baráttu, vinnusemi, þéttleikinn var ekki til staðar. Það var ekkert hérna til staðar í dag. Það hlýtur að skrifast á minn reikning. Það eru engin skilaboð til liðsins önnur en þau að við mætum algjörlega á rassgatinu hérna í Frostaskjólið og þá er þetta bara niðurstaðan og það getur ekki verið nein önnur niðurstaða og það vita það allir.“

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