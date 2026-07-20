Fótbolti

Gylfi Tryggva­son : ,,Ó­trú­lega stoltur af stelpunum”

Katla Margrét Jónsdóttir skrifar
Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavík/Njarðvík, var ánægður með frammistöðu síns liðs.
Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavík/Njarðvík, var ánægður með frammistöðu síns liðs. Guðmundur/Vísir

Gylfi Tryggvason var afar ánægður með frammistöðu Grindavík/Njarðvík eftir 4-2 sigur á Þrótti og hrósaði liðinu fyrir karakterinn sem það sýndi með því að snúa leiknum sér í hag þrátt fyrir að hafa lent tvívegis undir.

„Ég er ótrúlega stoltur af stelpunum. Það er mjög erfitt að lenda undir gegn Þrótti en við létum það ekki slá okkur út af laginu. Við héldum okkur við okkar leik og það skilaði sér,“ sagði hann.

Hann taldi lið sitt hafa stjórnað leiknum á löngum köflum og sagði leikmennina hafa sýnt mikinn karakter þegar Þróttur komst aftur yfir snemma í seinni hálfleik.

„Við vorum að skapa okkur færi og pressa vel á þær í fyrri hálfleik og uppskáruðum jöfnunarmarkið. Síðan lendum við aftur undir í byrjun seinni hálfleiks og það er annað áfall. En stelpurnar gáfust aldrei upp. Hugafarið í þessum hópi er frábært og þær héldu bara áfram. Mér fannst við eiga mjög góða frammistöðu í 90 mínútur og það skilaði sér í fjórum mörkum og sætum sigri.“

Spurður hvað hann vildi sjá frá liðinu í næstu leikjum sagði hann að markmiðið væri einfaldlega að byggja ofan á þessa frammistöðu.

„Við höfum farið í gegnum töluverðar breytingar á leikmannahópnum í félagaskiptaglugganum og erum að einhverju leyti að stilla upp nánast nýju liði í seinni hluta mótsins. Þess vegna þurfum við að sýna þolinmæði á sama tíma og við höldum áfram að vinna eftir þeim gildum sem við höfum lagt upp með. Ef við getum sýnt svona frammistöðu áfram verð ég mjög sáttur.“

„Hún var frábær í dag og nýtti færin sín virkilega vel. Vonandi er hún leikmaður sem heldur áfram að vera jafn klínísk fyrir framan markið. Hún er þó nýkomin til liðsins og ég ætla ekki að dæma hana of snemma. Byrjunin lofar hins vegar góðu og hún átti frábæran leik í dag,” sagði Gylfi aðspurður út í nýliðan Santa Vuskane.

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