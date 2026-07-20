Gylfi Tryggvason : ,,Ótrúlega stoltur af stelpunum” Katla Margrét Jónsdóttir skrifar 20. júlí 2026 23:26 Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavík/Njarðvík, var ánægður með frammistöðu síns liðs. Guðmundur/Vísir Gylfi Tryggvason var afar ánægður með frammistöðu Grindavík/Njarðvík eftir 4-2 sigur á Þrótti og hrósaði liðinu fyrir karakterinn sem það sýndi með því að snúa leiknum sér í hag þrátt fyrir að hafa lent tvívegis undir. „Ég er ótrúlega stoltur af stelpunum. Það er mjög erfitt að lenda undir gegn Þrótti en við létum það ekki slá okkur út af laginu. Við héldum okkur við okkar leik og það skilaði sér,“ sagði hann. Hann taldi lið sitt hafa stjórnað leiknum á löngum köflum og sagði leikmennina hafa sýnt mikinn karakter þegar Þróttur komst aftur yfir snemma í seinni hálfleik. „Við vorum að skapa okkur færi og pressa vel á þær í fyrri hálfleik og uppskáruðum jöfnunarmarkið. Síðan lendum við aftur undir í byrjun seinni hálfleiks og það er annað áfall. En stelpurnar gáfust aldrei upp. Hugafarið í þessum hópi er frábært og þær héldu bara áfram. Mér fannst við eiga mjög góða frammistöðu í 90 mínútur og það skilaði sér í fjórum mörkum og sætum sigri.“ Spurður hvað hann vildi sjá frá liðinu í næstu leikjum sagði hann að markmiðið væri einfaldlega að byggja ofan á þessa frammistöðu. „Við höfum farið í gegnum töluverðar breytingar á leikmannahópnum í félagaskiptaglugganum og erum að einhverju leyti að stilla upp nánast nýju liði í seinni hluta mótsins. Þess vegna þurfum við að sýna þolinmæði á sama tíma og við höldum áfram að vinna eftir þeim gildum sem við höfum lagt upp með. Ef við getum sýnt svona frammistöðu áfram verð ég mjög sáttur.“ „Hún var frábær í dag og nýtti færin sín virkilega vel. Vonandi er hún leikmaður sem heldur áfram að vera jafn klínísk fyrir framan markið. Hún er þó nýkomin til liðsins og ég ætla ekki að dæma hana of snemma. Byrjunin lofar hins vegar góðu og hún átti frábæran leik í dag,” sagði Gylfi aðspurður út í nýliðan Santa Vuskane. Besta deild kvenna Íslenski boltinn UMF Grindavík UMF Njarðvík Mest lesið Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Kevin Keegan látinn Enski boltinn Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Íslenski boltinn Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Íslenski boltinn Íslenska víkingaklappið lifir: FH-strákarnir unnu Gothia Cup Sport Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Fótbolti Fleiri fréttir Jóhann Kristinn Gunnarsson: ,, Við þurfum að gera eitthvað róttækt í málunum” Gylfi Tryggvason : ,,Ótrúlega stoltur af stelpunum” „Fengum klárlega færi til þess að ná í sigur“ „Slæmur dagur dómaranna ekki afsökun fyrir okkur“ „Frábært að skora fimm mörk hérna heima” „Við erum að skila ágætum frammistöðum en þær gefa okkur ekki neitt“ Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Markasúpa í Kórnum Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Argentína nú þegar undir rannsókn Horfðu á alla leiki HM í glerkassa „Sársaukinn er gríðarlegur“ Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna Guardiola í viðræðum við ítalska landsliðið Hefur þjálfað hetjuna sína í fjórum landsliðum Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum Vinsælasta kvikmyndin í Kína er um kvennafótbolta og kungfú Haaland fékk þrjátíu milljónir nýrra fylgjenda Kevin Keegan látinn Óþolandi Argentínumenn áttu ekkert skilið Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Sveindís vildi ekki eigna sér eitt prósent af markinu sínu Notuðu gervigreind til að endurskapa mark Pele sem náðist aldrei á filmu Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Sjá meira