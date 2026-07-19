ÍBV og KA gerðu 2-2 jafntefli í 15.umferð Bestu deildar karla á Hásteinsvelli í dag. Dómari leiksins hafði í nógu að snúast en alls fóru sex gul spjöld og eitt beint rautt á loft.
Leikurinn byrjaði af krafti og fengu gestirnir tvö fín færi á fyrstu mínútum leiksins. ÍBV tók þó fljótlega yfirhöndina á leiknum, var meira með boltann og fengu mun fleiri marktækifæri.
Þrátt fyrir yfirburði heimamanna voru það gestirnir sem brutu ísinn á 36. mínútu. Einn af nýjustu leikmönnum KA, Andre Römer, lét vaða fyrir utan teig og fór boltinn í stöngina og inn.
Gestirnir gengu því með eins marks forystu í hálfleik eftir fjörugan fyrri hálfleik, þar sem fimm gul spjöld fóru á loft.
Síðari hálfleikur hófst svipað og sá fyrri þar sem heimamenn voru meira með boltann. Liðinu tókst loks að jafna metin á 68. mínútu þegar Omar Sowe kom boltanum í netið eftir frábæra sendingu frá Felixi Erni Friðrikssyni.
Stuttu síðar komust gestirnir aftur yfir eftir fast leikatriði. Hallgrímur Mar átti þá frábæra hornspyrnu á fjærstöngina og þar hoppaði Birgir Baldvinsson manna hæst og kom boltanum í netið.
Omar Sowe fékk að líta beint rautt spjald í aðdraganda hornspyrnu á 75. mínútu en óvíst fyrir hvað nákvæmlega.
Hans Viktor Guðmundsson gerðist brotlegur í eigin vítateig á 85. mínútu þegar hann steig á ristina á Eiði Atla Rúnarssyni. Vicente Valor steig á punktinn og skoraði af miklu öryggi.
Gestirnir áttu góðan lokakafla og fengu drjúg af marktækifærum en tókst ekki að nýta þau. Niðurstaðan því 2-2 jafntefli og hreyfast liðin því lítillega á töflunni.
Rauða spjaldið sem Omar Sowe fékk á 75. mínútu. ÍBV voru nýbúnir að taka hornspyrnu og var þeim bolta blakað yfir af Ívari í marki KA. Leikmenn voru þá að undirbúa sig fyrir næstu spyrnu þegar dómari leiksins flautar eftir stympingar í teignum og rekur þá Omar af velli. Óvíst er hvort hann hafi skallað leikmann KA eða slegið frá sér.
Andre Römer átti fínan fyrsta leik fyrir KA og skoraði fyrsta mark leiksins.
Omar Sowe skúrkurinn að næla sér í rautt spjald.
Hans Viktor gaf svo víti þegar lítið var eftir og tókst heimamönnum að jafna leikinn.
Fínasta stemning, ágætis fótboltaveður en nokkuð hvasst.
Gunnar Oddur Hafliðason var á flautunni í dag og hafði góð tök á leiknum. Honum til aðstoðar voru þeir Guðmundur Ingi Bjarnason og Kristófer Bergmann.