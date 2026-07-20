Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Hjörvar Ólafsson skrifar 20. júlí 2026 21:06 Blikar áttu heimtingu á vítaspyrnu í fyrri hálfleik. Vísir/Guðmundur FH og Breiðablik skildu jöfn, 0-0, þegar liðin leiddu saman hesta sína á Kaplakrikavöll í fimmtándu umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld. Þrátt fyrir markaleysið fengu bæði lið tækifæri til þess að hirða stigin þrjú sem í boði voru. Ívar Örn Árnason skallaði boltann í netið um miðjan fyrri hálfleik en Gunnar Freyr Róbertsson, dómari leiksins dæmdi brot í aðdraganda marksins og þar af leiðandi stóð markið ekki. Að öllum líkindum er Gunnar Freyr og dómarateymið að dæma á Ásgeir Helga Orrason fyrir að toga í peysu Ísaks Óla Ólafssonar. Það er umdeilanlegt að dæma aukaspyrnu í þessu atviki og markið hefði hæglega mátt standa. Stutu síðar átti Hlynur Freyr Karlsson skot úr aukapsyrnu sem fór í hönd Jóhannesar Kristins Bjarnasonar og það má færa sterk rök fyrir því að hönd Jóhannesar Kristins hafi verið í ónáttúrulegri stöðu og dæma hefði átt vítaspyrnu. Ágúst Orri Þorsteinsson sækir á Jóhannes Kristinn Bjarnason, sem spilaði í fyrsta skipti í FH-búningnum í þessum leik. Vísir/Guðmundur Blikar leiknir grátt í fyrri hálfleik og FH fékk betri færi í seinni Gils Gíslason komst næst því að brjóta ísinn fyrir FH í fyrri hálfleik en Anton Ari Einarsson sá við honum í tvígang. Gils fékk einnig gott færi í seinni hálfleik en náði ekki að sigra Anton Ara. Kjartan Kári Halldórsson var einnig nálægt því að setja boltann í netið tvisvar sinnum í seinni hálfleik í annað skiptið small boltinn í stöngina þegar hann freistaði gæfunnar rétt utan vítateigs og í seinna skiptið þrumaði hann boltanum yfir í afbragðs færi. Kristján Flóki Finnbogason fékk svo tvö góð skallafæri eftir hann kom inná sem varamaður í seinni hálfleik en hann skallaði boltann annars vegar í stöngina og hins vegar framhjá. Kristján Flóki var ljónheppinn að sleppa við refsingu þegar hann steig ofan á Ívar Örn eftir að annað framangreindra færa fór forgörðum. Niðurstaðan markalaust jafntefli en FH er taplaust í síðustu sex deildarleikjum sínum með fjögur jafntefli og tvö sigra og fjögur jafntefli í þeim leikjum. Þór Andersen Willumsson nálægt því að skora. Vísir/Guðmundur FH-ingar ná hins vegar að komast í veg fyrir það og Jökull Andrésson og samherjar sáttir við varnarvinnu sína. Vísir/Guðmundur Breiðablik er hins vegar taplaust í síðustu fimm leikjum sínum í öllum keppnum en fyrir þennan leik hafði liðið haft betur í fjórum leikjum í röð í deild og bikar. Breiðablik situr í fjórða sæti deildarinnar með 26 stig og er sjö stigum á eftir Fram sem er sæti ofar. FH er aftur á móti með 12 stig í næstneðsta sæti og er tveimur stigum frá KA sem er í sætinu fyrir ofan fallsvæði deildarinnar. Stjarnan og ÍA eru svo þar fyrir ofan með 15 stig hvort lið og þar fyrir ofan er Stjarnan með 16 stig. Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH. Vísir/Hulda Margrét Jóhannes Karl: Fengum færi til þess að tryggja okkkur sigurinn „Þetta er gott stig að mínu mati. Við höldum markinu hreinu sem er jákvætt og fengum svo nokkur ansi góð færi til þess að tryggja okkur sigurinn. Við gerðum vel að ná að herja á Blikana á lokakafla leiksins og bjuggum til góðar stöður og fengum góð fær til þess að ná að skora sigurmark,“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, að leik loknum. „Frammistaðan í heild sinni bara virkilega góð og við sköpum færi í báðum hálfleikjum til þess að skora markið sem hefði þurft til þess að næla í sigurinn. Mér fannst við ná að stýra leiknum vel og það er margt jákvætt sem við getum tekið út úr þessum leik,“ sagði Jóhannes Karl enn fremur. „Við skutum tvisvar sinnum í stöngina og Kristján Flóki færi tvö frábær skallafæri undir lok leiksins. Flóki gerir í raun allt rétt þar og er bara óheppinn að skora. Boltinn vildi bara ekki inn og jafntefli niðurstaðan,“ sagði hann. „Við erum á góðu skriði og erum að verða betri í að stýra leikjum með því að halda í boltann. Við erum að taka betri og betri ákvarðanir með boltann og gæðin í uppspilinu að verða betri. Varnarleikurinn var svo góður bæði í pressu og að verja markið okkar þegar þess þurfti. Við tökum þetta stig og höldum áfram að safna þeim,“ sagði Jóhannes. Ólafur Ingi: Slæmur dagur dómarans engin afsökun fyrir okkur „Mér fannst við aldrei ná almennilegum tökum á þessum leik ef frá er talið síðasta korterið í fyrri hálfleik þar sem mér fannst við ná að tengja saman sendingar og þrýsta þeim aðeins niður á völlinn,“ sagið Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, eftir leik. Aðspurður um hvort það vanti bit í framlínu Breiðabliks eða hreinræktaðan framherja í liðið sagði Ólafur Ingi: „Að mínu mati vantar ekki breidd í framlínuna og við erum bara að glíma við meiðsli í framherjastöðunni þessa stundina. Við erum með stóran og breiðan leikmannahóp og erum ekki aktívt að leita að framherja. Ég hef hins vegar sagt það áður og það er þannig áfram að við erum með augun opin ef það er eitthvað í boði sem styrkir liðið klárlega.“ „Við skorum löglegt mark og eigum svo að fá vítaspyrnu. Svo stígur Kristján Flóki ofan á Ívar Örn. Því miður þá sáu dómararnir þau atvik eða mátu þau á annan hátt en ég. Það er vissulega svekkjandi en ekkert við því að að gera. Þeir eiga slakan leik í dag og það getur gerst hjá öllum,“ sagði Ólafur um umdeilanleg atvik í leiknum sem hölluðu að hans mati á Blikum. „Það er hins vegar engin afsökun fyrir úrslitunum. Við vorum einfaldlega ekki nógu góðir í þessum leik og hefðum þurft að gera meira til þess að ná í sigur. Við vorum ekki nógu góðir í nógu langan tíma til þess að innbyrða sigurinn sem við ætluðum okkur að sjálfsögðu,“ sagði hann. Ólafur Ingi Skúlason á hliðarlínunni í leik hjá Breiðabliki. Vísir/Guðmundur Atvik leiksins Markið sem Ívar Örn skoraði hefði átt að standa að mínu mati og svo hefði Breiðablik átti að fá vítaspyrnu þegar Jóhannes Kristinn handlék boltann í fyrri hálfeik. Kristján Flóki hefði svo átt að gera betur í skallafærunum sem hann fékk undir lok leiksins og hefði svo átt að vera refsað fyrir stíga á Ívar Örn. Seinni hálfleikur var svo stöngin út hjá FH. Stjörnur og skúrkar Baldur Kári Helgason var öflugur í vinstri bakvarðarstöðunni hjá FH. Ísak Óli og Oliver Stefánsson mynduðu svo sterkt miðvarðarpar í sínum fyrsta leik saman hjá FH-liðinu. Adolf Daði, Kjartan Kári og Gils voru síógnandi á köntunum og í hálfsvæðinu hjá FH en náðu ekki að klára færin sem þeir sköpuðu sér. Kristján Flóki var svo nálægt því að setja á sig hetjuskikkjuna en náði ekki að setja boltann réttu megin við stöngina í færunum sem hann fékk. Anton Ari varði nokkrum sinnum vel í leiknum í marki Breiðabliks. Ívar Örn var sterkur varnarlega og skoraði mark sem hefði að ósekju mátt fá að standa. Ágúst Orri var hættulegastur í sóknarleik Blika og var iðinn við að skapa sjálfum sér færi og fyrir samherja sína. Þór Andersen Willumsson stóð sig svo með sóma í sínum fyrsta leik í byrjunarliði Breiðabliks. Hlynur Freyr Karlsson var að spila sinn fyrsta leik fyrir Breiðablik síðan hann yfirgaf félagið árið 2020. Vísir/Guðmundur Dómarar leiksins Dómarar leiksins, þeir Gunnar Freyr Róbertsson, Patrik Freyr Guðmundsson, Eðvarð Þór Eðvarðsson og Elías Ingi Árnason, höfðu að mínu mati rangt fyrir sér í þremur stórum atvikum sem hölluðu á Blika og fá þar af leiðandi sex í einkunn fyrir störf sín. Stemming og umgjörð Um það bil 600 manns sem lögðu leið sína á Kaplakrikavöll og stemmingin bara fín. Grasvöllurinn iðagrænn og bara nokkuð sléttur. Blautt gras, milt og gott veður og úði sem gerðu aðstæður til fótboltaiðkunar með besta móti. Oliver Stefánsson, sem var að spila sinn fyrsta leik fyrir FH, er hér í baráttu við Ágúst Orra Þorsteinsson. Vísir/Guðmundur Besta deild karla FH Breiðablik