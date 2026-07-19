„Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Árni Gísli Magnússon skrifar 19. júlí 2026 20:06 Erin Flurey kom Akureyringum á bragðið gegn Eyjakonum. vísir/diego „Mér líður frábærlega. Það er frábært að vera komnar á sigurbraut aftur eftir erfiðan síðasta leik, 3-2 tap, svo það er flott að ná í 2-1 sigur í dag.“, sagði Erin Flurey, leikmaður Þór/KA, eftir 2-1 sigur gegn ÍBV þar sem hún skoraði fyrsta mark leiksins og átti góðan leik. Þór/KA pressaði ÍBV liðið stíft frá upphafi og segir Erin það hafa verið planið. „Leikplanið okkar var í raun bara að koma með meiri orku en þær frá upphafi og mér finnst við hafa gert það af því við vorum allar að reyna að pressa og ná boltanum til baka og vorum alltaf til staðar fyrir hvor aðra. Að koma með svona mikla orku strax frá upphafi held ég að hjálpi okkur og þessar fyrstu fimm til tíu mínútur gáfu okkur mikið.“ Erin er líkamlega sterkur leikmaður og vann ófá návígin í dag. „Mér finnst þetta mjög svipað í gegnum alla deildina, þetta er frekar líkamalega sterk deild, þetta er frábrugðið Bandaríkjunum, ég get sagt það, þannig mér finnst þetta vera mikið líkamleg barátta í hverjum leik og það var ekkert öðruvísi í dag.“ Erin skoraði fyrsta mark leiksins en erfitt var að sjá hvort hún eða Bríet Jóhannsdóttir hafi skoraði seinna markið en Erin gat upplýst um réttan markaskorara. „Það var klárlega Bríet. Hún er frábær í að koma sér í teiginn og skora þessi mörk af harðfylgi, hún gerði það líka gegn Stjörnunni um daginn þannig hrós á hana fyrir að klára alltaf hlaupin inn í teiginn. Þetta var klárlega hún sem skoraði og bara frábært fyrir hana. Hún tekur þessi hlaup á bak við og það virkar fyrir hana. Við skorum tvö mörk í dag og tvö mörk í síðasta leik þannig þetta eru tveir mjög góðir leikir fyrir okkur tvær.“ Langt er í næsta leik sem er gegn Breiðablik á útivelli eftir tíu daga. „Ég ætla klárlega að gefa líkamanum smá pásu en mæta áfram á æfingar og í ræktina og svoleiðis til að halda fótunum ferskum. Ég er spennt fyrir næsta leik en pirrandi að það sé eftir tíu daga en spennt að mæta þar með sömu orku og við gerðum í dag.“ Besta deild kvenna Þór Akureyri KA ÍBV Mest lesið Spánn - Argentína | Meistarar mætast í úrslitaleik Fótbolti „Satt best að segja er mér drullusama“ Íslenski boltinn Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra Íslenski boltinn „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Íslenski boltinn Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Fótbolti Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Fótbolti „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ Íslenski boltinn Sjáðu árekstur Hamilton og Russell á fyrsta hring Formúla 1 Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Fótbolti Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Íslenski boltinn Fleiri fréttir „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga „Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“ „Eina leiðin er upp“ Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Fékk sigur í fimmtugsafmælisgjöf Topplið Lengjudeildarinnar fær liðsstyrk frá Stjörnunni Stórsigur á Seltjarnarnesi en markalaust í Grindavík Viktor Nói lánaður til Njarðvíkur Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ „Það ruglaður að manni finnst maður alltaf bestur“ Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé Bríet Fjóla keypt til Þróttar Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Sjá meira