Íslenski boltinn

„Frá­bært að vera komnar á sigurbraut aftur“

Árni Gísli Magnússon skrifar
Erin Flurey kom Akureyringum á bragðið gegn Eyjakonum.
Erin Flurey kom Akureyringum á bragðið gegn Eyjakonum. vísir/diego

„Mér líður frábærlega. Það er frábært að vera komnar á sigurbraut aftur eftir erfiðan síðasta leik, 3-2 tap, svo það er flott að ná í 2-1 sigur í dag.“, sagði Erin Flurey, leikmaður Þór/KA, eftir 2-1 sigur gegn ÍBV þar sem hún skoraði fyrsta mark leiksins og átti góðan leik.

Þór/KA pressaði ÍBV liðið stíft frá upphafi og segir Erin það hafa verið planið.

„Leikplanið okkar var í raun bara að koma með meiri orku en þær frá upphafi og mér finnst við hafa gert það af því við vorum allar að reyna að pressa og ná boltanum til baka og vorum alltaf til staðar fyrir hvor aðra. Að koma með svona mikla orku strax frá upphafi held ég að hjálpi okkur og þessar fyrstu fimm til tíu mínútur gáfu okkur mikið.“

Erin er líkamlega sterkur leikmaður og vann ófá návígin í dag.

„Mér finnst þetta mjög svipað í gegnum alla deildina, þetta er frekar líkamalega sterk deild, þetta er frábrugðið Bandaríkjunum, ég get sagt það, þannig mér finnst þetta vera mikið líkamleg barátta í hverjum leik og það var ekkert öðruvísi í dag.“

Erin skoraði fyrsta mark leiksins en erfitt var að sjá hvort hún eða Bríet Jóhannsdóttir hafi skoraði seinna markið en Erin gat upplýst um réttan markaskorara.

„Það var klárlega Bríet. Hún er frábær í að koma sér í teiginn og skora þessi mörk af harðfylgi, hún gerði það líka gegn Stjörnunni um daginn þannig hrós á hana fyrir að klára alltaf hlaupin inn í teiginn. Þetta var klárlega hún sem skoraði og bara frábært fyrir hana. Hún tekur þessi hlaup á bak við og það virkar fyrir hana. Við skorum tvö mörk í dag og tvö mörk í síðasta leik þannig þetta eru tveir mjög góðir leikir fyrir okkur tvær.“

Langt er í næsta leik sem er gegn Breiðablik á útivelli eftir tíu daga.

„Ég ætla klárlega að gefa líkamanum smá pásu en mæta áfram á æfingar og í ræktina og svoleiðis til að halda fótunum ferskum. Ég er spennt fyrir næsta leik en pirrandi að það sé eftir tíu daga en spennt að mæta þar með sömu orku og við gerðum í dag.“

Besta deild kvenna Þór Akureyri KA ÍBV

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