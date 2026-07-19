„Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“

„Alltaf gaman að spila við KR, eitt stærsta lið landsins og alltaf gaman að kljást við þá,“ segir Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, fyrir heimsóknina á Meistaravelli síðar í dag. Stjarnan getur stokkið upp í efri hluta deildarinnar með sigri en mun þurfa að sigrast á þreytunni og líklega gera það án fyrirliða síns, Guðmundar Kristjánssonar.
Stjörnuliðið lenti í flugi frá Færeyjum á föstudag, eftir 5-3 sigur í einvígi gegn Víkingi Götu. Jón Þór segir ferðaþreytuna eina stærstu áskorun liðsins fyrir stórleik dagsins gegn KR.
„Það er áskorun, og ekki eins og við fáum einhvern þægilegan og góðan leik inn á milli verkefna. Það fer mikil orka í að spila á móti KR, þannig að við erum búnir að haga okkar undirbúning þannig, eins vel og við getum. Þetta var auðvitað þægilegt ferðalag til Færeyja en það útheimtir samt orku, að vakna eldsnemma og fara í flug, allt þetta… Menn hafa þurft að hugsa vel um sig síðustu daga, svo við getum mætt með sem mesta orku í Frostaskjólið í dag.“
Tveir nýir leikmenn eru komnir með leikheimild hjá Stjörnunni fyrir leik dagsins, varnarmaðurinn Ari Leifsson og framherjinn Árni Vilhjálmsson.
„Ari hitti okkur bara fyrst þegar við komum heim frá Færeyjum [á föstudag], þannig að hann er alveg nýkominn til liðs við okkur. Árni hefur fengið fleiri daga. Það er aldrei að vita nema þú fáir að sjá eitthvað af þeim en þeir eru báðir bara að koma sér fyrir og það tekur auðvitað tíma.“
Stjarnan verður þó væntanlega án fyrirliðans Guðmundar Kristjánssonar, sem fór meiddur af velli í leiknum gegn Víkingi Götu á fimmtudag.
„Já, hann fór snemma út af í þeim leik, fann til í nára og þau meiðsli geta oft verið ansi erfið að eiga við. Sem betur fer er hann reynslumikill leikmaður og ég held að hann hafi náð að fara út af áður en eitthvað slæmt gerðist. Ég á ekki von á því að hann verði lengi frá en þetta eru alltaf erfið meiðsli að eiga við.“
Þá eru nýjar áskoranir til að tækla hinumegin á vellinum. Amin Cosic hefur verið einn besti leikmaður deildarinnar í sumar og var nýlega seldur til Noregs en á móti kom Jason Daði Svanþórsson til liðs við KR-inga.
„KR-liðið í heild sinni er bara feykilega öflugt lið, nöfnin trufla mig ekki í því samhengi, en það er auðvitað alveg ljóst að því fylgja áskoranir. Það er erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja, eins og við sáum hjá Víkingunum í gær þá getur þetta verið snúið. Við teljum okkur vera undir það búna að mæta orkumiklu KR liði í dag, nöfnin á leikmönnum KR eru það minnsta sem truflar mig. Hvort sem þeir heita Jason, Amin eða hvað sem er. Það er númer eitt, tvö og þrjú að mínir menn mæti klárir í slaginn.“
Leikur KR og Stjörnunnar verður í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland klukkan 15:50.