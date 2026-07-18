Íslenski boltinn

Viktor Nói lánaður til Njarð­víkur

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Viktor Nói í leik gegn Fylki fyrr á tímabilinu.
Viktor Nói í leik gegn Fylki fyrr á tímabilinu. vísir / HULDA MARGRÉT

Viktor Nói Viðarsson, leikmaður FH í Bestu deildinni, hefur verið lánaður til Njarðvíkur í Lengjudeildinni það sem eftir lifir tímabils.

Viktor Nói er sonur Arnars Þórs Viðarssonar, fyrrum landsliðsþjálfara, og þar af leiðandi frændi Davíðs Þórs Viðarssonar, yfirmanns knattspyrnumála hjá FH.

Hann er alinn upp í Belgíu, og hefur spilað fyrir yngri landslið bæði Belgíu og Íslands, en flutti til Íslands og samdi við FH fyrir tímabilið.

Viktor Nói er 19 ára gamall varnarsinnaður miðjumaður sem hefur komið við sögu í tíu leikjum með FH á tímabilinu. Hann var í stærra hlutverki upphafi tímabils en hefur nú aðeins komið við sögu í einum af síðustu fimm leikjum.

FH er í 11. sæti Bestu deildarinnar en hefur spilað fimm leiki í röð án taps. Njarðvík er í 6. sæti Lengjudeildarinnar. 

„Við bjóðum Viktor hjartanlega velkominn til Njarðvíkur og hlökkum til að sjá hann í grænu treyjunni það sem eftir lifir sumars!“ segir í tilkynningu Njarðvíkur.

Besta deild karla FH Lengjudeild karla UMF Njarðvík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið