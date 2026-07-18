Viktor Nói lánaður til Njarðvíkur Ágúst Orri Arnarson skrifar 18. júlí 2026 14:04 Viktor Nói í leik gegn Fylki fyrr á tímabilinu. vísir / HULDA MARGRÉT Viktor Nói Viðarsson, leikmaður FH í Bestu deildinni, hefur verið lánaður til Njarðvíkur í Lengjudeildinni það sem eftir lifir tímabils. Viktor Nói er sonur Arnars Þórs Viðarssonar, fyrrum landsliðsþjálfara, og þar af leiðandi frændi Davíðs Þórs Viðarssonar, yfirmanns knattspyrnumála hjá FH. Hann er alinn upp í Belgíu, og hefur spilað fyrir yngri landslið bæði Belgíu og Íslands, en flutti til Íslands og samdi við FH fyrir tímabilið. Viktor Nói er 19 ára gamall varnarsinnaður miðjumaður sem hefur komið við sögu í tíu leikjum með FH á tímabilinu. Hann var í stærra hlutverki upphafi tímabils en hefur nú aðeins komið við sögu í einum af síðustu fimm leikjum. FH er í 11. sæti Bestu deildarinnar en hefur spilað fimm leiki í röð án taps. Njarðvík er í 6. sæti Lengjudeildarinnar. „Við bjóðum Viktor hjartanlega velkominn til Njarðvíkur og hlökkum til að sjá hann í grænu treyjunni það sem eftir lifir sumars!“ segir í tilkynningu Njarðvíkur. Besta deild karla FH Lengjudeild karla UMF Njarðvík Mest lesið „Sturlað“ að mæta Yamal eftir að hafa baðað hann Fótbolti Martínez sleppti aðgerð og spilar meiddur Fótbolti Ætlaði allt um koll að keyra: „Óttuðust að það yrðu óeirðir“ Sport DeChambeau refsað eftir hringinn og dettur niður í fimmta sæti Golf Meira en 200 lönd styðja Infantino til fjórða kjörtímabils sem forseta Fótbolti Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ Íslenski boltinn Tuchel axlar ábyrgð á tapinu Fótbolti Zlatan skaut á Norðmenn um leið og hann gagnrýndi England Fótbolti „Það ruglaður að manni finnst maður alltaf bestur“ Íslenski boltinn Hjátrúafullur forseti Argentínu mætir ekki á úrslitaleikinn Fótbolti Fleiri fréttir Viktor Nói lánaður til Njarðvíkur Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ „Það ruglaður að manni finnst maður alltaf bestur“ Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé Bríet Fjóla keypt til Þróttar Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Yngri bróðir með frábæra ferilskrá tekur slaginn með KA Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Ari Leifsson í Stjörnuna Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Haukakonur fengu stóran skell í síðasta leik fyrir endurkomu Söru Afturelding með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjörið: Gri/Nja - FH 1-6 | Flugeldasýning sendi FH á toppinn Bubbi fékk áritaða KR-treyju í afmælisgjöf Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Uppgjörið: ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 4-1 | Skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Bónorð strax eftir leik í Garðabæ „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ Uppgjörið: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Uppgjörið: Stjarnan-Þór/KA 3-2 | Stjörnukonur aftur á sigurbraut Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks Sjá meira