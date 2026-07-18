Íslenski boltinn

Fékk sigur í fimmtugsafmælisgjöf

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Strákarnir hans Sigurvins Ólafssonar færðu honum góða afmælisgjöf.
Strákarnir hans Sigurvins Ólafssonar færðu honum góða afmælisgjöf. vísir/diego

Þróttur endurheimti 3. sæti Lengjudeildar karla með 1-0 sigri á Völsungi í Laugardalnum í dag. Aron Snær Ingason skoraði eina mark leiksins.

Markalaust var eftir nokkuð tíðindalítinn fyrri hálfleik. Þróttarar stigu á bensíngjöfina í upphafi þess seinni og uppskáru mark á 54. mínútu. Aron Snær sneri þá boltann upp í fjærhornið og skoraði sitt annað mark í sumar.

Fleiri urðu mörkin í leiknum ekki og heimamenn fögnuðu 1-0 sigri. Þjálfari Þróttar, Sigurvin Ólafsson, fékk góða afmælisgjöf en hann fagnar fimmtugsafmæli sínu í dag.

Stigin þrjú voru kærkomin fyrir Þrótt sem hafði leikið þrjá leiki í röð án sigurs áður en að viðureign dagsins kom.

Þróttur er með 27 stig í 3. sæti deildarinnar, fjórum stigum á eftir toppliði Aftureldingar.

Völsungur er áfram í ellefta og næstneðsta sæti deildarinnar með átta stig.

Upplýsingar um gang mála eru fengnar frá Fótbolta.net.

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