Fékk sigur í fimmtugsafmælisgjöf

Þróttur endurheimti 3. sæti Lengjudeildar karla með 1-0 sigri á Völsungi í Laugardalnum í dag. Aron Snær Ingason skoraði eina mark leiksins.
Markalaust var eftir nokkuð tíðindalítinn fyrri hálfleik. Þróttarar stigu á bensíngjöfina í upphafi þess seinni og uppskáru mark á 54. mínútu. Aron Snær sneri þá boltann upp í fjærhornið og skoraði sitt annað mark í sumar.
Fleiri urðu mörkin í leiknum ekki og heimamenn fögnuðu 1-0 sigri. Þjálfari Þróttar, Sigurvin Ólafsson, fékk góða afmælisgjöf en hann fagnar fimmtugsafmæli sínu í dag.
Stigin þrjú voru kærkomin fyrir Þrótt sem hafði leikið þrjá leiki í röð án sigurs áður en að viðureign dagsins kom.
Þróttur er með 27 stig í 3. sæti deildarinnar, fjórum stigum á eftir toppliði Aftureldingar.
Völsungur er áfram í ellefta og næstneðsta sæti deildarinnar með átta stig.
Upplýsingar um gang mála eru fengnar frá Fótbolta.net.