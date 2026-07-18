Íslenski boltinn

Finnur til með leik­mönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Chris Brazell segist finna til með leikmönnum Vals þessa dagana.
Chris Brazell segist finna til með leikmönnum Vals þessa dagana. Valur

Chris Brazell stendur frammi fyrir mikilli áskorun sem þjálfari Vals eftir þriðja tap liðsins í röð í kvöld. Fram vann 3-2 sigur á Hlíðarenda og Brazell fer ekki í grafgötur með stöðuna sem lið hans er í.

„Þetta eru vonbrigði. Það er ekki að segja að við höfum átt skilið að vinna. Þetta var villtur leikur, sérstaklega í lokin eftir rauða spjaldið,“ segir Brazell við Sýn Sport og Vísi eftir leik.

Fram rúllaði yfir Valsmenn stærstan hluta fyrri hálfleiks og hefði getað verið 5-1 yfir í hléi, en staðan var aðeins 3-1. Valsmenn minnkuðu muninn en fengu svo rautt spjald þegar 20 mínútur lifðu leiks.

Þrátt fyrir liðsmuninn var Valur líklegri á þeim lokakafla leiksins.

„En eins og í síðustu viku finn ég fyrst og fremst til með strákunum. Þeir eru að fara í gegnum erfiða tíma, síðustu vikur og jafnvel mánuðir hjá félaginu hafa verið erfiðir. Þetta tekur á þá en þeir gefa samt allt í þetta. Maður sá það í lokin að þeir tóku yfir leikinn þrátt fyrir að vera aðeins með tíu leikmenn,“ segir Brazell og bætir við:

„Þetta eru vonbrigði, en fyrst og fremst fyrir þá vegna þess hvað þeir lögðu mikið í þetta. En þrátt fyrir að það virðist sem dökkt ský sé yfir núna er ég viss um að það birti til fljótlega,“

„Vonbrigðin eru að þetta eru ekki einstaklingsmistök heldur samansafn mistaka. Þetta eru mörk sem er einfalt að koma í veg fyrir en það er auðveldara að segja það en framkvæma það í þessari stöðu sem við erum í,“

„Í hvert skipti sem við fáum á okkur mark þessa dagana er það þyngra högg en það þarf að vera. Mistökin eru ekki beint vonbrigði heldur frekar að á þeim kafla leiksins fannst mér leikmenn ekki gefa sig alla í að klára sitt,“

„En það sem við sáum í síðari hálfleiknum var akkúrat öfugt við fyrri hálfleikinn. Þeir brugðust við og glímdu ótrúlega vel við rauða spjaldið og gerðu spennu úr þessu í lokin,“

„Ég held að Rúnar fallist á það að þegar komið var í lok leiks áttum við skilið að jafna. Mistök eru hluti af fótbolta, sérstaklega þegar sjálfstraustið er lágt og gengið slæmt. En ég get ekki sett út á strákana og það sem þeir gáfu í þetta í dag,“ segir Brazell.

Nýtur áskorunarinnar

Hann sagði eftir 2-0 tap fyrir FH í síðasta leik að liðið glímdi við skort á sjálfstrausti. Það er mikil áskorun að snúa við blaðinu.

„Þetta er mikil áskorun. Ef ég á að vera hreinskilinn er þetta áskorun sem ég nýt vel, þó það líti ekki endilega út fyrir það. Það er heiður að starfa fyrir þetta félag og með þessum leikmönnum, jafnvel í þann stutta tíma sem það starf varir,“

„Ég mun ekki vorkenna sjálfum mér og ekki strákarnir ættu ekki að gera það heldur. Þetta er mikil áskorun, ekki áskorun sem við vildum endilega glíma við, en við þurfum að takast á við hana og ef við höldum okkar góðu nálgun í gegnum þessa erfiðleika er ég viss um það að við verðum reynslunni ríkari og komum sterkari út hinu megin,“ segir Brazell.

Brazell var þá spurður út í leikmannamarkaðinn en segist ekkert hafa með leikmannakaup að gera. Þau mál liggi hjá æðri stjórnendum innan félagsins.

Valur Besta deild karla Fram

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið