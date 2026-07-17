Enski boltinn

„Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Wayne Rooney vill ekki skipta um þjálfara ef það er ekki betri þjálfari í boði. Það er enginn nema Pep Guardiola betri en Thomas Tuchel að hans mati.
Wayne Rooney vill ekki skipta um þjálfara ef það er ekki betri þjálfari í boði. Það er enginn nema Pep Guardiola betri en Thomas Tuchel að hans mati. Getty/Shane Anthony Sinclair

Wayne Rooney telur að enska knattspyrnusambandið ætti að halda sig við Thomas Tuchel sem landsliðsþjálfara Englands nema hægt sé að fá Pep Guardiola.

Tuchel hefur enn stuðning enska knattspyrnusambandsins eftir 2-1 tap Englands gegn Argentínu í undanúrslitum heimsmeistaramótsins á miðvikudag.

Þjóðverjinn var gagnrýndur fyrir skiptingar sínar þegar England missti niður 1-0 forystu seint í leiknum, en segist ætla að vera áfram og stýra enska landsliðinu á EM 2028.

Þrátt fyrir að styðja Tuchel til að halda áfram sem landsliðsþjálfari Englands eftir vonbrigðin á heimsmeistaramótinu, telur Rooney, fyrrverandi fyrirliði Englands, að enska knattspyrnusambandið ætti að „sækja“ Pep Guardiola, fyrrverandi stjóra Manchester City, ef hann er laus.

„Ég sé engan annan í boði í augnablikinu, nema þú sækir Pep Guardiola. Ef Pep er laus, þá kannski sækirðu hann,“ sagði Rooney í þættinum The Wayne Rooney Show.

„Ég held að hann sé heimsklassa stjóri og það sem bestu stjórarnir gera er að þeir læra af mistökunum, bæta sig og verða betri.“

„Ef við rekum hann, hvaða stjóra ætlum við að fá inn? Og ég held að það sé enginn annar þarna úti sem er jafn góður og Thomas Tuchel, nema Guardiola.“

„En það stóra fyrir mér er að hann hefur ekki reynslu af heimsmeistaramótum. Við lentum í nákvæmlega því sama með [Fabio] Capello.“

„Heimsmeistaramótið er öðruvísi og þú þarft að finna fyrir því umhverfi og nú hefur hann fundið fyrir því.“

Tuchel skrifaði undir tveggja ára framlengingu á samningi sínum í febrúar, en hann var ráðinn í janúar 2025 í 18 mánaða verkefni til að vinna heimsmeistaramótið.

Enska knattspyrnusambandið hafði samband við Guardiola, þáverandi stjóra Manchester City, áður en Tuchel var ráðinn og fregnir herma að munnlegt samkomulag hafi verið til staðar., external

Rooney deildi skoðunum sínum á ákvörðuninni um að gefa Tuchel nýjan samning: „Ég held að enska knattspyrnusambandið hafi sagt okkur að Thomas Tuchel væri að koma til að vinna heimsmeistaramótið og koma okkur á næsta stig.“

„Það er svolítið skrítið ef forgangsatriðið var að vinna heimsmeistaramótið, en svo færðu tveggja ára samning áður en þú ferð í raun á heimsmeistaramótið. Það er svolítið skrítið.“

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