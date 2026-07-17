„Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. júlí 2026 21:00 Wayne Rooney vill ekki skipta um þjálfara ef það er ekki betri þjálfari í boði. Það er enginn nema Pep Guardiola betri en Thomas Tuchel að hans mati. Getty/Shane Anthony Sinclair Wayne Rooney telur að enska knattspyrnusambandið ætti að halda sig við Thomas Tuchel sem landsliðsþjálfara Englands nema hægt sé að fá Pep Guardiola. Tuchel hefur enn stuðning enska knattspyrnusambandsins eftir 2-1 tap Englands gegn Argentínu í undanúrslitum heimsmeistaramótsins á miðvikudag. Þjóðverjinn var gagnrýndur fyrir skiptingar sínar þegar England missti niður 1-0 forystu seint í leiknum, en segist ætla að vera áfram og stýra enska landsliðinu á EM 2028. Þrátt fyrir að styðja Tuchel til að halda áfram sem landsliðsþjálfari Englands eftir vonbrigðin á heimsmeistaramótinu, telur Rooney, fyrrverandi fyrirliði Englands, að enska knattspyrnusambandið ætti að „sækja“ Pep Guardiola, fyrrverandi stjóra Manchester City, ef hann er laus. „Ég sé engan annan í boði í augnablikinu, nema þú sækir Pep Guardiola. Ef Pep er laus, þá kannski sækirðu hann,“ sagði Rooney í þættinum The Wayne Rooney Show. 🗣️'If Pep Guardiola is available then maybe you go and get him!'Should Thomas Tuchel be replaced as England manager? pic.twitter.com/YPealB5OGg— Match of the Day (@BBCMOTD) July 17, 2026 „Ég held að hann sé heimsklassa stjóri og það sem bestu stjórarnir gera er að þeir læra af mistökunum, bæta sig og verða betri.“ „Ef við rekum hann, hvaða stjóra ætlum við að fá inn? Og ég held að það sé enginn annar þarna úti sem er jafn góður og Thomas Tuchel, nema Guardiola.“ „En það stóra fyrir mér er að hann hefur ekki reynslu af heimsmeistaramótum. Við lentum í nákvæmlega því sama með [Fabio] Capello.“ „Heimsmeistaramótið er öðruvísi og þú þarft að finna fyrir því umhverfi og nú hefur hann fundið fyrir því.“ Tuchel skrifaði undir tveggja ára framlengingu á samningi sínum í febrúar, en hann var ráðinn í janúar 2025 í 18 mánaða verkefni til að vinna heimsmeistaramótið. Enska knattspyrnusambandið hafði samband við Guardiola, þáverandi stjóra Manchester City, áður en Tuchel var ráðinn og fregnir herma að munnlegt samkomulag hafi verið til staðar., external Rooney deildi skoðunum sínum á ákvörðuninni um að gefa Tuchel nýjan samning: „Ég held að enska knattspyrnusambandið hafi sagt okkur að Thomas Tuchel væri að koma til að vinna heimsmeistaramótið og koma okkur á næsta stig.“ „Það er svolítið skrítið ef forgangsatriðið var að vinna heimsmeistaramótið, en svo færðu tveggja ára samning áður en þú ferð í raun á heimsmeistaramótið. Það er svolítið skrítið.“ The Football Association was not shy in trumpeting its ambition when appointing Thomas Tuchel in October 2024.English football’s governing body said it was aiming for this Sunday’s World Cup final in New Jersey - hence it wanted an elite manager, someone who had won things,… pic.twitter.com/K4kHFXe4kO— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 17, 2026 Enski boltinn HM 2026 í fótbolta Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti Meira en 200 lönd styðja Infantino til fjórða kjörtímabils sem forseta Fótbolti Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Íslenski boltinn Guardiola og enska knattspyrsnusambandið náðu samkomulagi Fótbolti Heimsmeistarar fá hring Fótbolti Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Fótbolti Fleiri fréttir „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Bowen heldur tryggð eftir fallið Saliba frá í nokkra mánuði Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Nýr stjóri Liverpool segist þurfa fleiri leikmenn United kaupir Andrey Santos frá Chelsea Villa að stela Manzambi af Newcastle Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ken Bates látinn Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Manchester City kaupir efnilegan markvörð Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Sjá meira