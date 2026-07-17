Enski boltinn

Lið Ísaks Berg­manns keypti son Emile Heskey

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Reigan Heskey spilar með Ísaki Bergmann hjá Köln á komandi tímabili.
Reigan Heskey spilar með Ísaki Bergmann hjá Köln á komandi tímabili. @fckoeln

Enska úrvalsdeildarfélagið Manchester City hefur selt Reigan Heskey, sem var alinn upp í akademíu félagsins, til þýska liðsins Köln í samningi sem gæti numið allt að sex milljónum punda.

Þessi átján ára gamli kantmaður, sonur Emile Heskey, hefur skrifað undir samning við þýska félagið til ársins 2030.

City heldur eftir ákveðinni prósentu af endursöluverði, forkaupsrétti og endurkaupsákvæði fyrir þennan efnilega táning.

Heskey skoraði sigurmarkið seint í leiknum þegar City vann 2-1 sigur á Manchester United í úrslitaleik ensku bikarkeppni unglingaliða í maí.

Heskey verður nú liðsfélagi íslenska landsliðsmiðjumannsins Ísaks Bergmanns Jóhannessonar.

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