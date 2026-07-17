Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. júlí 2026 19:37 Reigan Heskey spilar með Ísaki Bergmann hjá Köln á komandi tímabili. @fckoeln Enska úrvalsdeildarfélagið Manchester City hefur selt Reigan Heskey, sem var alinn upp í akademíu félagsins, til þýska liðsins Köln í samningi sem gæti numið allt að sex milljónum punda. Þessi átján ára gamli kantmaður, sonur Emile Heskey, hefur skrifað undir samning við þýska félagið til ársins 2030. City heldur eftir ákveðinni prósentu af endursöluverði, forkaupsrétti og endurkaupsákvæði fyrir þennan efnilega táning. Heskey skoraði sigurmarkið seint í leiknum þegar City vann 2-1 sigur á Manchester United í úrslitaleik ensku bikarkeppni unglingaliða í maí. Heskey verður nú liðsfélagi íslenska landsliðsmiðjumannsins Ísaks Bergmanns Jóhannessonar. View this post on Instagram A post shared by 1. FC Köln (@fckoeln) Enski boltinn Þýski boltinn Manchester City Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Íslenski boltinn Heimsmeistarar fá hring Fótbolti Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Guardiola og enska knattspyrsnusambandið náðu samkomulagi Fótbolti Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Fótbolti Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? Fótbolti Fleiri fréttir Lið Ísaks Bergmanns keypti son Emile Heskey Aston Villa vann kapphlaupið um HM-stjörnuna Szoboszlai framlengir samninginn við Liverpool Bowen heldur tryggð eftir fallið Saliba frá í nokkra mánuði Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Xabi Alonso vill halda Fernandez hjá Chelsea Nýr stjóri Liverpool segist þurfa fleiri leikmenn United kaupir Andrey Santos frá Chelsea Villa að stela Manzambi af Newcastle Éderson ekki á leiðinni en Tielemans í viðræðum við United Ken Bates látinn Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Manchester City kaupir efnilegan markvörð Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Sjá meira