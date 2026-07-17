Bríet Fjóla keypt til Þróttar

Hin unga og efnilega Bríet Fjóla Bjarnadóttir er gengin til liðs við Þrótt Reykjavík í Bestu deild kvenna í fótbolta en hún kemur til félagsins frá Þór/KA.
Samningur Bríetar við Þór/KA hefði runnið út eftir tímabilið, og hún farið frítt, en félögin komust að samkomulagi um félagaskipti.
Bríet Fjóla er ein efnilegasta knattspyrnukona landsins og þrátt fyrir að vera enn aðeins sextán ára gömul, fædd 5. janúar 2010, er hún á sínu fjórða tímabili í fullorðins fótbolta.
Hún kom fyrst við sögu í meistaraflokki haustið 2023 þegar hún kom inn af varamannabekknum í 3-2 sigurleik Þórs/KA gegn Breiðabliki þann 13. september.
Sá leikur var jafnframt minningarleikur um afa hennar, Guðmund Sigurbjörnsson, fyrrverandi formann Þórs.
Þá á hún að baki 15 landsleiki með U16, U17 og U18 landsliðum Íslands.
Þróttarar sækja þarna liðsstyrk á miðjuna eftir brotthvarf Þórdísar Elvu Ágústsdóttur til Breiðabliks fyrr í vikunni.