Fótbolti

Leik­manna­samtökin segja um djúp­stæða mis­beitingu á valdi for­setans að ræða

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gianni Infantino, forseti FIFA, á blaðamannfundi rétt fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta.
Gianni Infantino, forseti FIFA, á blaðamannfundi rétt fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta. EPA/ISAAC ESQUIVEL

Alþjóðaleikmannasamtökin, Fifpro, koma með harða gagnrýni á Gianni Infantino í nýrri yfirlýsingu og krefjast breytinga á stjórnarháttum Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA.

„Fifa Forward Enterprise (FFE) er úr sögunni. Valdníðslan sem skapaði verkefnið er það hins vegar ekki. Það er brýn þörf á breytingum á stjórnarháttum í stað þess að hylma yfir það sem gerðist,“ segir í yfirlýsingunni.

„Það var óumflýjanlegt að FFE yrði lagt niður, en það þurrkar ekki út vandamálin sem verkefnið afhjúpaði. Áætlun sem hefði getað breytt eignarhaldi og stjórnun heimsmeistaramótanna til frambúðar, og markaðsvæðingu móta sem byggð hafa verið upp af kynslóðum leikmanna, var hugsuð út í leyni, samið um hana fyrir luktum dyrum og næstum því gengið frá henni áður en stjórn Fifa, aðildarsamböndin, leikmenn og aðrir í fótboltafjölskyldunni vissu af tilvist hennar. Þetta er ekki aðeins misbrestur í stjórnun, þetta er djúpstæð misbeiting á valdi forsetans,“ segir í yfirlýsingunni.

Fifpro hefur sent FIFA lista með kröfum og samtökin krefjast meðal annars formlegrar viðurkenningar sem fulltrúi leikmanna við borðið þegar ákvarðanir eru teknar.

Síðasta krafan er „skipulagsumbætur á stjórnarháttum sem gera það ómögulegt fyrir einstaklinga að þvinga aftur í gegn einhliða ákvarðanir“.

Yfirlýsingin er undirrituð af forsetum allra svæðisdeilda Fifpro. Það á einnig við um Afríku, þrátt fyrir að fimm af þeim sjö Afríkuríkjum sem eiga fulltrúa í stjórn Fifa hafi lýst yfir opinberum stuðningi við Infantino eftir að FFE-verkefnið fór út um þúfur.

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