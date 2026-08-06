Alþjóðaleikmannasamtökin, Fifpro, koma með harða gagnrýni á Gianni Infantino í nýrri yfirlýsingu og krefjast breytinga á stjórnarháttum Alþjóðaknattspyrnusambandsins, FIFA.
„Fifa Forward Enterprise (FFE) er úr sögunni. Valdníðslan sem skapaði verkefnið er það hins vegar ekki. Það er brýn þörf á breytingum á stjórnarháttum í stað þess að hylma yfir það sem gerðist,“ segir í yfirlýsingunni.
NEW: Blistering statement from players' union FIFPro talks of "profound abuse of presidential power" + that Infantino's latest statement "merely confirms the problem".https://t.co/vjx3Bph6J3— Martyn Ziegler (@martynziegler) August 6, 2026
NEW: Blistering statement from players' union FIFPro talks of "profound abuse of presidential power" + that Infantino's latest statement "merely confirms the problem".https://t.co/vjx3Bph6J3
„Það var óumflýjanlegt að FFE yrði lagt niður, en það þurrkar ekki út vandamálin sem verkefnið afhjúpaði. Áætlun sem hefði getað breytt eignarhaldi og stjórnun heimsmeistaramótanna til frambúðar, og markaðsvæðingu móta sem byggð hafa verið upp af kynslóðum leikmanna, var hugsuð út í leyni, samið um hana fyrir luktum dyrum og næstum því gengið frá henni áður en stjórn Fifa, aðildarsamböndin, leikmenn og aðrir í fótboltafjölskyldunni vissu af tilvist hennar. Þetta er ekki aðeins misbrestur í stjórnun, þetta er djúpstæð misbeiting á valdi forsetans,“ segir í yfirlýsingunni.
Fifpro hefur sent FIFA lista með kröfum og samtökin krefjast meðal annars formlegrar viðurkenningar sem fulltrúi leikmanna við borðið þegar ákvarðanir eru teknar.
Players taking action. FIFPRO, the union which represents 70,000 professional players worldwide, has today written to FIFA demanding change. It wants involvement in the FIFA review into Gianni Infantino’s dangerous plan to sell off parts of the World Cup “and structural…— Henry Winter (@henrywinter) August 6, 2026
Players taking action. FIFPRO, the union which represents 70,000 professional players worldwide, has today written to FIFA demanding change. It wants involvement in the FIFA review into Gianni Infantino’s dangerous plan to sell off parts of the World Cup “and structural…
Síðasta krafan er „skipulagsumbætur á stjórnarháttum sem gera það ómögulegt fyrir einstaklinga að þvinga aftur í gegn einhliða ákvarðanir“.
Yfirlýsingin er undirrituð af forsetum allra svæðisdeilda Fifpro. Það á einnig við um Afríku, þrátt fyrir að fimm af þeim sjö Afríkuríkjum sem eiga fulltrúa í stjórn Fifa hafi lýst yfir opinberum stuðningi við Infantino eftir að FFE-verkefnið fór út um þúfur.
FIFPRO Statement: FIFA Forward Enterprise Full statement: https://t.co/Dgr5J5B87h pic.twitter.com/3hApR3w9LN— FIFPRO (@FIFPRO) August 6, 2026
FIFPRO Statement: FIFA Forward Enterprise Full statement: https://t.co/Dgr5J5B87h pic.twitter.com/3hApR3w9LN